Průlom v tříměsíční ofenzivě. Ukrajinští obrněnci se dostali za poslední ruskou linii

Americký Institut pro studium války (ISW) i prestižní deník The Wall Street Journal (WSJ) dospěli k obdobnému závěru – ukrajinské síly se dostaly za poslední ruskou linii v Záporožské oblasti. To by znamenalo průlom ve více než tříměsíční ukrajinské ofenzivě.

Ukrajinská obrněná vozidla operují za poslední linií ruské obranné vrstvy v západní části Záporožské oblasti, píše ve své poslední zprávě o vývoji bojů americký Institut pro studium války (ISW). Ukrajinské ozbrojené síly podle něj v současné době pronikají touto obrannou linií, byť analytici institutu zatím nejsou schopni posoudit, zda Ukrajinci ruskou obranu už zcela prolomili.

K podobnému závěru došel deník The Wall Street Journal (WSJ), který tento vývoj bojů označil za významný milník v tři a půl měsíce trvající ukrajinské protiofenzivě, jejímž cílem je rozetnout pozice ruské okupační armády na dvě části.

Situace na záporožské frontě podle ISW:

zdroj: Institut pro studium války (ISW)

Ukrajinské ozbrojené síly prorazily s obrněnými vozidly hlavní ruskou obrannou linii na jihovýchodě země, píše WSJ. Jednotky vyslané Kyjevem překonaly protitankové překážky včetně příkopů a betonových bloků známých jako dračí zuby u obce Verbove v Záporožské oblasti, což umožnilo projet obrněným vozidlům, cituje list nejmenovaného zástupce ukrajinských vzdušně-výsadkových sil v oblasti. Průlomu podle WSJ nasvědčují dostupná ruská videa, na nichž jsou vidět dělostřelecké útoky na ukrajinské vozy.

Průlom za cenu ztrát

Ukrajinští vojáci se nyní snaží průlom, který WSJ popisuje jako omezený nebo malý, rozšířit. Rusové ostřelují oblast dělostřelectvem a podnikají protiútoky. Ukrajinské jednotky prý utrpěly těžké ztráty. „Prosazujeme se. Ničíme je. Ale ta cena...," řekl listu dříve zmíněný ukrajinský voják. Pokud se však Ukrajincům podaří vytvořit pevnou oporu, mohli by se snažit dostat mezerou další obrněná vozidla a proniknout do méně opevněných míst, konstatuje americký deník.

„Ukrajinská schopnost přivést obrněná vozidla k nejhrozivější ruské obraně určené k jejich zastavení, projít skrze ni a operovat s vozidly poblíž připravených ruských obranných pozic jsou důležitými známkami pokroku v ukrajinské protiofenzívě," upozorňuje ISW, který se ve své analýze opírá o geolokační záběry zveřejněné ve čtvrtek. Ty naznačují, že ukrajinská obrněná vozidla postoupila jižně od ruských protitankových příkopů a dračích zubů, které jsou součástí třívrstvé ruské obranné linie, a zapojila se do omezeného boje západně od obce Verbove.

Je to první zpozorovaný případ, kdy ukrajinské ozbrojené síly operují s obrněnou technikou za ruskou třívrstvou obranou, píše dále institut, který však zároveň upozorňuje, že není jasné, zda Ukrajinci tyto pozice udrží. Poslední vývoj bojů v tomto úseku fronty však podle něj naznačuje, že ukrajinská armáda zabezpečila svůj průlom prvních dvou linií ruské obranné vrstvy v regionu natolik dostatečně, aby mohla vyslat obrněné vozy skrze tento průlom.