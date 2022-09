Uhlobaron Tykač postaví na Mostecku soláry za miliardy

Energetická skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače chce na Mostecku postavit pět nových fotovoltaických elektráren za až tři miliardy korun.

Pětice solárních elektráren o celkovém výkonu 130 megawattů (MW) by podle sdělení firmy pokryla více než dvě procenta roční spotřeby Ústeckého kraje. Investici do elektráren odhaduje skupina na 2,5 až tři miliardy korun, uvedla manažerka komunikace Sev.en Energy Eva Maříková. Skupina nyní zpracovává podklady ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů. Vyrábět by nové elektrárny mohly začít podle Sev.en Energy v roce 2025.

Objem výroby pěti plánovaných solárních elektráren v okolí Mostu a Litvínova by činil ročně kolem 130 gigawatthodin (GWh). Jejich výkon by podle skupiny představoval šest procent z celkové kapacity fotovoltaických elektráren v Česku. „Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu,” sdělil manažer rozvojových a transformačních projektů Sev.en Energy Pavel Farkač.

Přerod uhlobarona v solárního barona

Všech pět fotovoltaických elektráren Sev.en Energy na Mostecku by mělo být postaveno mimo pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu. Nehrozí tedy podle skupiny, že by zabíraly půdu pro zemědělskou výrobu.

„Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en Energy, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine,” doplnil Farkač. Skupina podle něj zvažuje i další projekty solárních elektráren. „V zásobníku máme další plochy s ještě větším energetickým potenciálem,” uvedl. Do skupiny Sev.en Energy, jejímž majitelem je podnikatel Pavel Tykač, zatím patří hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

Sev.en Energy působí také v zahraničí. Vlastní například plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. Je také majitelem americké těžební společnosti Blackhawk Mining, která je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli.

V Ústeckém kraji plánuje výstavbu solární elektrárny také energetická firma ČEZ, jejímž většinovým vlastníkem je stát. První velká fotovoltaická elektrárna ČEZ o výkonu 40 MW by mohla stát v prostoru uhelné elektrárny Tušimice na Chomutovsku. Letos v srpnu to řekl člen představenstva ČEZ Jan Kalina.