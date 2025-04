Lukáš Kovanda: Vlastnictví staršího vozu se prodraží, nejvíce v Brně

Řidiči nově zaplatí souhrnně takřka čtyři miliardy korun za rok. Evropská unie totiž plánuje povinné technické kontroly každoročně, ty navíc zdražují samy o sobě.

Majitele nového vozu čeká první povinná technická kontrola po čtyřech letech, následně ji pak musí podniknout každé dva roky. Majitelé ojetin rovnou nabíhají na pravidelný dvouletý cyklus povinných návštěv některé ze Stanic technické kontroly čili STK. To by se ale mohlo změnit už od příštího roku. Evropská komise totiž plánuje zavést pravidelné technické kontroly starších vozů a dodávek už v ročním cyklu.

Cena technické kontroly osobního auta se liší napříč Českem, vyšší bývá ve větších městech. Jako prakticky vše ostatní v uplynulých letech znatelně vzrostla v důsledku mimořádné inflační vlny. Prakticky se tak už nedostane pod 1100 korun ani v těch nejodlehlejších místech.

Pokud kontrola odhalí závadu, je třeba ji odstranit a na kontrolu tedy zajet znovu. Při návštěvě stejné Stanice technické kontroly je už však cena nižší než při první kontrole, pohybuje se zhusta kolem 500 korun.

Obyčejná práce: Za odtah auta při blokovém čištění si hříšníci letos připlatí, říká silničář Zprávy z firem V dubnu odstartovalo v Praze jarní blokové čištění komunikací, které má v režii Technická správa komunikací (TSK) ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi. V Praze 3 již čištění proběhlo, ale například Prahu 7 a další ještě čeká v květnu a červnu. Michal Nosek Přečíst článek

Například v Praze začíná tato cena na úrovni 400 korun, ale v Brně je dráže – cena opakované prohlídky začíná na 600 korun. Přitom cena první návštěvy začíná ve dvou největších českých městech na 1200 korunách, ale třeba v Ostravě nebo v Plzni na 1110. Opakovaná prohlídka ve stejné STK vyjde v Ostravě i Plzni levněji, začíná na 300 korun než v Praze či Brně.

Brno se tak zdá být celkově nejdražším místem v Česku pro absolvování povinných technických kontrol, dokonce dražším než Praha.Každoroční povinné technické kontroly by se měly dle zmíněného návrhu Evropské komise tedy týkat „starších vozů“. Tak bývají v materiálech Evropské komise často označována auta starší deseti let.

Podle dat společnosti Cebia činil loni podíl aut starších deseti let v Česku zhruba 49 procent, což je i na poměry zemí Visegrádské čtyřky poměrně vysoké číslo. Například na Slovensku daný podíl loni činil jen zhruba 30 procent.

Při celkovém počtu osobních vozů registrovaných v České republice, 6,7 milionu kusů, to znamená, že povinné každoroční kontroly vozů by se mohly týkat zhruba 3,3 milionu osobních aut, pro něž nyní platí dvouletý cyklus. Opatření Evropské komise by tak české motoristy stálo za rok v souhrnu minimálně dodatečné 3,8 miliardy, vyjdeme-li z nynější ceny kontroly 1150 korun. Samozřejmě, ve výpočtu nejsou zahrnuty dodávky, na něž se má opatření vztahovat také, ani cena opakované návštěvy STK.