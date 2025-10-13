Novým šéfem marketingu v Sazce je David Schenk, Martin Novák nově vede tým transformace
Sazka, která se připravuje na plánovaný lednový rebranding a přijme jméno své mateřské společnosti Allwyn, oznamuje dvě změny ve vrcholovém managementu.
Novým ředitelem marketingu Sazky se od října stal David Schenk, který doposud zodpovídal za zákaznickou zkušenost a nyní povede obě oblasti společně. Do nově vytvořené pozice Chief Transformation Officer (ředitel pro transformaci) nastupuje Martin Novák, který se vrací s cennými zkušenostmi z britského Allwynu.
Prioritou obou ředitelů je úspěšné provedení firmy jednou z největších proměn v její historii – přejmenováním Sazky na Allwyn spojeným s řadou produktových novinek a benefitů pro zákazníky.
„Mým hlavním úkolem bude vybudovat v Sazce transformační tým, využit sílu mezinárodní značky Allwyn a ve spolupráci s týmy z ostatních trhů vytvořit moderní zábavní produkty založené na špičkových technologiích, které osloví zákazníky jak v České republice, tak na dalších evropských trzích Allwynu,“ uvádí Novák.
David Schenk vybudoval oddělení CRM, tým zaměřený na inovace a později celou novou divizi zákaznické zkušenosti. Nyní nově přebírá také odpovědnost za kompletní marketingovou strategii. Jeho prvním hlavním úkolem bude provést značku rebrandingem.
„Hlavním cílem je teď úspěšně doručit rebranding Sazky na značku Allwyn. Chceme zajistit, aby naši zákazníci i veřejnost jasně vnímali, že Allwyn jim přináší víc, ať už jde o nové produkty, služby nebo celkový zážitek ze značky,“ říká David Schenk, ředitel marketingu. „V nové roli chci ještě těsněji propojit marketing a zákaznickou zkušenost. Každá kampaň i produkt musí skutečně vycházet z porozumění potřebám lidí, kteří s námi přicházejí do kontaktu.“
