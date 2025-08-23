Bar Golden Eye v hotelu Fairmont: Výlet do Asie začíná na konci Pařížské
Asijská kuchyně, signature koktejly inspirované pouličními trhy a výhled na Prahu z jednoho z nejluxusnějších hotelů ve městě. Bar Golden Eye v nově otevřeném Fairmont Golden Prague je víc než jen další hotelový bar.
Golden Eye se nachází v horním patře ikonického hotelu Fairmont a stejně jako sousední restaurace Zlatá Praha nabízí výhled na Staré město, Vltavu a panorama Pražského hradu. Ale to hlavní se odehrává uvnitř – na talíři a ve sklenici. Nabídka propojuje jemnost japonské kuchyně s ostrými akcenty jihovýchodní Asie a kreativní mixologií, která se nebojí experimentu.
„Základní koncept byl navržen externí firmou, ale my jsme ho rozšířili. Původně mělo jít pouze o vietnamský streetfood. Chtěli jsme víc než jen jednu kuchyni – a tak jsme přešli na celou Asii,“ říká Jiří Vošahlík, Bar & Beverage manager pro celý hotel a dodává, že lehce zasahují i do indické kuchyně, kde je spousta zajímavých koření.
FOTOGALERIE: Podívejte se do baru Golden Eye
Menu je postaveno na sdílení. Ať už si objednáte čtyři kusy sashimi z tuňáka nebo lososa, nebo osm maki s pikantním tuňákem, porce jsou elegantní a ideální k párování s koktejly. My zkoušíme hodně sushi a krevet v tempuře. K tomu malé talíře jako edamame s japonskou solí či kimchi hranolky, které jsou sypané prachem z rozemletého usušeného kimchi. Z větších jídel zaujmou Banh Mi sendviče – jeden s mletým vepřovým, druhý s portobellem a veganskou majonézou.
Zvláštní kapitolu tvoří pokrmy z robata grilu na dřevěné uhlí. Maso, ryby i zelenina jsou připravované tradiční japonskou technikou, která jim dodává jemně zauzenou chuť. Zde zkoušíme vykoštěná kuřecí stehna s jarní cibulkou.
Signature koktejly, které chutnají jako jídlo
Originální koktejly Golden Eye jsou často převtělením slavných pokrmů. Takové kulinářsky laděné kompozice. Banh Mi, tedy vietnamská bageta, je zde kombinací bourbonu, suchého vermutu a černého sezamu s koriandrem a mrkví. Nebo Ube Halaya, odkazující na filipínský dezert, s japonským ginem Ki No Bi, vanilkou, mirinem a fialovým jamem. „Tom Kha Kai je převtělená thajská polévka do koktejlu. Na pohled čirá tekutina, ale v chuti naprosto komplexní zážitek,“ popisuje Vošahlík jeden z nejvýraznějších drinků.
Zatímco světová mixologie směřuje spíše k minimalismu, český host prý stále očekává show. „V Česku často dominuje wow efekt – plameny, kouř, velké dekorace. Ale i to má své místo,“ dodává. Sem spadá třeba Bonsai, nápoj z Becherovky a šampaňského, která se servíruje se skutečnou bonsají. Povedenou kouřovou prezentaci má také Tama, což je mexická variace na tradiční Negroni.
Výběr destilátů, který potěší sběratele
Potěší zde i hosty preferující čisté destiláty, Golden Eye má jeden z nejširších výběrů v Praze. Od špičkových japonských whisky (Yamazaki, Hibiki, Nikka) přes vzácné rumy (Diplomatico Ambassador, Zacapa Royal) až po tichomořské giny nebo autentické umeshu. Ceny odpovídají prémiovému zážitku, ale výběr je kurátorský a výjimečný.
Verdikt
Golden Eye není místo, kam se zajde „na jedno“. Je to bar, který si zaslouží plánování. Přijďte s časem, chutí objevovat a ideálně i s někým, kdo rád sdílí. Tahle asijská jízda se totiž nejlépe vychutnává ve dvou – a s panoramatem Prahy za zády.
A co doporučuje sám šéf barového konceptu hostům, kteří přijdou poprvé?
„Tama – něco jako mexické Negroni. Anebo Beijing Duck – koktejl na způsob Old Fashioned, s kombinací whisky, sójové omáčky a pěti koření. Když mám chuť na něco svěžího, jdu do Bonsai nebo Tom Kha Kai,“ uzavírá Vošahlík s úsměvem.
