Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Pavel Sovička je novým šéfem Americké obchodní komory v ČR

Pavel Sovička je novým šéfem Americké obchodní komory v ČR

Pavel Sovička
ČTK
ČTK
ČTK

Novým prezidentem Americké obchodní komory v ČR (AmCham) je Pavel Sovička, generální ředitel developerské společnosti Panattoni pro Česko a Slovensko. Ve funkci prezidenta nahradil Milana Šlapáka, který je šéfem zbrojařské firmy Steyr Arms z investiční skupiny RSBC.

„Česká republika má obrovský potenciál stát se jednou z nejlepších ekonomik v Evropě. Pokud dokážeme zrychlit povolovací procesy, digitalizovat klíčové agendy veřejné správy, jako jsou oblasti zdravotnictví a imigrace, a zároveň investovat do kvalitní infrastruktury, staneme se výrazně atraktivnější zemí pro domácí i zahraniční investory zaměřené na vývoj pokročilých technologií,“ uvedl Sovička.

„Jako prezident AmCham chci spolupracovat s našimi členy i vládou na vytvoření prostředí, které přiláká nové investice mimořádného rozsahu a tím podpoří růst i transformaci ekonomiky,“ doplnil.

Jedním z cílů Americké obchodní komory v ČR, která je pobočkou U.S. Chamber of Commerce, je také zvyšovat obchodní výměnu mezi Českem a USA. Vývoz z ČR do Spojených států v letošním prvním pololetí činil přibližně 71,8 miliardy korun, což ve srovnání se stejným obdobím loni představovalo nárůst o 12,5 procenta. Import z USA do Česka naopak klesl, a to o 4,1 procenta zhruba na 65,8 miliardy korun, vyplývá z údajů v databázi zahraničního obchodu se zbožím od Českého statistického úřadu.

Analytici dříve upozorňovali na to, že české firmy navyšovaly dodávky do USA před zavedením cel, které avizoval americký prezident Donald Trump.

Ke konci letošního srpna spolu Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu, která mimo jiné stanovuje 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.

Novým ředitelem marketingu Sasky se od října stal David Schenk, který doposud zodpovídal za zákaznickou zkušenost a nyní povede obě oblasti společně

Novým šéfem marketingu v Sazce je David Schenk, Martin Novák nově vede tým transformace

Zprávy z firem

Sazka, která se připravuje na plánovaný lednový rebranding a přijme jméno své mateřské společnosti Allwyn, oznamuje dvě změny ve vrcholovém managementu.

nst

Přečíst článek

Strnadova CSG má dvě nové členky představenstva a nového šéfa marketingu

Zprávy z firem

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Itálie chce objednat více než 550 tanků od německé společnosti Rheinmetal. Zakázka bude pro firmu největší zakázkou v historii

Strach z války žene akcie zbrojovek do výšin. Jejich majitelé nevídaně bohatnou

Trhy

Michal Nosek

Přečíst článek

Český fond investuje miliardu do vývoje léčby vzácného kožního onemocnění u dětí

Český fond investuje miliardu do vývoje léčby vzácného kožního onemocnění u dětí
ČTK
ČTK
ČTK

Český fond LIFE BioCEEd chce investovat zhruba miliardu korun do vývoje genové terapie pro léčbu Nethertonova syndromu, což je vzácné kožní onemocnění postihující děti. Dosud na něj lék neexistuje. Výzkumnému týmu Akademie věd ČR (AV ČR) se ale podařilo identifikovat gen zodpovědný za vznik této nemoci, což může v budoucnu přispět k její léčbě.

Nethertonovův syndrom je způsobený mutací v genu. Projevuje se poruchou kožní bariéry, zvýšenou náchylností k infekcím, alergiím a poruchami imunity. Pro novorozence může být v nejvážnějších případech i smrtelný. Na světě je momentálně asi 4000 dětských pacientů s touto nemocí.

Lékaři zatím dovedou pouze zmírňovat její příznaky. Tým z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ale dosáhl při vývoji nové terapie v testech velmi nadějných výsledků. „Naše inovativní terapie nahrazuje poškozený a zmutovaný gen přímo v buňkách kůže. Tím cílí na hlavní příčinu nemoci a nabízí možnost dlouhodobého, či dokonce trvalého zlepšení, což znamená velký krok vpřed v léčbě tohoto syndromu,“ uvedl Radislav Sedláček, který výzkum vede. Technologie má navíc potenciál pomoci i při léčbě dalších kožních onemocnění vznikajících kvůli genetickým predispozicím či poruchám imunitní regulace.

