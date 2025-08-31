Vyberte si z našich newsletterů

Teplice: lázeňské město, které znovu objevuje svůj lesk

Teplice: lázeňské město, které znovu objevuje svůj lesk

Císařské lázně v Teplicích
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Teplice, nejstarší lázeňské město v Česku, lákají svou historií, slavnými osobnostmi, wellness i krásnými parky. Dnes nabízejí příjemný mix tradice, moderního ubytování, kavárenské atmosféry a parkové pohody – ideál pro prodloužený víkend plný inspirace a odpočinku.

Teplice se rády honosí přezdívkou „malá Paříž“ nebo „salon Evropy“. Léčivé prameny sem lákají návštěvníky už od 12. století, ale skutečný rozkvět přišel až v 18. a 19. století. Město přitahovalo aristokraty i umělce – Beethoven zde dokončil Sedmou symfonii, Goethe čerpal inspiraci pro svá díla a car Alexandr I. tu řešil politické záležitosti. Lázeňské domy dodnes vyprávějí příběh tehdejší slávy města a dodávají mu neopakovatelný genius loci.

21 fotografií v galerii

Ubytování mezi historií a modernou

Pro klasickou lázeňskou atmosféru zamiřte za ubytováním do Lázní Beethoven – dominanty centra města s nabídkou wellness procedur a léčivých pramenů, jehož součástí je nový areál s bazény s termální vodou Thermalium. Kdo naopak hledá modernu, může vyzkoušet apartmány v nejvyšším patře nákupního centra Fontána v samotném srdci města. Jejich terasy nabízejí jedinečný výhled na město a Krušné hory a k tomu máte kavárny, kina a obchody přímo pod nosem.

Bar Golden Eye v hotelu Fairmont

Restaurace, které stojí za cestu

Teplice skrývají i zajímavé gastronomické poklady. Milovníci masa míří do steakhousu Bulldog, kam za vynikajícími steaky jezdí lidé z celého kraje. Moderní atmosféru a styl kavárenského bistra nabízí Lagarto J&J, kde vás potěší výborná káva, domácí dezerty a snídaně, včetně oblíbených huevos rancheros. Kavárna Pascussi je ideálním místem pro rychlou snídani nebo odpolední dort a šálek espressa, zatímco do Pizza Coloseum se chodí za známou klasikou.

Městské parky: zelené srdce Teplic

Srdcem Teplic jsou parky, které tvoří klidné a inspirativní prostředí. Nejznámější je Zámecká zahrada, která obklopuje místní zámek a nabízí rozlehlé trávníky, staleté stromy a jezírka s labutěmi. Člověk tu snadno získá pocit, že se neprochází českým městem, ale spíše londýnským Hyde Parkem – tolik prostoru a klidu zde najde. Neméně oblíbené jsou i Sady Čs. armády nebo park u Císařských lázní, které se v létě mění v centrum společenského života a často hostí koncerty či kulturní akce.

Akce Pod praporem Bergowa pro fanoušky počítačové hry KCD II a všechny příznivce středověku se koanala 19. července na hradě Trosky

Výlet do okolí

Komu by už samotné město nestačilo, stačí pár minut autem či lanovkou a ocitnete se v Krušných horách. Oblíbeným cílem je Komáří vížka s panoramatickým výhledem na celé Podkrušnohoří. Milovníci historie se zase vydávají na zámek Duchcov, kde poslední roky svého života strávil legendární Casanova.

Verdikt

Teplice už dávno nejsou jen tradiční lázeňskou destinací. Nabízejí pestré ubytování, kavárenské zážitky, slavnou gastronomii i parky, kde si člověk připadá jako v anglické metropoli. K tomu se přidává bohatá historie a blízkost hor – a výsledkem je město, které stojí za to objevit.

5 fotografií v galerii

