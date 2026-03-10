Netflix couvá ze spolupráce s Meghan Markle. Budoucnost její série je nejistá
Největší streamovací služba světa ukončila investici v retailové značce As Ever, za kterou stojí vévodkyně Meghan Markle. Seriál S láskou Meghan navíc nemá jistotu, že bude pokračovat.
Streamovací služba Netflix v roce 2020 uzavřela velkou spolupráci s princem Harrym a jeho manželkou, vévodkyní Meghan Markle. Její hodnota se mohla vyšplhat až ke stovkám milionů dolarů.
Výsledkem spolupráce byla nejprve otevřená dokumentární série, následně několik dalších dokumentů. Vloni se pak do nabídky Netflixu dostala samostatná „feel good“ série S láskou Meghan, v níž vévodkyně ze Sussexu vařila se svými údajnými kamarády nejrůznější jídla.
Méně známou součástí spolupráce byla investice, kterou Netflix vévodkyni poskytl při založení značky As Ever. Tu potvrdil vloni co-CEO Netflixu Ted Sarandos, který tuto pasivní investici označil za zajímavou novinku pro byznys Netflixu.
„Myslím, že dopad Meghan na kulturu a publikum je podceňovaný. Když jsme v roce 2022 zveřejnili trailer na dokumentární sérii Harry & Meghan, vše, co se objevilo na obrazovce, bylo několik dní podrobně rozebíráno v tisku. Boty, které měla, se vyprodaly všude na světě, stejně tak deka Hermès, která ležela na pohovce,“ uvedl vloni Sarandos.
Definitivní konec?
Produkty As Ever pak hrály významnou roli v sérii, kde vévodkyně ukazovala výrobu přírodních produktů (například svíčky z včelího vosku) a používala různé kuchyňské potřeby a nádobí samozřejmě s daným logem.
Jenomže podle zjištění BBC a Variety nyní tato investice skončila. „Jsme rádi, že jsme mohli na počátku tohoto fenoménu být. Ale jak bylo od počátku záměrem, Meghan se na růstu značky bude již podílet sama,“ uvedl pro Variety mluvčí Netflixu.
A totéž potvrdili také zástupce prince Harryho a vévodkyně Meghan. „Děkujeme Netflixu za spolupráci v prvním roce, během něhož jsme dosáhli ohromného růstu. Díky tomu je značka As Ever připravená již obstát sama o sobě.“
Jenomže podle spekulací médií není vše tak růžové, jak by se mohlo z daných prohlášení zdát. Netflix totiž uvedl dvě série (v březnu a srpnu) a jeden vánoční speciál seriálu S láskou Meghan a na rozdíl od jiných show zatím otálí s prohlášením, zda bude seriál pokračovat.
