Zemřel Charlie Munger, miliardář a parťák Warrena Buffetta

Měsíc před svými stými narozeninami zemřel americký miliardář a Charlie Munger, který byl pravou rukou jednoho z nejznámějších investorů Warrena Buffetta a stál u budování jeho finančního impéria. Byl mozkem řady investic společnosti Berkshire Hathaway.

Reklama

Podle agentury AP o jeho smrti v prohlášení informovala investiční společnosti Berkshire Hathaway, v níž byl Munger místopředsedou představenstva.

Munger stál podle AP dlouhá léta v Buffettově stínu a pomáhal mu vést zmíněný konglomerát a poskytoval mu cenné rady. Zatímco Buffett byl tváří společnosti, Munger často svůj vliv na její chod zlehčoval.

Moje závěť bude prostá a veřejná, říká filantrop Buffett Filantropie Warren Buffett, který je devátým nejbohatším člověkem na světě, tento týden věnoval více než 868 milionů dolarů čtyřem nadacím. vku Přečíst článek

„Charlie mě naučil hodně o cenění podniků a lidské povaze,“ řekl podle AP Buffett o svém investičním partnerovi v roce 2008.

Munger se s ním seznámil ještě jako obchodní právník v roce 1959 a od té doby se datovala jeho kariéra investora. Společně s Buffettem domlouvali nákupy akcií mnoha podniků. V roce 1978 se Munger stal druhým mužem společnosti Berkshire Hathaway, v jejímž představenstvu působil až do současnosti.

Warren Buffett a Charlie Munger ČTK

Jak být úspěšným investorem? Zásadní jsou tři věci, míní 99letý parťák Warrena Buffetta Leaders Miliardář Charlie Munger je desítky let nejbližším partnerem a pravou rukou kultovního investora a aktuálně pátého nejbohatšího obyvatele planety Warrena Buffetta. Nyní 99letý parťák o sedm let mladšího Buffetta se rozhodl podělit o své letité zkušenosti v dopise akcionářům mateřského podniku obou investičních lídrů Berkshire Hathaway před valnou hromadou firmy – a učinil tak s vtipem a moudrostí, uvedl deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek