Ruský soud zakázal šíření a promítání dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi
Soud v ruském Čeljabinsku zakázal šíření oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Informoval o tom server Mediazona s odkazem na reportéra přítomného v soudní síni. U jednání byla zastoupena pouze žalující strana, zákaz následně potvrdila i státní agentura TASS.
Oceněný snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době invaze na Ukrajinu. Natočil jej režisér a zároveň jeden z protagonistů filmu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel ve městě Karabaš v Čeljabinské oblasti.
„Propagandu extremismu a terorismu“
O návrhu prokurátora Jevgenije Tumšina rozhodovala soudkyně Ksenija Bucharinovová. Žaloba požadovala zákaz přístupu k filmu ze tří konkrétních internetových adres, a to v zájmu blíže neurčeného okruhu osob. Podle prokuratury snímek zobrazuje „všeobecnou militarizaci“ a vyjadřuje „negativní postoj ke speciální vojenské operaci“, jak Moskva označuje válku proti Ukrajině. Film je podle žalobce namířen také proti současnému režimu. V jedné scéně se navíc objevuje bílomodrobílá vlajka, kterou ruské úřady spojují s legií Svoboda Rusku bojující na straně Ukrajiny.
Prokuratura označila obsah filmu za „propagandu extremismu a terorismu“ a upozornila i na to, že ve snímku jsou záběry nezletilých bez souhlasu rodičů. Soud žalobě vyhověl.
Film kritizoval také režisér Nikita Michalkov, podle kterého se Talankin mohl inspirovat americkou příručkou pro sabotáže, aby vykreslil ruské školství jako prostředí „ideologického nátlaku“.
Po udělení Oscara se případem začala zabývat i rada pro lidská práva při úřadu ruského prezidenta. Ta vyzvala organizátory cen Oscar i UNESCO, aby prověřili, zda snímek splňuje etické a právní standardy.
Čeští producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt tato obvinění odmítli. Zdůraznili, že dokument vznikal pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších etických i právních standardů. Ruská tvrzení označili za nepravdivá a za součást propagandy, která má odvést pozornost od skutečných problémů. Tvůrci podle nich zároveň dbali na to, aby účastníci filmu nebyli vystaveni riziku postihu, a usilovali o odhalení zneužívání nezletilých k propagandě.