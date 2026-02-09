Nový magazín právě vychází!

Hubnutí bude nadále jen pro bohaté. Laciná kopie Wegovy musela skončit

Hubnutí bude nadále jen pro bohaté. Laciná kopie Wegovy musela skončit

Hubnutí bude nadále jen pro bohaté. Laciná kopie Wegovy musela skončit
Profimedia
Akcie společnosti Novo Nordisk v pondělí výrazně posílily. Důvodem je rozhodnutí firmy Hims & Hers stáhnout levnou kopii léku na hubnutí Wegovy. Krok přišel poté, co Novo i americký regulátor pohrozili právními kroky. Trhy reagovaly prudkými pohyby, píše CNBC.

Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk v pondělí po otevření amerických burz posílily zhruba o osm procent. Reagovaly tak na rozhodnutí telemedicínské firmy Hims & Hers, která stáhla plán prodávat levnou kopii populárního léku na hubnutí Wegovy.

Hims & Hers o víkendu oznámila, že nebude nabízet tzv. kopírovanou verzi semaglutidu v tabletové podobě, kterou chtěla prodávat za 49 dolarů, tedy přibližně o 100 dolarů levněji, než za kolik Novo Nordisk nabízí originální přípravek prostřednictvím své platformy NovoCare.

Hrozba právních kroků zabrala

Novo Nordisk i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) podle CNBC pohrozili Hims & Hers právními kroky, pokud by firma kopii Wegovy uvedla na trh.

„Od spuštění nabídky kompozitního semaglutidu jsme vedli konstruktivní rozhovory s partnery napříč celým odvětvím. Na základě toho jsme se rozhodli tuto léčbu dále nenabízet,“ uvedla společnost Hims & Hers v sobotu na sociálních sítích. „Nadále se chceme soustředit na bezpečnou, dostupnou a personalizovanou péči pro miliony Američanů,“ dodala firma.

Trhy reagují prudkými pohyby

Už samotná zpráva o plánované 49dolarové kopii Wegovy ve čtvrtek srazila akcie Novo Nordisk i konkurenční společnosti Eli Lilly. Naopak akcie Hims & Hers tehdy prudce vzrostly, než část zisků odevzdaly po oznámení hrozby žaloby.

V pondělním obchodování akcie Novo Nordisk vzrostly o 8,2 procenta, přesto jsou za posledních 12 měsíců stále téměř o 50 procent níže. Akcie Hims & Hers naopak v předobchodní fázi oslabily zhruba o 13 procent, zatímco Eli Lilly ztrácela kolem 2,4 procenta.

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997
ČTK
Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

Nejnovější zveřejnění milionů dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) přineslo další detaily o tom, jak si zesnulý finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein budoval vztahy s vlivnými osobnostmi amerického byznysu. Vedle již dříve zmiňovaných jmen, jako jsou Bill Gates či Elon Musk, se v dokumentech opakovaně objevují i další lídři technologického sektoru.

Americké úřady zároveň zdůrazňují, že uvedení jména v dokumentech neznamená důkaz trestné činnosti ani potvrzení zapojení do Epsteinových zločinů. Dokumenty však podle CNBC dokreslují, jak systematicky se Epstein snažil pronikat do nejvyšších pater Silicon Valley ještě před svou smrtí v roce 2019.

Thiel: investice, schůzky i politické debaty

Výrazně se v materiálech objevuje jméno Peter Thiel, spoluzakladatele společností PayPal a Palantir. Z dokumentů vyplývá, že Epstein s Thielem komunikoval minimálně od roku 2014 až do roku 2019, tedy i dlouho poté, co byl Epstein již v minulosti odsouzen za sexuální trestné činy.

Podle CNBC si vyměňovali e-maily o schůzkách, politice i investicích. Epstein například v jedné nahrávce doporučoval bývalému izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi, aby se ucházel o pozici právě ve společnosti Palantir. Thiel později uvedl, že se s Epsteinem setkal jen několikrát kvůli „daňovým a finančním otázkám“ a že nikdy nenavštívil jeho soukromý ostrov.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Hoffman a fundraising pro MIT

Dokumenty se detailně věnují i vztahu Epsteina se spoluzakladatelem LinkedInu Reidem Hoffmanem. E-maily ukazují přátelskou komunikaci, plánování schůzek i spolupráci na fundraisingu pro MIT Media Lab. Materiály zároveň potvrzují, že Hoffman v roce 2014 navštívil Epsteinův soukromý ostrov.

Hoffman dříve uvedl, že cesty litoval a že měly výhradně filantropický charakter. CNBC upozorňuje, že dokumenty neobsahují žádné indicie trestného jednání.

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová

Manželé Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi

Politika

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí sdělili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times.

ČTK

Přečíst článek

Epstein Brinovi dohazoval bankéře

Ve spisech se objevuje také Sergey Brin, spoluzakladatel Googlu. Už v roce 2003 si podle e-mailů domlouval schůzky s Ghislaine Maxwellovou, Epsteinovou dlouholetou spolupracovnicí a později odsouzenou spolupachatelkou. Podle dřívějších soudních dokumentů Epstein Brinovi pomáhal s kontakty na bankéře kvůli daňovému poradenství. 

Sinofskému radil Epstein s kariérou 

Nové informace se týkají také bývalého manažera Microsoftu Stevena Sinofského. Ten podle dokumentů žádal Epsteina o rady ohledně odchodu z Microsoftu a následně s ním řešil finance, kariéru i společenské akce.

V jedné z e-mailových výměn Epstein zmiňuje možnost schůzky Sinofského s šéfem Applu Timem Cookem. Sinofsky se ke zveřejněným informacím podle CNBC odmítl vyjádřit.

Miroslav Lajčák
Aktualizováno

Ficův poradce Lajčák končí. Jeho jméno se znovu objevilo v Epsteinových spisech

Politika

Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, dneškem končí ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co se jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, o čemž mimo jiné informoval server deníku Sme. Lajčáka, který obsah zpráv odmítá, slovenská opozice vyzývala k odstoupení či odvolání, což Fico dosud odmítal a dnes kritizoval opozičního lídra.

ČTK

Přečíst článek

Gates odmítá obvinění

Pozornost znovu přitáhly i vazby Epsteina na Billa Gatese. Některé dokumenty obsahují Epsteinovy vlastní poznámky, v nichž naznačuje, že se podílel na zprostředkování mimomanželských vztahů Gatese. Gates to však v rozhovoru pro australskou televizi 9News razantně odmítl.

„Ta tvrzení jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá,“ uvedl Gates s tím, že se s Epsteinem setkával pouze na večeřích kvůli filantropii, „nikdy nebyl na ostrově a nikdy se nesetkal s žádnými ženami“.

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
ČTK
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva

Enjoy

Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Fairmont Golden Prague

Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?

Enjoy

Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

