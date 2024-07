Zelenskyj bude chtít ve Washingtonu další bezpečnostní záruky a stíhačky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá při třídenním summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu bojovat za prosazení silných rozhodnutí ohledně posílení ukrajinské vzdušné obrany a dodávek dalších stíhacích letounů F-16 Ukrajině, která nadále čelí ruské agresi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá při třídenním summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu bojovat za prosazení silných rozhodnutí ohledně posílení ukrajinské vzdušné obrany a dodávek dalších stíhacích letounů F-16 Ukrajině, která nadále čelí ruské agresi. Podle agentury Reuters to Zelenskyj prohlásil po dnešním příletu do Washingtonu.

„Dnes začíná summit NATO... Bojujeme za další bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a těmi jsou zbraně, finance a politická podpora,“ uvedl Zelenskyj ve videu na platformě Telegram.

NATO se opět nevysloví pro členství Ukrajiny

Dnes večer (v noci na středu SELČ) vystoupí Zelenskyj s projevem ve washingtonském institutu Ronalda Reagana. „Prezident Reagan rozuměl Sovětskému svazu a Rusku. Věděl, že svobodné země se musí s odvahou spojit vždy, když je tyranie na tahu,“ prohlásila ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Oksana Markarová s odkazem na republikánského prezidenta USA z let 1981-1989.

Prezidenti a šéfové vlád 32 zemí NATO mají v rámci summitu na programu tři pracovní jednání. Jedno se týká Ukrajiny a zúčastní se ho stejně jako loni Zelenskyj. Neočekává se, že by se NATO na letošním summitu vyslovilo pro ukrajinské členství. Mnoho zemí Severoatlantické aliance chce sice prohlásit, že cesta Ukrajiny ke členství je „nezvratná“, ale členové aliance se stále přou ohledně summitové deklarace, píše Reuters.

Nejmenovaný vysoce postavený představitel NATO dnes agentuře Reuters sdělil, že Rusku stále chybí munice a vojáci k zahájení rozsáhlé ofenzivy na Ukrajině a že Kyjev by podle všeho měl zintenzivnit vlastní útočné operace, až to dovolí zásobování a povětrnostní podmínky. Podle zdroje si Rusko potřebuje zajistit dodávky munice z dalších zemí nad rámec toho, co už má.