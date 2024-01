Úleva pro Soukupa. Zadlužená TV Barrandov získala od soudu moratorium

Zadlužená společnost Barrandov Televizní Studio má kvůli exekuci zablokované bankovní účty a nemůže provádět finanční operace. Firma Jaromíra Soukupa a Jana Čermáka ale nyní získala dočasnou ochranu před klíčovým věřitelem, který účty zablokoval, uvedl Deník N.

Městský soud v Praze podle něj v pondělí povolil televizní společnosti využít nově vzniklého institutu individuálního moratoria, což firmě umožní ochranu před věřitelem a umožní jí dál fungovat.

„Současná situace dává společnosti Barrandov Televizní Studio čas se nadechnout, znormalizovat provoz a nabídnout věřitelům řešení,“ uvedl Čermák.

Individuální moratorium je nový nástroj, který se do české legislativy dostal loni v září. Má pomoci firmám, které se ocitly v těžké finanční situaci a během zdlouhavé insolvence by mohly zkrachovat. Zároveň ale musí být zřejmé, že díky nastaveným opatřením se dokážou udržet v provozu a splácet své dluhy. Firmě, u které soud takovýto krok povolí, se exekuce prakticky pozastaví, uvedl Deník N.

Individuální moratorium, které televizní společnost nyní od soudu získala, může do velké míry omezit možnosti věřitele uplatňovat vůči dlužníkovi své pohledávky vlastní cestou. V tomto případě je věřitelem agentura Knowlimits Group, které firma dluží 70 milionů korun.

Barrandov Televizní Studio ale musí do měsíce zpracovat restrukturalizační plán a ten předložit věřitelům. „Povolené individuální moratorium je prvním krokem v procesu, na jehož konci bude nová a zdravě fungující společnost Barrandov Televizní Studio,“ sdělila Deníku N manažerka společnosti Andrea Geyer. „V této chvíli jsou práce na sanačním projektu v plném proudu. Do měsíce projekt předložíme věřitelům společnosti,“ dodala. Pokud většina návrh schválí, může být ozdravení firmy zahájeno, pokud nikoliv, bude dál pokračovat exekuční proces.

Čermák od loňského října vlastní polovinu Soukupovy společnosti Empresa Media, pod níž vedle TV Barrandov spadají také časopisy Týden, Sedmička nebo Instinkt. Čermákova firma Servis-24 se specializuje na pomoc firmám zatíženým dluhy.

