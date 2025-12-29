Kreml hledá digitální suverenitu. Oligarcha Potanin staví vlastní cloud
Ruský miliardář Vladimir Potanin získal prostřednictvím společného podniku Catalytic People čtvrtinový podíl ve společnosti Selectel, která je poskytovatelem infrastruktury pro technologický sektor včetně cloudových služeb. S odkazem na sdělení jednoho z partnerů podniku o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Hodnota podílu činí asi 16 miliard rublů (4,2 miliardy korun). Moskva se tak snaží podpořit vývoj domácích modelů umělé inteligence (AI).
Catalytic People je společným podnikem Potaninovy holdingové společnosti Interros a firmy T-Technologies, která je vlastníkem on-line banky T-Bank. Potanin byl v 90. letech, za prezidenta Borise Jelcina, místopředsedou ruské vlády.
Současný ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že domácí modely umělé inteligence jsou zásadní pro zachování suverenity Ruska. Technologické společnosti, jako je Sberbank a Yandex, pak prezident vyzval, aby dohnaly americké a čínské konkurenty.
Potanin je generálním ředitelem ruské hutnické společnosti Nornickel a zároveň jejím největším akcionářem. Své investice v poslední době rozšířil do technologického sektoru a začátkem letošního roku získal 9,95 procenta akcií internetového gigantu Yandex, kterému se často přezdívá ruský Google.
„Myslím, že v blízké budoucnosti dojde v Norilsk Nickel, stejně jako v mnoha dalších ruských společnostech, k průlomu v této oblasti,“ řekl Potanin v televizním rozhovoru, který byl odvysílán minulý týden. Odkazoval tím na umělou inteligenci. Norilsk Nickel je plný název podniku, kterému se říká zkráceně i Nornickel.
Potaninova holdingová společnost Interros je největším akcionářem společnosti T-Technologies, v níž má 41procentní podíl. Šéf společnosti T-Technologies Stanislav Bliznjuk uvedl, že akvizice firmě umožní využívat rozsáhlou cloudovou infrastrukturu společnosti Selectel při vývoji nástrojů umělé inteligence.
Společnost T-Technologies uvádí, že Selectel za prvních devět měsíců letošního roku meziročně zvýšil tržby o 42 procent na 13,5 miliardy rublů (3,6 miliardy korun).
Provozovatel dominantního ruského internetového vyhledávače Yandex se rozhodl prodat většinový podíl ve firmě. Nabídky na koupi podílu v podniku, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu pod ostrým dohledem Kremlu, předložili i tamní miliardáři Vladimir Potanin a Vagit Alekperov. Jejich nabídka oceňuje celou firmu na sedm miliard dolarů, napsala agentura Bloomberg.
„Ruský Google” je na prodej. Nabídky oligarchů ocenily Yandex na miliardy dolarů
Zprávy z firem
Provozovatel dominantního ruského internetového vyhledávače Yandex se rozhodl prodat většinový podíl ve firmě. Nabídky na koupi podílu v podniku, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu pod ostrým dohledem Kremlu, předložili i tamní miliardáři Vladimir Potanin a Vagit Alekperov. Jejich nabídka oceňuje celou firmu na sedm miliard dolarů, napsala agentura Bloomberg.
Británie zrušila sankce proti Tiňkovovi, který kritizoval Putina a zřekl se ruského občanství
Leaders
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.