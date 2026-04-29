Bubble tea dohání kavárny. Mladí Češi mění nápojový trh rychleji, než se čekalo
Bubble tea už není jen módní výstřelek. V Evropě patří k nejrychleji rostoucím nápojovým segmentům a podle analytiků začíná konkurovat i tradičním kavárnám. Trend táhne především generace Z, která mění způsob, jak lidé přemýšlejí o pití, zážitku i spotřebě.
Z původně exotického nápoje se stal evropský fenomén. Bubble tea podle dostupných tržních analýz roste tempem 8 až 8,5 procenta ročně a patří mezi nejrychleji expandující segmenty v nápojovém byznysu. Oproti tomu tradiční kávový trh zůstává stabilní, ale bez výraznější dynamiky.
Podle zástupců trhu se rozdíl mezi kavárenskými koncepty a bubble tea podniky rychle zmenšuje.
Na český trh v roce 2024 vstoupilo 47 značek, jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která nové vstupy sleduje již 11 let. Jedná se o rekordní počet značek. Nejvíc jich bylo v segmentu F&B a potravin, stejně jako v minulých letech.
Dior, Smeg nebo ukrajinský fine dining Nai: Do Česka vstoupilo rekordní množství značek. Které budou další?
Zprávy z firem
„Mezera mezi kavárenskými koncepty a bubble tea se každým rokem zmenšuje. Zatímco káva stojí na rutině, bubble tea nabízí zážitek, personalizaci a vizuální atraktivitu, která je pro mladou generaci zásadní,“ říká Martin Princ ze značky Chatime.
Generace Z mění pravidla hry
Hlavním motorem růstu je mladší generace, především generace Z a mladší mileniálové. Ti podle expertů nehledají jen nápoj, ale i zážitek, možnost volby a sdílitelný produkt pro sociální sítě.
Bubble tea sází na stovky kombinací chutí, toppingů a sezónních variant. Právě personalizace je jedním z důvodů, proč si získává mladé zákazníky rychleji než klasické kavárenské koncepty.
Naopak spotřeba kávy v Evropě dlouhodobě stagnuje. Lidé ji pijí pravidelně, ale ne ve výrazně vyšším objemu než v minulosti, což omezuje tempo růstu trhu.
Evropské metropole ukazují směr
Trend je patrný zejména ve velkých evropských městech. V Londýně, Paříži nebo Berlíně už některé bubble tea provozovny podle trhu dosahují vyšší návštěvnosti než menší tradiční kavárny.
Podobný vývoj je vidět i v Praze, zejména v centrech města, kde bubble tea podniky rostou na popularitě i obratu.
„Bubble tea je dnes nejrychleji rostoucí nápojový segment v Evropě. Zákazníci hledají něco nového, svěžího a vizuálně atraktivního. Kávový segment zůstává silný, ale už není jediným dominantním hráčem,“ doplňuje Princ. Do roku 2030 může jít o klíčový segment
Analytici očekávají, že v horizontu let 2030 až 2032 bude bubble tea patřit mezi hlavní růstové segmenty evropského nápojového trhu.
Káva si pravděpodobně udrží pozici stabilního trhu, dynamiku růstu ale mají převzít nové koncepty reagující na proměnu spotřebitelského chování.
Právě spojení zážitku, individualizace a silné vizuální identity může podle expertů rozhodnout o tom, kdo bude v budoucnu dominovat městské gastronomii.
Z módy nový mainstream?
To, co začalo jako trend dovezený z Asie, se podle všeho mění v pevnou součást evropské gastronomie. A pokud současné tempo vydrží, bubble tea už nemusí být alternativou ke kavárnám, ale jejich plnohodnotným konkurentem.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.