„Ruský Google” je na prodej. Nabídky oligarchů ocenily Yandex na miliardy dolarů.

Provozovatel dominantního ruského internetového vyhledávače Yandex se rozhodl prodat většinový podíl ve firmě. Nabídky na koupi podílu v podniku, který je kvůli ruské invazi na Ukrajinu pod ostrým dohledem Kremlu, předložili i tamní miliardáři Vladimir Potanin a Vagit Alekperov. Jejich nabídka oceňuje celou firmu na sedm miliard dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Představenstvo společnosti Yandex NV obdrželo samostatné nabídky od miliardářů Vladimira Potanina a Vagita Alekperova na koupi kontrolního podílu v dominantním ruském vyhledávači. Nabídky oceňují ruská aktiva společnosti na zhruba sedm miliard dolarů (asi 153 miliard korun), uvedl Bloomberg s odkazem na své zdroje obeznámené se situací.

Potanin je podle indexu miliardářů Bloombergu aktuálně nejbohatší Rus s majetkem ve výši 29,2 miliardy dolarů a mimo jiné prezident a majitel třetinového podílu v metalurgické společnosti Nornikel, která je největším světovým výrobcem palladia a niklu. Alekperov je na čtvrtém místě v Rusku se jměním 20,2 miliardy dolarů, do loňského roku byl dvacet let prezidentem ruského ropného gigantu Lukoil a stále je jeho akcionářem.

Cena zahrnuje i Kremlem nařízenou „slevu"

Představenstvo Yandexu, který v Rusku vlastní také oblíbenou aplikaci a platformu pro elektronický obchod, bude pravděpodobně diskutovat o nabídkách příští týden, až se sejde v Dubaji. Na schůzce ale nemusí učinit konečné rozhodnutí, podotkl Bloomberg.

Nabídky usilují o alespoň 51procentní podíl v ruském byznysu Yandexu, který má podle nabídek hodnotu zhruba 560 miliard až 600 miliard rublů, tedy sedm až 7,5 miliardy dolarů. V ceně je započítána i Kremlem nařízená 50procentní „sleva" pro prodeje zahraničních společností, které chtějí opustit Rusko. Yandex má sídlo v Nizozemsku, které úřady považují za „nepřátelskou“ zemi. Mluvčí Yandexu, Potanina i Alekperova odmítli informace agentury komentovat.

Zájem o Yandex přichází v době, kdy se západní spojenci Ukrajiny snaží sankcionovat majetky ruských oligarchů i ruské firmy. Potanin je na sankčním seznamu Velké Británie a USA. Alekperov se stal jedním z cílů Velké Británie.

Pod tlakem od začátku invaze

Yandex se dostal pod silný tlak v Rusku i v zahraničí od doby, kdy prezident Vladimir Putin před více než rokem napadl Ukrajinu. Yandex, dříve nazývaný „Google of Russia“, se nyní snaží zbavit svého ruského podnikání, které generuje většinu jeho příjmů, a věnuje se několika mezinárodním startupům.

Aktivum je „politicky náročné" vzhledem k velké roli Yandexu mezi ruskými technologickými společnostmi a jakákoli vítězná nabídka bude podle lidí pravděpodobně zahrnovat konsorcium vlastníků. Souhlas s prodejem musí podepsat i Kreml, takže rozhodnutí představenstva bude považováno za doporučení, podotkl Bloomberg.

Yandex se kvůli tlaku Kremlu v loňském roce zbavil svého agregátoru zpráv, který byl kritizován za „očerňování ruské speciální operace na Ukrajině", jak invazi Kreml i státní média nazývají. Stále však kontroluje více než 60 procent místního vyhledávacího trhu a vystavuje jej intenzivnější pozornosti kremelské internetové cenzury.

