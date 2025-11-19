Slevomat se vrací zpět do českých rukou. Většinu získá fond Genesis
Společnost Genesis Capital získala většinový podíl ve skupině Slevomat, která provozuje cestovatelské a zážitkové portály Slevomat.cz a Zľavomat.sk. Zbylý podíl si rozdělilo současné vedení Slevomatu a podnikatelka Jitka Cechlová Komárková, uvedla skupina Slevomat v tiskové zprávě. Výši transakce se strany rozhodly nezveřejnit. Slevomat byl od roku 2017 součástí britské společnosti Secret Escapes, nyní se vrací do českého vlastnictví, uvedl ředitel a jeden z nových menšinových majitelů Slevomat Group Tomáš Braverman.
Přesnou výši jednotlivých podílů Slevomat nesdělil. Většinový podíl ve Slevomatu získala společnost Genesis Capital prostřednictvím svého fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V. Dalšími menšinovými podílníky ze skupiny Slevomat jsou kromě Bravermana ředitel pro příjmy Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a personální ředitelka Lucia Pavlíková. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.
Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.
Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent
Lídrem, který dál poroste
„Slevomat Group je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svou pozici i v silně konkurenčním on-line prostředí. Vidíme velký potenciál dál rozvíjet její silnou značku, posilovat spokojenost a loajalitu jejích zákazníků i technologické schopnosti,“ uvedl Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital Equity. „Těšíme se na spolupráci se stávajícím managementem na dalším rozvoji společnosti, posilování její tržní pozice a hledání nových příležitostí k růstu,“ doplnil.
Jednání o převodu na nové vlastníky trvalo podle Bravermana přibližně rok. „Už při našem prvním setkání s kolegy z Genesis jsem cítil, že si vzájemně velmi sedíme. Sdílíme stejné hodnoty – respekt, spolupráci a tvrdou práci. Velmi se těším na příští roky, kdy budeme společně pracovat ruku v ruce a využijeme mnoho příležitostí, které pro další růst máme,“ dodal.
Slevomat táhne cestování
Obrat skupiny Slevomat loni meziročně stoupl o 12 procent na téměř pět miliard korun. Z toho Slevomat.cz vykázal obrat 3,8 miliardy korun, meziročně rovněž o 12 procent více. Asi 70 procent obratu skupiny tvoří cestování.
Slevomat vznikl v roce 2010. Jedním z jeho zakladatelů je podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora.
Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart či Knihobot.
Knihobot je start-up. Vznikl v roce 2019. Jeho princip je, že mu dáte knihy, které nechcete, a on je prodá, někdy i levněji, než kolik stojí jako nové. A vyplatí vás. Nebo naopak zde můžete knihy i koupit. Letos se jich přes Knihobot otočí deset milionů. A obrat firmy míří k miliardě korun. Firma nyní kromě Česka, Slovenska, Rakouska a Německa působí také ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí, kam letos vstoupila. „Novější trhy je předčasné posuzovat, ale lze říct, že nám jde dobře příjem knih z Itálie,“ říká Ladislav Bárta, výkonný ředitel Knihobotu.
Míříme na miliardu korun, říká výkonný ředitel Knihobotu Bárta
