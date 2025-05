Biohacking: Cukrovka ovlivňuje mozek a nástup Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je nejčastější forma demence a postihuje miliony lidí po celém světě. Ztráta paměti, zmatenost, změny nálad a zhoršení schopnosti vykonávat každodenní činnosti jsou jen některými z projevů této nemoci. Dlouho se věřilo, že jde o nevyhnutelné důsledky stárnutí. Stále častěji se v odborných kruzích dává Alzheimerově chorobě přezdívka cukrovka třetího typu. Je to proto, že Alzheimerova choroba vykazuje znaky inzulínové rezistence, která je podstatou vzniku cukrovky druhého typu.

Inzulínová rezistence je stav, kdy tkáně v těle jsou méně citlivé na přítomnost inzulínu a v krvi tak zůstává chronicky zvýšená hladina krevního cukru, což má řadu negativních dopadů na zdraví organismu. Dlouho se předpokládalo, že inzulín s mozkem nemá nic společného, že neprostupuje hematoencefalickou bariérou.

Tato bariéra za normálních podmínek chrání mozek před patogeny a toxiny kolujícími v krvi, které jsme do těla přijali zvnějšku. Reguluje také vstup živin z metabolismu, hormonů a dalších látek tvořený zbytkem těla do mozku. Zároveň brání úniku neurotransmiterů a udržuje tak stabilní prostředí pro neurony. Protože přes tuto bariéru standardně neprostupují molekuly velikosti inzulínu, mělo se za to, že stav inzulínu ve zbytku těla nemá na mozek vliv.

Zjistilo se ale, že inzulín má speciální transportní systém do mozku a také zde plní řadu funkcí, zejména v oblasti neuroplasticity, učení, paměti a regulace zánětlivých procesů. Inzulínové receptory jsou hlavně v hipokampu a prefrontálním kortexu, což jsou centra pro paměť, vykonávací kognitivní funkce, regulaci sociálního chování a emoční rovnováhu, a také hypotalamu, který mimo jiné reguluje chuť jídlu a reakce na stres.

Mozek představuje pouze zhruba dvě procenta tělesné hmotnosti, ale spotřebovává přibližně 20–25 procent celkové glukózy potřebné pro pohon těla. U zdravého mozku je glukóza hlavním zdrojem energie, ale v případě narušení jejího využití, právě například při inzulinové rezistenci nebo chronickém zánětu, dochází k energetickému deficitu. V pozdějších fázích onemocnění Alzheimerem je toto zvlášť patrné. Proto pak fungují terapie jako keto dieta či dodávání tělu MCT oleje (středně dlouhé triglyceridy), protože strava bohatá na tuk pak obchází inzulinovou rezistenci a zajišťuje neuronům potřebnou energii.

Pro samotnou prevenci ale není potřeba čistě jednostranných či extrémních opatření. Dnes víme, že se dá riziko Alzheimerovy choroby významně snížit mnohdy jednoduchými úpravami životního stylu. A přestože neexistuje zázračná pilulka, existují návyky, které mozek chrání. Pravidelný pohyb je jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence. Aktivity jako svižná chůze, plavání, jízda na kole nebo tanec podporují prokrvení mozku, tvorbu nových neuronů a zlepšují inzulinovou citlivost mozku. Lidé, kteří se pravidelně hýbou, mají až o 40 procent nižší riziko rozvoje demence. Navíc fyzická aktivita snižuje stres, zánět a podporuje hluboký spánek.

Kvalitní strava je pro mozek naprosto zásadní. Vyhýbejte se zpracovaným potravinám, cukru, přepáleným tukům a nadbytku soli. Naopak dbejte na konzumaci listové zeleniny, bobulovitého ovoce, ořechů, extra panenského olivového oleje, luštěnin, celozrnných obilovin a fermentovaných potravin. Výzkumy ukazují, že středomořská a takzvaná MIND dieta (o ní jsme podrobně psali zde) mohou zpomalit kognitivní úpadek i u lidí s genetickým rizikem Alzheimerovy choroby. Zásadní pro prevenci této nemoci se ukazuje kvalitní a dostatečný spánek. Během něj totiž dochází ke glymfatickému čištění mozku. Mozek se zbavuje toxických zplodin, včetně amyloidu beta, bílkoviny spojované s Alzheimerem. Snažte se spát pravidelně 7–9 hodin, chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu,omezit intenzivní aktivity a modré světlo před spaním.

Nikdy není pozdě začít pečovat o mozek. Právě tak jako posilujeme svaly, můžeme trénovat i kognitivní schopnosti. Každý den rozhodujeme o tom, jak bude náš mozek vypadat za deset nebo dvacet let. Malé změny v jídelníčku, každodenní pohyb, kvalitní spánek a aktivní život s druhými mohou být tou nejlepší prevencí Alzheimerovy choroby.

