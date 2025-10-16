Pavel Sovička je novým šéfem Americké obchodní komory v ČR
Novým prezidentem Americké obchodní komory v ČR (AmCham) je Pavel Sovička, generální ředitel developerské společnosti Panattoni pro Česko a Slovensko. Ve funkci prezidenta nahradil Milana Šlapáka, který je šéfem zbrojařské firmy Steyr Arms z investiční skupiny RSBC.
„Česká republika má obrovský potenciál stát se jednou z nejlepších ekonomik v Evropě. Pokud dokážeme zrychlit povolovací procesy, digitalizovat klíčové agendy veřejné správy, jako jsou oblasti zdravotnictví a imigrace, a zároveň investovat do kvalitní infrastruktury, staneme se výrazně atraktivnější zemí pro domácí i zahraniční investory zaměřené na vývoj pokročilých technologií,“ uvedl Sovička.
„Jako prezident AmCham chci spolupracovat s našimi členy i vládou na vytvoření prostředí, které přiláká nové investice mimořádného rozsahu a tím podpoří růst i transformaci ekonomiky,“ doplnil.
Jedním z cílů Americké obchodní komory v ČR, která je pobočkou U.S. Chamber of Commerce, je také zvyšovat obchodní výměnu mezi Českem a USA. Vývoz z ČR do Spojených států v letošním prvním pololetí činil přibližně 71,8 miliardy korun, což ve srovnání se stejným obdobím loni představovalo nárůst o 12,5 procenta. Import z USA do Česka naopak klesl, a to o 4,1 procenta zhruba na 65,8 miliardy korun, vyplývá z údajů v databázi zahraničního obchodu se zbožím od Českého statistického úřadu.
Analytici dříve upozorňovali na to, že české firmy navyšovaly dodávky do USA před zavedením cel, které avizoval americký prezident Donald Trump.
Ke konci letošního srpna spolu Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu, která mimo jiné stanovuje 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.
