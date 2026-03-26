newstream.cz Politika Ruský soud zakázal šíření a promítání dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruský soud zakázal šíření a promítání dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Soud v ruském Čeljabinsku zakázal šíření oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Informoval o tom server Mediazona s odkazem na reportéra přítomného v soudní síni. U jednání byla zastoupena pouze žalující strana, zákaz následně potvrdila i státní agentura TASS.

Oceněný snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době invaze na Ukrajinu. Natočil jej režisér a zároveň jeden z protagonistů filmu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel ve městě Karabaš v Čeljabinské oblasti.

„Propagandu extremismu a terorismu“

O návrhu prokurátora Jevgenije Tumšina rozhodovala soudkyně Ksenija Bucharinovová. Žaloba požadovala zákaz přístupu k filmu ze tří konkrétních internetových adres, a to v zájmu blíže neurčeného okruhu osob. Podle prokuratury snímek zobrazuje „všeobecnou militarizaci“ a vyjadřuje „negativní postoj ke speciální vojenské operaci“, jak Moskva označuje válku proti Ukrajině. Film je podle žalobce namířen také proti současnému režimu. V jedné scéně se navíc objevuje bílomodrobílá vlajka, kterou ruské úřady spojují s legií Svoboda Rusku bojující na straně Ukrajiny.

Prokuratura označila obsah filmu za „propagandu extremismu a terorismu“ a upozornila i na to, že ve snímku jsou záběry nezletilých bez souhlasu rodičů. Soud žalobě vyhověl.

Film kritizoval také režisér Nikita Michalkov, podle kterého se Talankin mohl inspirovat americkou příručkou pro sabotáže, aby vykreslil ruské školství jako prostředí „ideologického nátlaku“.

Po udělení Oscara se případem začala zabývat i rada pro lidská práva při úřadu ruského prezidenta. Ta vyzvala organizátory cen Oscar i UNESCO, aby prověřili, zda snímek splňuje etické a právní standardy.

Čeští producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt tato obvinění odmítli. Zdůraznili, že dokument vznikal pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších etických i právních standardů. Ruská tvrzení označili za nepravdivá a za součást propagandy, která má odvést pozornost od skutečných problémů. Tvůrci podle nich zároveň dbali na to, aby účastníci filmu nebyli vystaveni riziku postihu, a usilovali o odhalení zneužívání nezletilých k propagandě.

BSH roste navzdory krizi. Táhnou ji USA a Evropa, Čína dál padá

Tržby 15 miliard eur, růst v klíčových regionech a masivní sázka na AI. BSH ale stále brzdí propad v Číně a nejisté trhy.

Německý výrobce domácích spotřebičů BSH zvládl rok 2025 lépe, než by naznačovalo nepříznivé ekonomické prostředí. Tržby dosáhly 15 miliard eur. Zatímco v eurech firma mírně klesla o 1,6 procenta, v lokálních měnách naopak rostla o 2,8 procenta.

Hlavním tahounem byly Spojené státy, kde tržby v místních měnách vzrostly o více než pět procent. Dařilo se především prémiovým značkám a vestavným spotřebičům. Evropa se po předchozích poklesech vrátila k růstu a přidala 1,2 procenta, zatímco rozvíjející se trhy zrychlily díky silné poptávce a investicím do výroby. Na opačné straně stojí Čína, kde prodeje klesly o více než sedm procent a dál zůstává největší brzdou celého byznysu.

Čína brzdí, růst drží prémiové segmenty

Z produktového pohledu rostly především trouby, varné desky, myčky a malé spotřebiče. Naopak segmenty chlazení a péče o prádlo oslabily, a to hlavně kvůli silné konkurenci na čínském trhu. BSH zároveň pokračuje v masivních investicích do inovací. Na výzkum a vývoj vynaložila 847 milionů eur, tedy 5,6 procenta obratu, a zaměřuje se mimo jiné na umělou inteligenci a chytré spotřebiče.

„Úspěšně jsme překonali těžké časy. 2025 byl rokem s mnoha nepříznivými vlivy, ale ukázalo se, že náš plán pro budoucnost funguje,“ uvedl generální ředitel Matthias Metz.

Výhled na rok 2026 zůstává opatrný. Firma neočekává výrazné zlepšení trhu, chce ale dál růst díky investicím a technologickým inovacím.

Trump se pustil do NATO. Nepomohli jste nám s Íránem, na to nezapomeneme, vzkázal

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Severoatlantická aliance (NATO) neudělala nic, aby pomohla s Íránem. Dodal, že USA od NATO nic nepotřebují, ale že na to nikdy nezapomenou.

„Státy NATO neudělaly absolutně nic, aby pomohly s šíleným, nyní vojensky zničeným Íránem. Spojené státy od NATO nic nepotřebují, ale nikdy nezapomenou na tento velmi důležitý okamžik,“ uvedl Trump v příspěvku.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

Trump v uplynulých dnech žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu evropské členské státy NATO a další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů v únoru ani nekonzultovaly.

