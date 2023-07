Zvrat v rok a půl trvající válce? Ukrajina zahájila hlavní úder protiofenzivy, chce odříznout Krym

Na Ukrajině začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times.

Reklama

Ukrajinci se podle jeho informací pokusí postoupit přes ruská minová pole a další obranné prvky k městu Tokmak na jihu Ukrajiny. V případě úspěchu budou pokračovat na Melitopol. Cílem je buď prolomit spojnici okupovaných území na jihu s Krymem, nebo se alespoň k poloostrovu dostat na dostřel dělostřelectva.

Výsledek bude znám do tří týdnů

Operace by v případě, že se bude pro ukrajinské síly dobře vyvíjet, mohla trvat dva nebo tři týdny. Za jejím účelem se do oblasti přesouvají tisíce vojáků, z nichž mnozí byli vycvičeni na Západě a až dosud byli v rezervě.

Dovolená k nezaplacení. Ukrajinský poslanec kvůli výletu na Maledivy přijde o mandát, a možná i svobodu Politika Ukrajinské úřady vyšetřují, zda poslanec Jurij Aristov neporušil zákon, když jel na rodinnou dovolenou na Maledivy v době, kdy byl podle svého tvrzení nemocný. Bezpečnostní služba zahájila trestní řízení, aby posoudila, zda Aristov neposkytl úřadům nepravdivé informace. Podle vyšetřovatelů mu v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení, uvedla britská BBC. duk Přečíst článek

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že ukrajinské jednotky obnovily útočné operace u města Orichiv v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. Ministerstvo sdělilo, že ukrajinský útok byl podniknutý silami tří praporů posílených o tanky.

Podle zhodnocení agentury AFP by v této fázi bojů tedy šlo o vzácně rozsáhlou operaci s nasazením několika stovek vojáků. Ukrajinské velení se ve středu o útoku nezmínilo. Moskva tvrdí, že ho ruské síly odrazily, což nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Orichiv leží asi 40 kilometrů od Tokmaku.

Andor Šándor: Rusko přepnulo na válečnou výrobu. Jsme o pár kroků blíž třetí světové válce Leaders Nikdo neví, jak Rusové přemýšlejí, říká Andor Šándor, generál, bývalý šéf tajné služby a nyní bezpečnostní expert. Západní podpora Ukrajiny může být v jejich očích důvodem, proč rozpoutat třetí světovou válku, říká. Klíčovou otázkou podle něj je, zda mohou Ukrajinci boj o svou zemi vůbec vyhrát. Šándor je v tomto ohledu skeptický. Ruský potenciál je podle něj nekonečný. Víc věří vyjednávání, které však musí být podpořeno vojenskými úspěchy Ukrajiny. Dalibor Martínek Přečíst článek

V médiích v uplynulých dvou měsících často zaznívalo, že ukrajinská protiofenziva postupuje pomaleji, než se očekávalo. Relativně pomalý postup připustili i sami ukrajinští představitelé. Ukrajinské vojáky brzdí rozsáhlá minová pole vytvořená Rusy a také ruská dělostřelecká palba a vzdušné útoky.

Zatímco ruské síly jsou podél téměř celé, asi 1000 kilometrů dlouhé fronty, v defenzivě, na zhruba 100kilometrovém úseku na severovýchodě země se jim daří podnikat útočné operace, uvedl v jiném článku zveřejněném ve středu americký deník. Odvolal se přitom na ukrajinské vojáky, podle nichž se jedná o oblast kolem měst Kupjansk, Svatove a Kreminna.

Ukrajina za měsíc osvobodila větší část území, než Rusko za rok obsadilo, řekl šéf MI6 Richard Moore Politika Ukrajina za poslední měsíc osvobodila větší část území, než Rusko zabralo za poslední rok, v projevu na britském velvyslanectví v Praze to řekl šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore. Mnoho Rusů je podle něj tiše zděšeno tím, že ruské ozbrojené síly demolují ukrajinská města, vyhánějí nevinné rodiny z jejich domovů a unášejí tisíce dětí. ČTK Přečíst článek