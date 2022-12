Osobnosti roku 2022: Musk, Kellnerová i nový guvernér Michl

Kdo jsou osobnosti roku 2022? Redakce byznysového portálu newstream.cz sestavila seznam klíčových osobností, které letos pohnuly dějinami, čeřily vody a měnily naše životy. Zdaleka ne všechny tak činily v pozitivním slova smyslu. Zde je jedenáctka politiků, byznysmenů i zástupců zábavního průmyslu, kteří zanechali v kronice roku 2022 výrazné stopy. V průběhu celého týdne budeme postupně zveřejňovat profily jednotlivých figur.

Elon Musk

Žádný jiný člověk z byznysu neplnil veřejný prostor tolik, jako zakladatel Tesly, Space X a nově také vlastník sociální sítě Twitter. Právě jeho letošní příběh však také naznačuje limity vizionářství.

Renáta Kellnerová a Karel Komárek

Dva největší příběhy českého byznysu. Renáta Kellnerová se stala majoritní akcionářkou PPF po tragicky zesnulém Petru Kellnerovi. Ještě předtím se však do vedení společnosti dostal Jiří Šmejc a na směřování rodinného podniku bude dohlížet také Daniel Křetínský.

Naopak jasný úspěch má za sebou Karel Komárek. Jeho sázkové impérium se stalo skutečně globální a projevilo se to jednak na tom, že Komárek za poslední rok zbohatl nejvíc ze všech českých miliardářů, a také na tom, že začal svou firmu měnit právě na globální podnik.

Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin

Jeden bez druhého by do dějin vstoupil úplně jiným písmem. Zatímco Putin by bez Zelenského již nejspíš slavil rychlou anexi velké části Ukrajiny, kvůli Zelenskému se tak nestalo a ruská invaze je hrubě nepovedená (bez ohledu na to, jak celé toto tažení někdy v budoucnu dopadne).

Naopak Zelenskyj by bez Putinovy invaze dál bojoval s problematickým státem a dost možná by už ani prezidentem nebyl. A zcela jistě by mu celý svět nepřiřkl pocty, které si však svým přístupem od 24. února zcela právem vysloužil.

Petr Fiala

Doma není nikdo prorokem. To si český premiér nejspíš mnohokrát řekl během uplynulého roku. Jeho vedení státu je totiž celý rok ostřelováno za přehnanou orientaci na evropské (i světové) publikum, a naopak za nedostatečnou orientaci na domácí problémy. Přesto Petr Fiala jednoznačně je nejdůležitější postavou tuzemské politiky a povedlo se mu stát i vlivnou evropskou figurou. Tedy jeho členství v tomto elitním klubu je nezpochybnitelné.

Aleš Michl

Letošní rok byl do velké míry rokem centrálních bank. Jejich utahování měnových politik po celém světě se odráží v obyčejných životech více, než bylo poslední léta zvykem. To, že se nový guvernér rozhodl jít alespoň částečně proti proudu, je pozoruhodné. Stejně tak i ta tvrdošíjnost, s jakou své kroky obhajuje.

Alžběta II.

Smrt královny Alžběty II. se stala jednou z mnoha ran, kterým letos musela čelit post-brexitovská Británie. Symbolicky zcela jistě ranou největší, která navíc bude mít dopad na chod celé monarchie. Ale příběhů Velká Británie letos nabídla celou řadu, od ekonomických potíží přes šachy v Downing Street 10 po dokument Netflixu o princi Harrym a jeho ženě Meghan.

Lionel Messi

Pokud platí, že král je vždy jen jeden, pak tím letošním králem je jednoznačně argentinský fotbalista Lionel Messi. Argentinu po vzoru Diega Maradony dovedl do finále mistrovství světa, které poté v infarktovém finále rozhodl třemi brankami. Nejlepší fotbalista možná dosavadní historie odchází z reprezentace na absolutním vrcholu. To umí málokdo.

Sam Bankman-Fried

Poraženým roku je jednoznačně kdysi zázračné dítě technologického sektoru Sam Bankman-Fried. Jeho kryptoburza FTX, a hlavně investiční fond Alameda zkrachovaly poté, co se ukázala absurdní podstata jejich finanční operací. Ve zkratce: kryptoburza FTX vydala kryptoměny, jejichž hodnota uměle rostla díky „poptávce“ investorů. Těmi však byla hlavně Alameda, která zase toto jmění používala na další operace.

Jmění Sama Bankmana-Frieda se tímto perpertuum mobile na peníze vyšplhalo na neuvěřitelných 26 miliard dolarů. Když se však vyjevila podstata spolupráce FTX a Alamedy, vše se zhroutilo. A navíc na poslední chvíli se z účtů drobných investorů vypařily miliardy dolarů. Kdysi miláček byznysových novinářů tak nyní čelí soudu za rozsáhlé podvody a soudit jej bude stejný muž, který za mříže poslal Bernieho Madoffa na 150 let.

Jaromír Nohavica

I Česko má své „rohaté“. Jedním z nich se letos stal Jarek Nohavica, který se odmítl vzdát poct získaných od Vladimira Putina. Navíc Nohavicova poslední tvorba nadále podporuje spíše protizápadní orientaci České republiky. Navzdory tomu ostravský bard dál vyprodává koncerty a dál prodává svou hudbu.