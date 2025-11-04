Nový magazín právě vychází!

Miliony Američanů bez jistoty jídla. Trump spojuje potravinové dávky s ukončením shutdownu

Americký prezident Donald Trump
Američané dostanou potravinové dávky pouze tehdy, když skončí omezení fungování federálních úřadů, takzvaný shutdown, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Z shutdownu, který pokračuje 35. dnem v důsledku neschválení financování federální vlády Kongresem, šéf Bílého domu obvinil demokraty. Je podle něj na nich, aby fungování vlády obnovili. Na potravinových dávkách závisí zhruba 42 milionů Američanů.

Dávky v rámci Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP) „budou vyplaceny pouze tehdy, až radikální levicoví demokraté otevřou vládu, což mohou jednoduše udělat“, napsal americký prezident.

Federální soud ve státě Rhode Island podle agentury Reuters v sobotu nařídil Trumpově administrativě, aby vyplatila potravinovou pomoc v rámci programu SNAP, který se chystala od 1. listopadu zmrazit, v plné výši do pondělí, nebo v částečných platbách do středy. Soud shledal, že opožděné vyplácení potravinových dávek způsobuje nenapravitelnou újmu.

Trumpovo dnešní vyjádření následuje den poté, co právníci jeho administrativy sdělili soudu v Rhode Islandu, že vláda bude částečně financovat potravinové dávky za listopad z nouzového fondu.

Administrativa v pondělí oznámila, že na financování plateb souvisejících s hlavním veřejným programem potravinové pomoci ve Spojených státech v listopadu použije 4,65 miliardy dolarů (98 miliard korun) z nouzového fondu, což vystačí na pokrytí nejméně poloviny obvyklých dávek. Zbývajících 600 milionů z fondu, v němž je celkem 5,25 miliardy dolarů, by mělo jít na financování administrativních nákladů jednotlivých států spojených s vyplácením dávek.

Vláda tak zcela vyčerpá prostředky nouzového fondu, ale nehodlá sáhnout do jiných rezerv, aby potravinové dávky plně pokryla. SNAP využívá zhruba každý osmý Američan a provoz programu měsíčně vyjde na osm až devět miliard dolarů.

Trump v dnešním příspěvku rovněž uvedl, že vláda někdejšího prezidenta Joea Bidena potravinové dávky navýšila o miliardy dolarů. Podle Trumpa byly náhodně rozdávány komukoliv, kdo o ně požádal, a nikoliv pouze těm, kteří je potřebují.

