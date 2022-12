Vyhrajeme, protože jsme jednotní, řekl Zelenskyj Kongresu. Dočkal se ovací ve stoje

Americká finanční pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v americkém Kongresu. Ukrajina žije, je bojovná a nikdy se nevzdá, řekl rovněž prezident, již tradičně oblečený ve vojenských kalhotách a tmavě zelené mikině. Za svůj projev na společné schůzi obou komor amerického Kongresu sklidil opakovaně ovace vestoje. Jeho projev živě přenášela stanice Sky News.

Zelenskyj poděkoval USA za podporu a ochranu svobody a vlády práva. Válka na Ukrajině a ruské útoky podle ukrajinského prezidenta nepřestanou ani během zimy a Kyjev a Washington jsou v boji proti ruské agresi spojenci, kteří bojují za stejné hodnoty.

„Vyhrajeme, protože jsme jednotní. Ukrajina, Spojené státy a celá svobodný svět," řekl Zelenskyj.

Vlajka z osvobozeného Bachmutu jako dar

Zelenskyj hovořil o své úterní návštěvě ukrajinského Bachmutu v Doněcké oblasti, kde probíhají tvrdé boje a popisoval atmosféru ve městě a ničivé následky bojů. Kongresu věnoval ukrajinskou vlajku popsanou vzkazy, kterou z města přivezl.

„Když jsem byl včera (v úterý) v Bachmutu, naši hrdinové mi dali vlajku, jejich vlajku. Je to prapor těch, kteří brání Ukrajinu, Evropu a svět za cenu vlastního života," řekl Zelenskyj. Na oplátku dostal americkou vlajku, která v den jeho návštěvy vlála nad Kapitolem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj věnoval 21. prosince Kongresu ukrajinskou vlajku popsanou vzkazy, kterou přivezl z osvobozeného města Bachmut. Vlajku drží viceprezidentka Kamala Harrisová a šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. zdroj: ČTK / AP

Zelenskyj žertoval, že ukrajinští vojáci umí ovládat nejen americké raketové systémy, ale i letadla. Bílý dům ve středu přislíbil poslat Kyjevu systém protivzdušné obrany Patriot, letadla ale zatím nebyla předmětem americké pomoci Ukrajině.

Ukrajina není posledním cílem Kremlu

„Je jen otázkou času, kdy zaútočí na vaše další spojence, pokud je nezastavíme hned," řekl zákonodárcům Zelenskyj. Svět je podle něj příliš propojený na to, aby se kdokoli mohl cítit bezpečně, dokud bude ruský útok pokračovat.

Nadcházející rok bude ve válce „zlomový", zdůraznil Zelenskyj. „Vím, že je to bod, kde se ukrajinská odvaha a americké odhodlání musí zasadit o budoucnost naší společné svobody," dodal.

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády.

Zpravodaj BBC Anthony Zurcher označil Zelenského projev za „pokorný a vděčný, ale zejména sebevědomý". Poukázal na vývoj jeho rétoriky od obav na začátku války k dnešnímu přesvědčení, že Američané stojí na straně budoucího vítěze války.