Putin jako novodobý Hitler, Zelenskyj jako Churchill. Nejvlivnější osobnosti letošního roku zplodila válka

Když prestižní časopis Time v roce 1938 dal na svou titulní stranu jako Osobnost roku nacistického vůdce Adolfa Hitlera, vyvolalo to vlnu kritiky až opovržení. Časopis, který se tradice interní redakční ankety Person of the Year drží dodnes, argumentoval tím, že Hitler měl v daném roce největší vliv na dění v Evropě, i když jednoznačně negativní. Ze stejného důvodu patří mezi nejvlivnější osobnosti roku 2022 i ruský prezident Vladimir Putin, neboť důsledky jeho bezprecedentní invaze na Ukrajinu včetně ekonomických dopadů pocítila celá Evropa i země mimo ní.

Ale válka na Ukrajině se na letošní titulní straně Time rovněž projevila – osobností roku si redakce zvolila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a s ním i ukrajinský lid. „Letošní volba byla nejjednoznačnější, jakou pamatujeme. Ať v nás bitva o Ukrajinu vzbuzuje naději nebo strach, Volodymyr Zelenskyj vyburcoval svět takovým způsobem, jaký jsme neviděli už desítky let," napsal časopis.

Osobností roku 2022 se stal podle tradiční ankety prestižního časopisu Time ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ukrajinský lid. Zdroj: Time, s laskavým svolením

Původně filmový herec a komik – který se stal prezidentem v květnu 2019 bez téměř jakýchkoliv předchozích politických zkušeností – překvapil celý svět, když se po začátku ruské invaze 24. února projevil jako zcela přirozený lídr napadeného národa.

Dokázal semknout Ukrajince, kteří se zbraní v ruce odvrátili Putinem původně zamýšlenou bleskovou válku – vždyť hned první den invaze ruští vojáci obsadili letiště vzdálené jen několik kilometrů od Kyjeva a dostali se i do samotného hlavního města – a brání se již více než deset měsíců. A zároveň přiměl vůdce západního světa k zasílání finanční i materiální pomoci v čele se zbraněmi na Ukrajinu, díky které se Putin stále nedočkal kýženého vítězství – a otázkou je, zda se ho vůbec dočká.

Ovace ve stoje v americkém Kongresu

Razítkem pod pomyslným dekretem o vstupu Zelenského mezi velké státníky 21. století se stala jeho nedávná návštěva v USA, vůbec první mimo hranice Ukrajiny po začátku invaze. Během několik měsíců připravované a utajované návštěvy se setkal s americkým prezidentem Joem Bidenem a vystoupil s velmi odhodlaným a silným projevem v Kongresu – proti všem společenským pravidlům oděn ve své tradiční zelené mikině a polovojenských kalhotách stejné barvy –, za nějž si vysloužil ovace ve stoje.

Projevem si opětovně vysloužil srovnání s bývalým britským premiérem Winstonem Churchillem, napsal poté vlivný britský list The Times. Churchill do Washingtonu dorazil v prosinci 1941, krátce po útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor. Tato vánoční návštěva přitom tehdy upevnila spojenectví, které pomohlo vyhrát druhou světovou válku a vybudovalo poválečný demokratický svět, podotkl britský list. A také Zelenskyj ve své řeči zdůraznil, že americká podpora je klíčová pro obranu jeho země.

Putin anketu vyhrál již v roce 2007

Putin anketu časopisu Time vyhrál již v roce 2007, sedm let před anexí Krymu a 15 let před krvavým pokusem ovládnout Ukrajinu, který dosud stál podle spíše střízlivých odhadů životy a zdraví nižších desítek tisíc civilních obyvatel Ukrajiny a vojáků obou zemí. Ruská agrese mimo jiné způsobila mohutnou emigraci ukrajinských rodin do Evropy. Podle listopadového odhadu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z Ukrajiny uteklo od února před válkou 7,8 milionu lidí, a jedná se tak o největší vysídlení osob v Evropě od druhé světové války.

Putinova agrese okamžitě vyvolala odsouzeni až opovržení většiny obyvatel Ukrajiny i západního světa. A kvůli Putinově zámince obsadit Ukrajinu kvůli „bezpečí a ochraně ruských obyvatel žijících za hranicemi Ruska" začal být bývalý agent sovětské tajné služby KGB přirovnáván právě k Hitlerovi, který mimo jiné z obdobných důvodů zabral Sudety a posléze celé dnešní území Česka.

Akce spolku Milion chvilek s názvem Česko proti strachu: společně na Václavák, 30. října 2022, Václavské náměstí, Praha. ČTK

Změna ekonomiky v celé Evropě

Důsledky bezprecedentního útoku Ruska na jiný suverénní stát, který způsobil největší konflikt v Evropě od porážky nacismu v roce 1945, jsou dostatečně známy – ruská snaha ovlivnit západní mínění nejistotou ohledně dodávek strategické ropy a plynu způsobila razantní nárůst cen energií v Evropě a obecně inflaci, která v řadě zemí vystoupala na nejvyšší úroveň za desítky let. Zablokování ukrajinských přístavů v Černém moři pak způsobilo propad vývozu obilí z Ukrajiny – přezdívané obilnice světa – a prudký nárůst cen potravin a míry hladu ve světě.

Ať už skončí konflikt na Ukrajině jakkoliv, znamená změnu ekonomických podmínek v Evropě v čele s usilovnou snahou EU zbavit se závislosti na dodávkách ruských zdrojů energie, z jehož důsledků se bude kontinent vzpamatovávat roky. Tím si Putin místo mezi nejvlivnějšími osobnostmi roku 2022, byť v jednoznačně negativním kontextu, vysloužil stejně jako Hitler oprávněně.

