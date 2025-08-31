Teplice: lázeňské město, které znovu objevuje svůj lesk
Teplice, nejstarší lázeňské město v Česku, lákají svou historií, slavnými osobnostmi, wellness i krásnými parky. Dnes nabízejí příjemný mix tradice, moderního ubytování, kavárenské atmosféry a parkové pohody – ideál pro prodloužený víkend plný inspirace a odpočinku.
Teplice se rády honosí přezdívkou „malá Paříž“ nebo „salon Evropy“. Léčivé prameny sem lákají návštěvníky už od 12. století, ale skutečný rozkvět přišel až v 18. a 19. století. Město přitahovalo aristokraty i umělce – Beethoven zde dokončil Sedmou symfonii, Goethe čerpal inspiraci pro svá díla a car Alexandr I. tu řešil politické záležitosti. Lázeňské domy dodnes vyprávějí příběh tehdejší slávy města a dodávají mu neopakovatelný genius loci.
Ubytování mezi historií a modernou
Pro klasickou lázeňskou atmosféru zamiřte za ubytováním do Lázní Beethoven – dominanty centra města s nabídkou wellness procedur a léčivých pramenů, jehož součástí je nový areál s bazény s termální vodou Thermalium. Kdo naopak hledá modernu, může vyzkoušet apartmány v nejvyšším patře nákupního centra Fontána v samotném srdci města. Jejich terasy nabízejí jedinečný výhled na město a Krušné hory a k tomu máte kavárny, kina a obchody přímo pod nosem.
Restaurace, které stojí za cestu
Teplice skrývají i zajímavé gastronomické poklady. Milovníci masa míří do steakhousu Bulldog, kam za vynikajícími steaky jezdí lidé z celého kraje. Moderní atmosféru a styl kavárenského bistra nabízí Lagarto J&J, kde vás potěší výborná káva, domácí dezerty a snídaně, včetně oblíbených huevos rancheros. Kavárna Pascussi je ideálním místem pro rychlou snídani nebo odpolední dort a šálek espressa, zatímco do Pizza Coloseum se chodí za známou klasikou.
Městské parky: zelené srdce Teplic
Srdcem Teplic jsou parky, které tvoří klidné a inspirativní prostředí. Nejznámější je Zámecká zahrada, která obklopuje místní zámek a nabízí rozlehlé trávníky, staleté stromy a jezírka s labutěmi. Člověk tu snadno získá pocit, že se neprochází českým městem, ale spíše londýnským Hyde Parkem – tolik prostoru a klidu zde najde. Neméně oblíbené jsou i Sady Čs. armády nebo park u Císařských lázní, které se v létě mění v centrum společenského života a často hostí koncerty či kulturní akce.
Výlet do okolí
Komu by už samotné město nestačilo, stačí pár minut autem či lanovkou a ocitnete se v Krušných horách. Oblíbeným cílem je Komáří vížka s panoramatickým výhledem na celé Podkrušnohoří. Milovníci historie se zase vydávají na zámek Duchcov, kde poslední roky svého života strávil legendární Casanova.
Verdikt
Teplice už dávno nejsou jen tradiční lázeňskou destinací. Nabízejí pestré ubytování, kavárenské zážitky, slavnou gastronomii i parky, kde si člověk připadá jako v anglické metropoli. K tomu se přidává bohatá historie a blízkost hor – a výsledkem je město, které stojí za to objevit.
