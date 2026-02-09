Hubnutí bude nadále jen pro bohaté. Laciná kopie Wegovy musela skončit
Akcie společnosti Novo Nordisk v pondělí výrazně posílily. Důvodem je rozhodnutí firmy Hims & Hers stáhnout levnou kopii léku na hubnutí Wegovy. Krok přišel poté, co Novo i americký regulátor pohrozili právními kroky. Trhy reagovaly prudkými pohyby, píše CNBC.
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk v pondělí po otevření amerických burz posílily zhruba o osm procent. Reagovaly tak na rozhodnutí telemedicínské firmy Hims & Hers, která stáhla plán prodávat levnou kopii populárního léku na hubnutí Wegovy.
Hims & Hers o víkendu oznámila, že nebude nabízet tzv. kopírovanou verzi semaglutidu v tabletové podobě, kterou chtěla prodávat za 49 dolarů, tedy přibližně o 100 dolarů levněji, než za kolik Novo Nordisk nabízí originální přípravek prostřednictvím své platformy NovoCare.
Hrozba právních kroků zabrala
Novo Nordisk i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) podle CNBC pohrozili Hims & Hers právními kroky, pokud by firma kopii Wegovy uvedla na trh.
„Od spuštění nabídky kompozitního semaglutidu jsme vedli konstruktivní rozhovory s partnery napříč celým odvětvím. Na základě toho jsme se rozhodli tuto léčbu dále nenabízet,“ uvedla společnost Hims & Hers v sobotu na sociálních sítích. „Nadále se chceme soustředit na bezpečnou, dostupnou a personalizovanou péči pro miliony Američanů,“ dodala firma.
Trhy reagují prudkými pohyby
Už samotná zpráva o plánované 49dolarové kopii Wegovy ve čtvrtek srazila akcie Novo Nordisk i konkurenční společnosti Eli Lilly. Naopak akcie Hims & Hers tehdy prudce vzrostly, než část zisků odevzdaly po oznámení hrozby žaloby.
V pondělním obchodování akcie Novo Nordisk vzrostly o 8,2 procenta, přesto jsou za posledních 12 měsíců stále téměř o 50 procent níže. Akcie Hims & Hers naopak v předobchodní fázi oslabily zhruba o 13 procent, zatímco Eli Lilly ztrácela kolem 2,4 procenta.
