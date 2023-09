Západ s pompou zabavil jachty ruských oligarchů. A se zatnutými zuby platí miliony za údržbu

Luxusní superjachty byly mezi prvními, které západní vlády zabavily ruským oligarchů po zavedení sankcí. Jenže jejich prodej je značně komplikovaný. A tak třeba malý ostrovní stát Antigua a Barbuda platí v přepočtu stovky tisíc korun týdně za údržbu jachty Alfa Nero (na hlavním snímku) dříve patřící fosfátovému králi Andreji Gurjevovi, aby nezplesnivěla a stala se nakonec neprodejnou, napsal deník The Wall Street Journal.

Dva tucty ozbrojených policistů a pět agentů FBI se loni jednoho časného rána vyrojili v přístavu Falmouth v malém ostrovním státě Antigua a Barbuda v Karibiku. Vnikli na Alfa Nero, 82metrovou megajachtu, o níž se předpokládá, že ji vlastní Andrej Grigorjevič Gurjev, ruský fosfátový magnát, na nějž USA uvalily sankce za spojení s prezidentem Vladimirem Putinem.

Drahá noční můra

Od té doby jachta v hodnotě 120 milionů dolarů (asi 2,75 miliardy korun) – dlouhá téměř jako fotbalové hřiště a vybavená bazénem, ​​který lze proměnit v taneční parket – nečinně stojí v ospalém přístavu. Je plovoucí připomínkou ekonomické války Západu proti Rusku a zároveň potíží se správou zabavených miliardových ruských aktiv. Pro malou karibskou zemi s 93 tisíci obyvateli se také stala noční můrou, napsal deník The Wall Street Journal.

Daňoví poplatníci této země s omezeným rozpočtem v současné době platí 28 tisíc dolarů (asi 642 tisíc korun) týdně za údržbu kotvící lodi, včetně platu italského kapitána a dvou tisíc dolarů denně za naftu, aby udržovala v provozu klimatizaci. Pokud by se vypnula, mohla by se do 48 hodin rozšířit v útrobách lodi plíseň a potenciálně poškodit její vnitřek z tvrdého dřeva či třeba cenný obraz od Jeana Miróa na palubě.

Nyní šestičlenná posádka – která již spotřebovala lodní zásobu šampaňského, humrů a kaviáru – pracuje, aby zajistila, že superjachta bude moci jednoho dne odplout. „Vezmete tisíce dolarových bankovek, roztrháte je – a čeká se dál," řekl WSJ velitel přístavu Tom Paterson.

Státy zabavily desítky jachet, domů či obrazů

Od té doby, co na Ukrajinu vjely ruské tanky, zahájily desítky západních vlád bezprecedentní snahu tlačit na Putina, aby ukončil válku tím, že budou pronásledovat jeho bohaté přátele a spojence. Západní státy včetně Česka zabavily desítky megajachet, rezidencí, uměleckých děl a dalších aktiv ruských oligarchů. Jeden z nejznámějších ruských miliardářů Roman Abramovič přišel i o věhlasný fotbalový klub Chelsea.

Prvotní impuls znepříjemnit život Putinovým spojencům zablokováním přístupu k jejich bohatství se s protahováním války vyvinul v kroky k trvalému zabavení jejich majetku. Zmrazení aktiva však okamžitě nedává úřadům právo jej převzít a prodat. V mnoha případech to přichází až po složitém právním úsilí ukázat, že sankcionovaní lidé spáchali zločiny, kvůli kterým byl majetek zabaven – což může trvat měsíce nebo roky, podotkl WSJ. A přestože hodnota zabaveného majetku ruských oligarchů dosahuje miliard dolarů, ze Spojených států na Ukrajinu z prodeje těchto aktiv činí pouhých 5,4 milionu dolarů.

Itálie vyčlenila na údržbu stovky milionů

V Itálii zabavili úředníci od jara 2022 nejméně čtyři jachty a 20 luxusních domů, stejně jako auta, umělecká díla a další předměty. Vyplývá to ze seznamu zmrazených aktiv, který má deník The Wall Street Journal k dispozici. Italská vláda loni vyčlenila 13,7 milionu eur (zhruba 384 milionů korun) na pokrytí naléhavých výdajů na údržbu majetku, jako jsou jachty a vily. Skutečné náklady jsou mnohem vyšší, uvedli italští představitelé. „Problémem jsou jachty," řekl WSJ nejmenovaný italský úředník. „Pokud bude válka pokračovat... provozní náklady by mohly potenciálně přesáhnout skutečnou hodnotu zabavené lodi," podotkl.

Obecně platí, že údržba velkých jachet stojí kolem 10 procent jejich hodnoty ročně, řekl WSJ Benjamin Maltby, právník společnosti Keystone Law, která se specializuje na poradenství v oblasti megajachet. K základní údržbě patří například čištění trupu a to, že klimatizační jednotky musí běžet téměř nepřetržitě. Také je třeba platit posádku, pojištění jachty a nájem v přístavech. A paradoxně je komplikované za tyto služby přimět platit samotné majitele jachet – sankcionované subjekty a osoby nesmějí používat západní finanční systém k převodu peněz bez zvláštního povolení od vlád, jehož získání může trvat měsíce nebo roky, dodal WSJ.

