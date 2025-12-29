Nový magazín právě vychází!

Kreml hledá digitální suverenitu. Oligarcha Potanin staví vlastní cloud

Kreml hledá digitální suverenitu. Oligarcha Potanin se hlásí a staví vlastní cloud
Ruský miliardář Vladimir Potanin získal prostřednictvím společného podniku Catalytic People čtvrtinový podíl ve společnosti Selectel, která je poskytovatelem infrastruktury pro technologický sektor včetně cloudových služeb. S odkazem na sdělení jednoho z partnerů podniku o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Hodnota podílu činí asi 16 miliard rublů (4,2 miliardy korun). Moskva se tak snaží podpořit vývoj domácích modelů umělé inteligence (AI).

Catalytic People je společným podnikem Potaninovy holdingové společnosti Interros a firmy T-Technologies, která je vlastníkem on-line banky T-Bank. Potanin byl v 90. letech, za prezidenta Borise Jelcina, místopředsedou ruské vlády.

Současný ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že domácí modely umělé inteligence jsou zásadní pro zachování suverenity Ruska. Technologické společnosti, jako je Sberbank a Yandex, pak prezident vyzval, aby dohnaly americké a čínské konkurenty.

Potanin je generálním ředitelem ruské hutnické společnosti Nornickel a zároveň jejím největším akcionářem. Své investice v poslední době rozšířil do technologického sektoru a začátkem letošního roku získal 9,95 procenta akcií internetového gigantu Yandex, kterému se často přezdívá ruský Google.

„Myslím, že v blízké budoucnosti dojde v Norilsk Nickel, stejně jako v mnoha dalších ruských společnostech, k průlomu v této oblasti,“ řekl Potanin v televizním rozhovoru, který byl odvysílán minulý týden. Odkazoval tím na umělou inteligenci. Norilsk Nickel je plný název podniku, kterému se říká zkráceně i Nornickel.

Potaninova holdingová společnost Interros je největším akcionářem společnosti T-Technologies, v níž má 41procentní podíl. Šéf společnosti T-Technologies Stanislav Bliznjuk uvedl, že akvizice firmě umožní využívat rozsáhlou cloudovou infrastrukturu společnosti Selectel při vývoji nástrojů umělé inteligence.

Společnost T-Technologies uvádí, že Selectel za prvních devět měsíců letošního roku meziročně zvýšil tržby o 42 procent na 13,5 miliardy rublů (3,6 miliardy korun).

"Ruský Google" je na prodej. Nabídky oligarchů ocenily Yandex na miliardy dolarů.

„Ruský Google” je na prodej. Nabídky oligarchů ocenily Yandex na miliardy dolarů

Provozovatel dominantního ruského internetového vyhledávače Yandex se rozhodl prodat většinový podíl ve firmě. Nabídky na koupi podílu v podniku, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu pod ostrým dohledem Kremlu, předložili i tamní miliardáři Vladimir Potanin a Vagit Alekperov. Jejich nabídka oceňuje celou firmu na sedm miliard dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Británie zrušila sankce proti ruskému podnikateli Olegu Tiňkovovi.

Británie zrušila sankce proti Tiňkovovi, který kritizoval Putina a zřekl se ruského občanství

ČTK

Elektřina v roce 2026 výrazně zlevní. Nejde ale o tržní zázrak, výsledek technologického pokroku nebo rostoucí konkurence, nýbrž o politické rozhodnutí. Stát se rozhodl domácnosti osvobodit od poplatku za obnovitelné zdroje. Politicky vděčné řešení má i svou cenu - vyšší zadlužení státu. Výdaje rozpočtu kvůli tomu vzrostou o zhruba 17 miliard korun.

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v příštím roce klesne o 15,1 procenta. Informoval o tom v pondělí Energetický regulační úřad, který v novém výnosu již zohlednil fakt, že nová vláda rozhodla od roku 2026 zrušit takzvaný poplatek za obnovitelné zdroje, respektive jej převést na státní rozpočet. Výdaje státního rozpočtu tak z tohoto důvodu stoupnou v roce 2026 o přibližně 17 miliard korun. Domácnosti ovšem ušetří nejčastěji od 4 200 do 23 000 korun ročně oproti loňsku a od 2 800 do 12 100 korun ročně oproti letošku.

Energetický regulační úřad dosud uváděl, že regulovaná složka cen elektřiny se má roku 2026 zvýšit o 1,1 procenta. Tento výměr ovšem ještě nezohledňoval právě zmíněné rozhodnutí nové vlády.

Domácnosti se tedy v příštím roce dočkají výrazného snížení své celkové platby za elektřinu. Převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet sice značí potenciální hlubší deficit veřejných financí ČR, nicméně domácnosti by měly pocítit výrazné zlevnění elektřiny. To může podpořit celou tuzemskou ekonomiku. Zvláště když masivní dotace ve své energetice chystá od roku 2026 sousední Německo.

Němečtí zákonodárci se letos v listopadu rozhodli dotovat z veřejných zdrojů poplatky za přenosovou soustavu. Celkově na to Němci vyčlení pro příští rok 6,5 miliardy eur, tedy takřka 160 miliard korun. A to částka nezahrnuje jinou chystanou německou dotaci, na levnější energie pro průmysl. České opatření má navýšit výdaje státního rozpočtu o 17 miliard korun, což je devět až desetkrát méně, než na kolik vyjde zmíněná německá dotace. Přitom Česko je mnohem méně zadlužené než Německo. Zatímco ČR má veřejný dluh na úrovni zhruba 44 procent HDP, Německo přibližně 62 procent HDP. Jen německá dotace v podobě úlevy od poplatku za přenosovou soustavu je tedy v přepočtu na obyvatele o 17 procent vyšší než ta česká, když navíc je Německo o 41 procent zadluženější než Česko.

Trafostanice a stožáry vysokého napětí na Frýdeckomístecku

Milion domácností bez proudu. A dva montéři s eseróčkem jako obětní beránci

Názory

ČEPS tvrdí, že za červencový blackout může jeden špatně opravený drát. Jenže souběh selhání v Ledvicích, chaos v dispečinku a otázky z Evropy ukazují, že skutečný problém je mnohem hlubší – a dražší.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Kolik ušetří běžná domácnost

Vraťme se do ČR. Například domácnost, která elektřinu využívá ke svícení, vaření a napájení běžných spotřebičů – takže spotřebuje tři megawatthodiny ročně – letos platí celkově za elektřinu běžně zhruba 27 600 korun. Tato platba zahrnuje regulovanou i neregulovanou složku. V příštím roce by při růstu regulované složky o původně navržené 1,1 procenta zaplatila celkově jen něco přes 26 600 korun, tedy o přibližně tisícikorunu méně. Důvodem snížení oproti letošku je příznivý vývoj v oblasti neregulované složky, který odráží vývoj ceny elektřiny na burze. Jinými slovy, elektřina jako taková – tedy vlastní elektrický proud neboli silová elektřina – zlevňuje a její zlevnění bude citelnější, než jaký má být růst regulované složky.

Když navíc vláda zrušila uvedený poplatek za obnovitelné zdroje, respektive jej tedy převádí na státní rozpočet, bude úspora pro běžnou domácnost ještě výraznější.

Celková platba za elektřinu u této domácnosti v takovém případě klesne z letošních zmíněných zhruba 27 600 korun na nějakých 24 800 korun. To proto, že poplatek za obnovitelné zdroje činí 599 korun za megawatthodinu, takže při spotřebě tří megawatthodin odpovídá roční úspora dané domácnosti při převedení poplatku na státní rozpočet celkem přibližně 1 800 korun. Domácnost, která elektřinou svítí, vaří a napájí své spotřebiče, tak oproti letošku v příštím roce běžně ušetří zhruba 2 800 korun. Oproti loňsku pak úspora bude ještě citelnější, a to přes 4 200 korun.

Připravovaná reaktorová hala v závodě společnosti Commonwealth Fusion Systems v americké Virginii.

Elektřina z fúzní reakce se už prodává, i když elektrárna ještě vůbec neexistuje

Enjoy

Velké firmy nakupují za miliardy dolarů elektřinu z fúzního reaktoru. To vypadá jako výborný plán. Vždyť od fúzní reakce se čeká, že vyřeší energetické problémy lidstva a nezanechá po sobě ekologickou katastrofu. Jenomže komerční získávání energie z fúzní reakce se zatím vůbec nedaří.

Josef Tuček

Přečíst článek

Nejvíc ušetří domácnosti s vytápěním elektřinou

Ještě výraznější ale bude úspora domácnosti, která elektřinou nejen svítí, vaří a napájí spotřebiče, ale také ohřívá vodu a hlavně topí, například využívá-li tepelné čerpadlo. Taková domácnost – typicky žijící v rodinném domě – vykazuje roční spotřebu elektřiny 12,5 megawatthodiny. Letos platí za elektřinu celkově – po zahrnutí regulované a neregulované složky – takřka 77 tisíc korun ročně. Loni to bylo dokonce zhruba 88 200 korun. V příštím roce to díky převedení poplatku na státní rozpočet bude přibližně 64 900 korun.

Domácnost v rodinném domě, jež tedy elektřinou i topí, ušetří oproti letošku přes 12 100 korun, oproti loňsku pak dokonce 23 300 korun.

Čínské automobilky dál decimují ty evropské. Předstihly Audi a Renault

Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.

Čínský automobilový gigant BYD letos zřejmě předstihne Teslu a stane se největším prodejcem elektromobilů na světě. Obě firmy by už brzy měly zveřejnit své konečné údaje za letošek, na základě dosavadních dat o prodeji v tomto roce je ale téměř nemožné, aby si americká automobilka vedená Elonem Muskem udržela vedoucí pozici, napsala agentura AFP.

Konec dominance Tesly

Automobilka BYD za 11 měsíců letošního roku prodala 2,07 milionu elektromobilů. Tesla do konce září prodala 1,22 milionu aut, zářijové údaje o prodeji vozů Tesla nicméně zahrnovaly jednorázový růst prodeje před vypršením platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů v USA.

Společnost FactSet odhaduje, že prodej Tesly v posledním čtvrtletí letošního roku se sníží na 449 tisíc aut. Za celý letošní rok by tak Tesla prodala 1,65 milionu vozů, což proti předchozímu roku představuje pokles o 7,7 procenta. Je to zároveň výrazně pod dosavadní úrovní prodeje čínské automobilky BYD.

Peking tlačí na čínské automobilky, aby zastavily svoji expanzi v EU

Čínská BYD poprvé v tržbách překonala Teslu

Zprávy z firem

Sedmdesát miliard korun. O tolik předčila v tržbách čínská automobilka BYD svého rivala, americkou Teslu. Děje se tak vůbec poprvé v historii značky. Co do počtu prodaných aut ovšem Tesla dál kraluje globálnímu trhu s automobily na čistě elektrický pohon.

ČTK

Přečíst článek

Odborníci z odvětví upozorňují, že po zrušení daňové úlevy 7 500 dolarů (154 600 korun) na konci letošního září nějakou dobu potrvá, než se poptávka po elektromobilech v USA ustálí. Ještě před ukončením pobídky se Tesla potýkala s poklesem prodeje na svých důležitých trzích kvůli politické podpoře prezidenta Donald Trump a dalších krajně pravicových politiků od jejího šéfa Muska. Tesla také čelí rostoucí konkurenci čínských i evropských společností.

Analytici Deutsche Bank předpokládají, že Tesla ve čtvrtém čtvrtletí prodá asi 405 tisíc elektromobilů. V Severní Americe a v Evropě podle nich prodej Tesly klesne asi o třetinu, v Číně o desetinu.

Čínská ofenziva v elektromobilech

Prodej BYD sice výrazně roste, společnost ale čelí náročným podmínkám na domácím trhu. V Číně brzdí ziskovost firmy spotřebitelé, kteří si pečlivě hlídají ceny, a tak se BYD snaží upevnit si postavení na zahraničních trzích. Automobilka se tak stala jedním z průkopníků v budování zahraničních výrobních kapacit a dodavatelských řetězců pro automobily, řekl šéf oddělení podnikových ratingů v regionu Asie a Tichomoří Ťing Jang z agentury Fitch. Rozšíření aktivit firmy do různých zemí jí v budoucnu pravděpodobně pomůže zvládat složitější podmínky celních a obchodních pravidel ve světě, domnívá se Jang.

BYD Seal U

Recenze vozu BYD Seal U DM-i: Čínský hybrid se kompromisům nevyhnul

Enjoy

Plug-in hybrid BYD Seal U DM-i je jedním z nejambicióznějších modelů čínské automobilky BYD. Vstupuje do střední SUV třídy s velkorysým elektrickým dojezdem, rozumnou spotřebou a cenou pod milion korun. Má však i své limity. Měl jsem možnost vůz otestovat v okolí britského Manchesteru, a právě tam se jeho silné i slabé stránky naplno projevily.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zahraniční konkurenti automobilky BYD často kritizují čínské státní dotace a další podpory, díky nimž může firma prodávat auta za nízké ceny. Trumpův předchůdce Joe Biden uvalil na dovoz čínských elektromobilů 100% clo, které by se za Trumpa mohlo ještě zvýšit. Cla na dovoz čínských elektromobilů zavedla také Evropa, automobilka BYD se ale na tyto překážky připravuje a staví výrobní kapacity v Maďarsku.

Pravděpodobnost, že by se Tesla znovu stala světovou jedničkou v prodeji elektromobilů, je sice nejistá, americká firma ale může dál růst. Analytik TD Cowen Itay Michaeli se domnívá, že pro Teslu budou stále důležitější autonomní technologie a že prodej by mohl zvýšit i průlom v nabídce plně autonomního řízení (FSD). „Jakmile Tesla začne zavádět funkce, které umožňují řízení bez neustálého sledování silnice, a rozšiřovat možnosti FSD, mělo by to vyvolat větší poptávku po jejich vozech,“ domnívá se Michaeli.

Musk uvedl, že v dubnu 2026 bude zahájena výroba modelu Cybercab, což je autonomní robotické taxi. Firma také představila levnější verze aut Model 3 a Model Y, které by mohly zvýšit prodej.

Elon Musk

Musk přepisuje historii. Jeho majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů

Money

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů, tedy zhruba 14,5 bilionu korun. Informoval o tom časopis Forbes.

ČTK

Přečíst článek

BYD

Automobilka BYD dramaticky zlevní své elektromobily. Ceny klesnou pod 200 tisíc

Money

V Číně se stupňuje cenová válka automobilek. Jednička tamního trhu, BYD, sráží ceny svých modelů až o 35 procent. Například její elektro-hatchback Seagull bude k mání v přepočtu za necelých 170 tisíc korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

