Netflix couvá ze spolupráce s Meghan Markle. Budoucnost její série je nejistá

Netflix couvá ze spolupráce s Meghan Markle. Budoucnost její série je nejistá

Meghan Markle v seriálu S láskou Meghan na Netflixu
Netflix - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Největší streamovací služba světa ukončila investici v retailové značce As Ever, za kterou stojí vévodkyně Meghan Markle. Seriál S láskou Meghan navíc nemá jistotu, že bude pokračovat.

Streamovací služba Netflix v roce 2020 uzavřela velkou spolupráci s princem Harrym a jeho manželkou, vévodkyní Meghan Markle. Její hodnota se mohla vyšplhat až ke stovkám milionů dolarů.

Výsledkem spolupráce byla nejprve otevřená dokumentární série, následně několik dalších dokumentů. Vloni se pak do nabídky Netflixu dostala samostatná „feel good“ série S láskou Meghan, v níž vévodkyně ze Sussexu vařila se svými údajnými kamarády nejrůznější jídla.

Méně známou součástí spolupráce byla investice, kterou Netflix vévodkyni poskytl při založení značky As Ever. Tu potvrdil vloni co-CEO Netflixu Ted Sarandos, který tuto pasivní investici označil za zajímavou novinku pro byznys Netflixu.

„Myslím, že dopad Meghan na kulturu a publikum je podceňovaný. Když jsme v roce 2022 zveřejnili trailer na dokumentární sérii Harry & Meghan, vše, co se objevilo na obrazovce, bylo několik dní podrobně rozebíráno v tisku. Boty, které měla, se vyprodaly všude na světě, stejně tak deka Hermès, která ležela na pohovce,“ uvedl vloni Sarandos.

Produkty značky As Ever Netflix - použito se svolením

Definitivní konec?

Produkty As Ever pak hrály významnou roli v sérii, kde vévodkyně ukazovala výrobu přírodních produktů (například svíčky z včelího vosku) a používala různé kuchyňské potřeby a nádobí samozřejmě s daným logem.

Jenomže podle zjištění BBC a Variety nyní tato investice skončila. „Jsme rádi, že jsme mohli na počátku tohoto fenoménu být. Ale jak bylo od počátku záměrem, Meghan se na růstu značky bude již podílet sama,“ uvedl pro Variety mluvčí Netflixu.

A totéž potvrdili také zástupce prince Harryho a vévodkyně Meghan. „Děkujeme Netflixu za spolupráci v prvním roce, během něhož jsme dosáhli ohromného růstu. Díky tomu je značka As Ever připravená již obstát sama o sobě.“

Jenomže podle spekulací médií není vše tak růžové, jak by se mohlo z daných prohlášení zdát. Netflix totiž uvedl dvě série (v březnu a srpnu) a jeden vánoční speciál seriálu S láskou Meghan a na rozdíl od jiných show zatím otálí s prohlášením, zda bude seriál pokračovat.

Meghan Markleová

RECENZE: S láskou, Meghan. Vévodkyně v nejzbytečnějším seriálu současnosti ukáže, jak umí uvařit špagety

Enjoy

Pohodlně se usaďte, vévodkyně Meghan vás vezme na návštěvu. A bude velká pohoda. Pohoda musí být, i kdyby měla téct krev. Sotva začalo jaro, ale tohohle horkého kandidáta na nejzbytečnější pořad roku bude těžké překonat.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dubaj

Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje

Názory

Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi

Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.

Merz přijme dnes v poledne Babiše v berlínském kancléřství s vojenskými poctami. Podle mluvčího německé vlády spolu budou jednat o vztazích Česka a Německa, ale také o zahraniční a evropské politice. Mimo jiné se budou podle mluvčího věnovat přípravě summitu Evropské unie, který bude 19. a 20. března.

„Před summitem EU příští týden si Merz vyhradil trochu času na pravicového populistu, kterého by rád odradil od toho, aby příliš zaplul do tábora Orbán-Fico,“ uvedl web Politico s odkazem na maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedu slovenské vlády Roberta Fica.

Mohlo by to „skřípat“

Mezi hlavní témata dnešní schůzky budou podle webu Politica patřit Ukrajina či energetika. U prvního bodu by to přitom mezi Merzem a Babišem mohlo „skřípat“. „Babiš českou pomoc (Ukrajině) výrazně omezil,“ uvedl web. Vysoko na programu jednání bude podle Politika také energetika. „Babiš by mohl opět požadovat zrušení systému emisních povolenek ETS2. Merz se k němu dříve také vyjádřil kriticky, potom ale zase trochu couvnul,“ poznamenal web.

Ruský prezident Vladimir Putin

Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu

Politika

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

nst

Přečíst článek

Poslanec vládní sociální demokracie (SPD) Ruppert Stüwe, kterého Politico oslovilo, by si přál, aby Česko a Německo posílily „strategickou a mezirezortní koordinaci“. Jako příklad uvedl „jasný plán pro výkonné železniční spojení mezi Německem a Českem“. Podle českého ministra dopravy Ivana Bednárika, který Berlín navštívil v pátek, bude tématem jednání Babiše s Merzem i plánované vysokorychlostní spojení Prahy s Drážďany a Krušnohorský tunel, který je jeho součástí. Politico připomnělo, že se nyní čeká na schválení projektu na německé straně.

Veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém článku o návštěvě českého premiéra v německé metropoli napsala, že „pravicový populista“ a „miliardář“ Babiš stojí v čele „euroskeptické koalice“, jejíž součástí je kromě jeho hnutí ANO také „pravicově orientovaná strana“ Motoristé sobě a „pravicově extremistická“ Svoboda a přímá demokracie (SPD).

O dnešní Babišově návštěvě informují čtenáře také web Berliner Zeitung či časopis Stern.

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Inflace je nejnižší za více než osm let. Zlevňují potraviny, zdražují služby

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
nst
nst

Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně vzrostly o 1,4 procenta. Inflace tak zpomalila z lednových 1,6 procenta a dostala se na nejnižší úroveň od října 2016. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 procenta.

Na zpomalení inflace měly podle statistiků největší vliv ceny potravin a nealkoholických nápojů, jejichž růst se zmírňuje už čtvrtý měsíc v řadě. Ve srovnání s loňským rokem byly vyšší pouze o 0,4 procenta.

Některé položky naopak výrazně zlevnily. Polotučné mléko meziročně kleslo zhruba o pětinu a oleje a tuky o 21,3 procenta. Zpomaluje také zdražování výrobků z obilovin či nealkoholických nápojů.

U části potravin ale ceny stále výrazně rostou. Hovězí maso meziročně zdražilo téměř o 22 procent a vejce o 16,5 procenta.

Nákup potravin

Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin

Money

Meziroční míra inflace v ČR vykázala v únoru nejnižší úroveň od října 2016, potvrdil dnes ČSÚ své předběžné údaje. Činila pouze 1,4 procenta. Údaj však pochopitelně ještě nezahrnuje vývoj, která nastal od posledního únorového dne, kdy USA a Izrael podnikly úder na Írán. Například dramatické zdražení pohonných hmot, které v jeho důsledku nastalo, zachytí až březnový údaj k inflaci.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Levnější energie

Významným faktorem zpomalování inflace byly i energie. Cena elektřiny meziročně klesla o 11,9 procenta a zemního plynu o 7,2 procenta. Levnější byly také pohonné hmoty, které zlevnily o 8,4 procenta.

Naopak dál zdražují především služby. Nájemné vzrostlo o 6,1 procenta, ubytovací služby o 6,8 procenta a stravování o 4,2 procenta. Celkově ceny zboží meziročně klesly o 0,7 procenta, zatímco služby zdražily o 4,5 procenta.

„Za poklesem inflace stojí především zmírňování inflačních tlaků u potravin. Rychlý pokles cen v zemědělství se postupně promítá i v cenách některých potravin a tlačí inflaci dolů,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Ekonomové zároveň upozorňují, že nízkou inflaci dál vyvažuje výrazné zdražování služeb, zejména v bydlení. „Radost z nízké inflace kazí svižné zdražování služeb, především nájemného, které dnes generuje více než polovinu aktuální inflace,“ dodal Dufek.

Ruský prezident Vladimir Putin

Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu

Politika

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

nst

Přečíst článek

Analytici také upozorňují, že vývoj inflace v dalších měsících může ovlivnit geopolitická situace a ceny energií. „Ceny pohonných hmot už během února začaly růst a v březnu bude zvýšení ještě výraznější,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.

Podle ekonomů navíc únorová inflace skončila pod očekáváním finančního trhu i České národní banky. „Celková inflace vyšla níže, než čekala centrální banka i trh,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Přesto se podle analytiků zatím nedá očekávat brzké snižování úrokových sazeb. Inflaci by totiž mohly znovu zvýšit rostoucí ceny energií nebo vývoj na Blízkém východě.

Nákup potravin

Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Česko má mít letos nižší inflaci, než EU jako celek
Aktualizováno

Potvrzeno. Inflace v Česku zpomalila na 1,8 procenta, je nejnižší za sedm let

Money

ČTK

Přečíst článek