„Celkovou investici do tohoto projektu odhadujeme na asi jednu miliardu korun,“ řekl zakládající partner fondu LIFE BioCEEd Michal Zahradníček. Peníze budou využité na další vývoj a testování opravy genu pomocí genové terapie aplikované přímo na kůži. „Vytvoří také argumentační základ pro zahájení klinické studie a regulatorní řízení u Evropské lékové agentury,“ uvedl fond.

Generální ředitel fondu Stefan Savic upozornil, že projekt AV ČR může být medicínskou technologií, která dokáže mimo jiné napravovat samotnou příčinu onemocnění, nikoliv pouze zmírňovat symptomy. „Genová terapie je v posledních dvou letech nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí biomedicíny a zejména u vzácných onemocnění vidíme obrovský zájem strategických investorů. Hodnota transakcí v tomto segmentu výrazně roste, což potvrzuje nejen jeho vědecký, ale i komerční potenciál,“ sdělil. Pro investory jsou ale genové terapie oblastí s vysokým rizikem, protože jejich vývoj je technicky složitý, drahý a výsledky nejsou předvídatelné.

Fond financuje současnou fázi výzkumu a přebírá zodpovědnost za technologické převedení jeho výsledků do finálního produktu, tedy léčiva. Při investicích využívá svou odbornou expertizu v oblasti medicíny, biotechnologií, investičního a regulatorního prostředí.

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Enjoy

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ondřej Vlček založil startup využívající AI pro kyberbezpečnost

Ondřej Vlček založil startup využívající AI pro kyberbezpečnost
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý generální ředitel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček založil start-up Aisle, který se bude zabývat kybernetickou bezpečností s využitím umělé inteligence. Firma v utajení rok připravovala produkt, který je schopen autonomně identifikovat, diagnostikovat a po schválení člověkem i opravovat zranitelná místa v komplexních softwarových aplikacích a IT systémech.

„Překotný vývoj AI nám přináší mnoho nových užitečných nástrojů a mění celá odvětví. Co se ale týče oblasti kyberbezpečnosti, tato změna zatím posloužila spíše útočníkům. Aisle chce vrátit trumfy do rukou těch, kteří s těmito útočníky bojují. S naším týmem se pokoušíme vyřešit asi ten úplně nejtěžší kyberbezpečnostní problém, jak rychle a přesně najít a odstranit zranitelná místa ve firemních systémech,“ uvedl Vlček.

Aisle nabízí řešení, které podle něho dramaticky zkracuje dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na hodiny nebo dokonce minuty. Veškeré opravy jsou ověřovány oproti kontinuálně aktualizovanému AI modelu firemního softwarového prostředí. Aisle funguje na takové škále, že dokáže redukovat nahromaděné množství nevyřešených zranitelných míst z obvyklých stovek tisíc nebo miliónů až k absolutní nule a nacházet bezpečnostní chyby, které jsou pro lidské experty neviditelné, dodal Vlček. Nástroj podle něho testovaly mimo jiné i původem české firmy Productboard, Ataccama a Livesport.

Společnost, kterou Vlček vede, má sídlo v Praze a zahrnuje nyní 40 lidí. Ve vedení je jako provozní ředitelka Jaya Baloo, která měla vedle Avastu na starosti řízení bezpečnosti ve firmách Rapid7 a KPN Telecom. Vedoucím vědeckého týmu je pak třetí zakladatel společnosti, špičkový AI vědec Stanislav Fort. Tým má ve svých řadách seniorní členy s tituly z univerzit jako Stanford, Cambridge, MIT, Caltech a ETH a pracovními zkušenostmi z velkých technologických firem. Technický tým tvoří i členové z Izraele, který je v oblasti kyberbezpečnosti světovou velmocí.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Související

Šéf Apple Tim Cook

Stanislav Šulc: Apple Inteligence zklamala i nadchla. Zaměření na bezpečnost je správná volba

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme