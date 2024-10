Neriskujte válku s Ruskem, varuje před volbami nejbohatší Gruzín spoluobčany

Zachránce Gruzie, ruská loutka, filantrop, oligarcha. Takto i mnoha dalšími přízvisky bývá označován Bidzina Ivanišvili. Miliardář, nejbohatší člověk v Gruzii a zakladatel vládnoucí strany, bývá zřídkakdy vídán na veřejnosti a v poslední době téměř výlučně za neprůstřelným sklem. Jeho přítomnost se však vznáší jako velký strašák nad touto malou evropskou zemí vklíněnou mezi Rusko a Západ a nad volbami, které by mohly utvářet její osud, píše agentura Reuters.

Ivanišvili shlíží dolů na centrum Tbilisi z mohutného sídla z oceli a skla na skále, které se vypíná 60 metrů nad metropolí a patří k němu i přistávací plocha pro vrtulníky. Oddává se exotickým vášním, jako je chov žraloků a zeber nebo sbírání vzácných stromů.

Mnoho přátel i nepřátel považuje 68letého muže za nejmocnějšího člověka v Gruzii nebo za šedou eminenci, ačkoli už více než deset let nezastává žádnou veřejnou funkci. Sobotní volby prezentuje jako existenční boj, který má zabránit tomu, aby „Strana globální války“ na Západě zatáhla Gruzii do zničujícího konfliktu s bývalým vládcem Ruskem, jak se to podle něj stalo s Ukrajinou.

„Gruzii a Ukrajině nebylo dovoleno vstoupit do NATO a byly ponechány venku,“ řekl při vzácném veřejném vystoupení na provládním mítinku v Tbilisi 29. dubna. „Všechna taková rozhodnutí dělá Strana globální války, která má rozhodující vliv na NATO a Evropskou unii a Gruzii a Ukrajinu vnímá jen jako potravu pro děla,“ řekl dále Ivanišvili.

Zatímco většina ze 3,7 milionu obyvatel Gruzie by se ráda přiblížila Západu vstupem do EU a NATO a většinou nedůvěřuje Rusku, průzkumy veřejného mínění ukazují, že Ivanišviliho poselství rezonuje mezi mnohými z těch, kteří se chtějí vyhnout osudu Ukrajiny za každou cenu.

Ještě v čerstvé paměti je válka z roku 2008 s Ruskem o Moskvou podporované separatistické regiony Jižní Osetie a Abcházie, která trvala pět dní a skončila porážkou Gruzie.

Dům Olega Mačavarianiho stojí jen necelých deset kilometrů od Jižní Osetie. Pětasedmdesátiletý státní úředník na penzi se obává opakování historie, pokud by se k moci dostala zarytě prozápadní a protiruská opozice. „Myslím, že první, co se stane, bude, že budeme vtaženi do války,“ obává se důchodce.

Ivanišviliho strana Gruzínský sen směřuje k tomu, aby se ve volbách stala nejpopulárnější stranou v zemi, naznačují průzkumy, ačkoli pravděpodobně celonárodně oslabí oproti roku 2020, kdy získala těsnou většinu v parlamentu.

Spojenci v nejvyšších patrech moci o Ivanišvilim hovoří téměř v mesianistických pojmech. „Když lidé ztratili navždy téměř veškerou naději, objevil se muž, který jim ji vrátil," řekl bývalý dvojnásobný premiér Irakli Garibašvili k Ivanišvilimu prvnímu volebnímu vítězství z roku 2012, po němž byl rok premiérem.

Garibašvili byl mezi řadou představitelů, kteří pěli chválu na čestného předsedu strany Ivanišviliho v projevech na zářijovém shromáždění, kdy je - na rozdíl od magnáta - nechránilo neprůstřelné sklo. Současný premiér Irakli Kobachidze řekl, že Ivanišvili obětoval všechno, včetně svého pohodlí, aby dostal Gruzii zpod vlivu politických nepřátel.

Ivanišvili strávil velkou část 90. let v Rusku, kde zakládal bankovní, metalurgické a telekomunikační společnosti a bohatl v chaosu po zhroucení Sovětského svazu. Jeho političtí oponenti ho vykreslují jako oligarchu bažícího po moci, který má nebezpečnou kontrolu nad postsovětskou Gruzií. Někteří jeho straně přezdívají Ruský sen. Někteří ho označují za agenta Kremlu, aniž by pro to předložili důkazy.

"Učinil z Gruzie soukromou společnost, které je stoprocentním vlastníkem," řekl Gia Chuchašvili, bývalý Ivanišviliho hlavní politický poradce, který mu pomohl rozjet Gruzínský sen, než se rozešli v roce 2014, kdy Chuchašvili miliardáře obvinili z udržování moci ze zákulisí.

Ke kritice se připojil také Giorgi Gacharia, který byl gruzínským premiérem v letech 2019 až 2021 a rezignoval poté, co Ivanišviliho obvinil ze zasahování do vládních záležitostí. „Upevňování moci je obrovské,“ řekl Gacharia, který vede stranu Pro Gruzii, jeden ze čtyř hlavních bloků roztříštěné gruzínské opozice, kandidujících ve volbách 26. října. „V této zemi už neexistuje ani jedna nezávislá instituce,“ řekl Gacharia a uvedl šéfy gruzínské centrální banky, volební komise, nejvyššího kontrolního úřadu a soudu jako ty, kteří se zodpovídají magnátovi. „Všichni tito lidé jsou přímo napojeni na Ivanišviliho. Jsou mu loajální,“ řekl opoziční politik.

Od ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se Ivanišvili prakticky odvrátil od dlouhodobého příklonu Gruzie k Západu, který sám prosazoval, když byl premiérem v letech 2012 a 2013.

Letos vláda Gruzínského snu prosadila zákony o "zahraničních agentech", které požadují po organizacích financovaných z více než 20 procent ze zahraničí příslušnou registraci, a omezila práva osob LGBT, což jsou rozhodnutí, která pochválila Moskva a která odsoudili kritici jako nedemokratická a inspirovaná Ruskem.

Tyto kroky, spolu se sílící protizápadní rétorikou z Tbilisi, vedly USA a EU k pozastavení části pomoci Gruzii a blok zmrazil uchazečství země o členství.

Giorgi Margvelašvili, gruzínský prezident z let 2013 až 2018 a blízký Ivanišviliho spolupracovník z dob opozice a prvních let u moci, řekl, že miliardář se jevil upřímně prozápadním, když byl v prvních liniích politiky. Popsal ho jako klidného, strategického myslitele, který usiloval o rovnováhu mezi prounijní a proalianční politikou a imperativem neprovokovat velkého severního souseda.

Podle Margvelašviliho se ale v Ivanišviliho protizápadní rétorice objevilo nové nepřátelství po začátku války na Ukrajině, což je posun, který prý je prý v naprostém nesouladu s jeho povahou. „Můžeme jen spekulovat, co Bidzinu Ivanišviliho vehnalo do takového politického zmatku," poznamenal. "Náhlá změna rétoriky o 180 stupňů není jeho stylem," dodal Margvelašvili.

