Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Bubble tea dohání kavárny. Mladí Češi mění nápojový trh rychleji, než se čekalo

Různé druhy čajů získávají oblibu mladých
Newstream
nst
nst

Bubble tea už není jen módní výstřelek. V Evropě patří k nejrychleji rostoucím nápojovým segmentům a podle analytiků začíná konkurovat i tradičním kavárnám. Trend táhne především generace Z, která mění způsob, jak lidé přemýšlejí o pití, zážitku i spotřebě.

Z původně exotického nápoje se stal evropský fenomén. Bubble tea podle dostupných tržních analýz roste tempem 8 až 8,5 procenta ročně a patří mezi nejrychleji expandující segmenty v nápojovém byznysu. Oproti tomu tradiční kávový trh zůstává stabilní, ale bez výraznější dynamiky.

Podle zástupců trhu se rozdíl mezi kavárenskými koncepty a bubble tea podniky rychle zmenšuje.

Ilustrační foto

Dior, Smeg nebo ukrajinský fine dining Nai: Do Česka vstoupilo rekordní množství značek. Které budou další?

Zprávy z firem

Na český trh v roce 2024 vstoupilo 47 značek, jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která nové vstupy sleduje již 11 let. Jedná se o rekordní počet značek. Nejvíc jich bylo v segmentu F&B a potravin, stejně jako v minulých letech.

nst

Přečíst článek

Mezera mezi kavárenskými koncepty a bubble tea se každým rokem zmenšuje. Zatímco káva stojí na rutině, bubble tea nabízí zážitek, personalizaci a vizuální atraktivitu, která je pro mladou generaci zásadní,“ říká Martin Princ ze značky Chatime.

Generace Z mění pravidla hry

Hlavním motorem růstu je mladší generace, především generace Z a mladší mileniálové. Ti podle expertů nehledají jen nápoj, ale i zážitek, možnost volby a sdílitelný produkt pro sociální sítě.

Bubble tea sází na stovky kombinací chutí, toppingů a sezónních variant. Právě personalizace je jedním z důvodů, proč si získává mladé zákazníky rychleji než klasické kavárenské koncepty.

Naopak spotřeba kávy v Evropě dlouhodobě stagnuje. Lidé ji pijí pravidelně, ale ne ve výrazně vyšším objemu než v minulosti, což omezuje tempo růstu trhu.

Evropské metropole ukazují směr

Trend je patrný zejména ve velkých evropských městech. V Londýně, Paříži nebo Berlíně už některé bubble tea provozovny podle trhu dosahují vyšší návštěvnosti než menší tradiční kavárny.

Podobný vývoj je vidět i v Praze, zejména v centrech města, kde bubble tea podniky rostou na popularitě i obratu.

„Bubble tea je dnes nejrychleji rostoucí nápojový segment v Evropě. Zákazníci hledají něco nového, svěžího a vizuálně atraktivního. Kávový segment zůstává silný, ale už není jediným dominantním hráčem,“ doplňuje Princ. Do roku 2030 může jít o klíčový segment

Analytici očekávají, že v horizontu let 2030 až 2032 bude bubble tea patřit mezi hlavní růstové segmenty evropského nápojového trhu.

Káva si pravděpodobně udrží pozici stabilního trhu, dynamiku růstu ale mají převzít nové koncepty reagující na proměnu spotřebitelského chování.

Právě spojení zážitku, individualizace a silné vizuální identity může podle expertů rozhodnout o tom, kdo bude v budoucnu dominovat městské gastronomii.

Z módy nový mainstream?

To, co začalo jako trend dovezený z Asie, se podle všeho mění v pevnou součást evropské gastronomie. A pokud současné tempo vydrží, bubble tea už nemusí být alternativou ke kavárnám, ale jejich plnohodnotným konkurentem.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Kavárna Sakura v Uherském Brodě

Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

39 fotografií v galerii

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Lützowova vila je od roku 1964 kulturní památkou. Vyjde na sedm milionů dolarů.

Mramorový luxus za sedm milionů dolarů. Sotheby's nabízí k prodeji vilu v Karlových Varech

Reality

pej

Přečíst článek

Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio
Profimedia.cz
nst
nst

Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.

Ve světě luxusu a technologií se odehrává tah, který může definovat další dekádu fenoménu Ray-Ban. Leonardo Maria Del Vecchio, syn zakladatele optického impéria EssilorLuxottica Leonarda Del Vecchia, dle informací agentury Bloomberg dosáhl dohody o odkupu podílů dvou svých sourozenců v rodinném holdingu Delfin. Transakce v hodnotě přibližně 10 miliard eur by z něj učinila nejsilnějšího akcionáře s podílem 37,5 procenta.

Podle italských médií a agentury Bloomberg návrh schválila většina osmi akcionářů společnosti Delfin na mimořádné valné hromadě. Leonardo Maria tak upevňuje pozici v rodinné struktuře, která byla po smrti patriarchi Leonarda Del Vecchia v roce 2022 paralyzována neshodami a nutností konsenzu při klíčových rozhodnutích.

Supreme

Výrobce brýlí Ray Ban koupí od Vans značku Supreme. A se slevou

Enjoy

Streetwearová značka oděvů Supreme po čtyřech letech znovu mění majitele. Za 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy korun) ji koupí výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica. Dá za ni o 600 milionů dolarů méně, než za kolik ji v roce 2020 kupovala americká firma VF, která vlastní mimo jiné značky Vans nebo North Face.

ČTK

Přečíst článek

Ray-Ban: od ikonických aviatorů k umělé inteligenci

Nejde ale jen o rodinné mocenské přesuny. V sázce je budoucnost značky, která se z módní legendy mění v technologickou platformu.

EssilorLuxottica v posledních letech masivně investuje do zdravotnických technologií, chytrých brýlí a zařízení pro zlepšení zraku i sluchu. Klíčovým symbolem této transformace je partnerství s Meta Platforms na vývoji chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Produktu, který má spojit design, konektivitu a umělou inteligenci.

Leonardo Maria, který ve skupině aktivně působí, je vnímán jako jeden z architektů této nové vize. Jeho posílený vliv může znamenat ještě agresivnější sázku na propojení luxusu a tech světa.

Fenomén Ray-Ban už dávno není jen o módě

Značka Ray-Ban je jedním z největších kulturních symbolů posledních dekád – od pilotek Aviator přes Wayfarer až po současné smart glasses. Ale Del Vecchiovo impérium stojí na mnohem širších základech.

Skupina vlastní i Oakley a Persol, licencuje značky jako Prada či Chanel a kontroluje retailové giganty jako Sunglass Hut nebo LensCrafters. To, co kdysi bylo byznysem s brýlovými obroučky, se dnes proměňuje v platformu pro nositelnou elektroniku, zdravotní data a AI asistenty.

Rodinná dohoda může otevřít další obchody

Konsolidace v holdingu Delfin může být jen začátek. Holding drží významné podíly i ve finančních institucích jako Banca Monte dei Paschi di Siena a Assicurazioni Generali. Někteří členové rodiny navíc zvažují prodej části finančních investic, což by mohlo odstartovat další transakce.

Leonardo Maria podle Bloombergu jedná o financování s bankami včetně UniCredit, BNP Paribas a Crédit Agricole. Uvažuje se o překlenovacím úvěru krytém navýšeným podílem v Delfinu. 

Boj o dědictví, nebo sázka na budoucnost?

Dohoda se může číst jako rodinné usmíření, ale i jako strategická příprava na novou fázi globálního byznysu s optikou.

V době, kdy se brýle mění z módního doplňku v osobní technologii, je kontrola nad EssilorLuxottica mnohem víc než vlastnictví ikonické značky. Je to sázka na to, kdo bude definovat budoucnost toho, co budeme nosit na očích. A Leonardo Maria Del Vecchio zjevně nechce být jen dědicem impéria. Chce být jeho dalším tvůrcem.

Související

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme