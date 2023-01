Lingvistické žně. V Německu je spojením roku „klimatičtí teroristé", na Ukrajině vulgární vzkaz Rusům

Každý rok se zapíše do historie politiky, umění či sportu. A také zanechá zásadní stopu i v jazycích národů celého světa. Lingvisté pak zkoumají novotvary, které se začaly v jejich rodném jazyce v daném roce objevovat, přičemž vždy mají něco společného s hlavními událostmi celého roku. Která spojení se stala „slovem roku 2022“?

Reklama

V Německu vyhráli „klimatičtí teroristé“

Německým paslovem roku se stalo sousloví „klimatičtí teroristé" (Klimaterroristen). Oznámila to porota, podle níž se loni výraz používal často k diskreditaci lidí demonstrujících za lepší ochranu klimatu. Informuje o tom agentura DPA. Slovo roku se ve spolkové republice vybírá už od roku 1991.

Dva klimatičtí aktivisté se v Drážďanech přilepili k Sixtinské madoně Politika Demonstranti ničením rámu protestovali proti zatčení jiného aktivisty. nst Přečíst článek

Porota používání sousloví klimatičtí teroristé kritizovala, protože podle ní aktivistky a aktivisty staví naroveň teroristů, a tím je kriminalizuje a hanobí. Nenásilný protest a občanská neposlušnost se podle ní nedá srovnávat s násilným odporem ke státu. Cílem protestu se stal mimo jiné loni v říjnu obraz Slunečnice Vincenta van Gogha v londýnské Národní galerii, na který ekologické aktivistky z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) vychrstly rajčatovou polévku. Obraz nicméně nedoznal úhony, neboť jej chrání sklo.

Dva mladí klimatičtí aktivisté ze skupiny „Poslední generace" se pak loni v srpnu v drážďanské galerii Zwinger přilepili k rámu Sixtinské madony a roztáhli transparent s nápisem Poslední generace – Zastavte ten fosilní nesmysl. V polovině listopadu pak klimatičtí aktivisté ze skupiny Letzte Generation (Poslední generace) polili ve vídeňském Leopoldově muzeu olejem obraz rakouského malíře Gustava Klimta Smrt a život.

Klimatičtí aktivisté ze skupiny Letzte Generation (Poslední generace) v polovině listopadu 2022 polili ve vídeňském Leopoldově muzeu olejem obraz rakouského malíře Gustava Klimta Smrt a život. zdroj: Twitterový účet Letzte Generation Österreich

Co čtenáře Newstreamu nejvíce zaujalo v roce 2022? Válku na Ukrajině i energetickou krizi trumfla reportáž z Řecka Enjoy Rok 2022 se do historie zapíše zejména negativními událostmi v čele s největším válečným konfliktem od druhé světové války v podobě ruské invaze na Ukrajinu a s ní související energetickou krizí a zdražováním energií a inflací nejen v Evropě. Z více než pěti tisíc článků, které byznysový server Newstream v letošním roce dosud zveřejnil, ale možná překvapivě nejvíce zaujala čtenáře reportáž Zdeňka Pečeného založená na velmi negativních zážitcích z cestování po Řecku. Kterých deset článků vás letos nejvíce zaujalo? Tady je přehled. Dušan Kütner Přečíst článek

Reklama

Na druhém místě se u poroty složené převážně z jazykovědců loni umístil výraz „sociální turistika" (Sozialtourismus), který se stal patvarem roku už v roce 2013. Šéf opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz ho v září použil v souvislosti s válečnými uprchlíky z Ukrajiny, za což se později omluvil. Porota výraz vnímá jako diskriminující vůči lidem, kteří prchají před válkou a v Německu hledají ochranu.

Třetí v roce 2022 skončila formulace „obranná architektura” (defensive Architektur), kterou porota považuje za zavádějící a eufemistickou. Výraz označuje stavební postupy, které mají například bezdomovcům zabránit, aby se delší dobu zdržovali na veřejných místech.

Na Ukrajině zvítězil neslušný vzkaz ruským okupantům

Slovem roku 2022 se na Ukrajině stala celá věta, a sice okřídlená fráze, kterou ukrajinští obránci Hadího ostrova už v první den války odmítli výzvu ke kapitulaci. Uvedla to agentura Ukrinform s odvoláním na slovník moderního ukrajinského jazyka a slangu Myslovo. Za ironické slovník považuje, že ukrajinská fráze roku je „čistě ruská”.

Na Hadím ostrově, proslaveném „nebojácnou prostořekostí“ obránců, bude opět vztyčena ukrajinská vlajka Politika Na strategicky položeném Hadím ostrově v Černém moři, odkud se minulý týden stáhla ruská okupační posádka, bude opět vztyčena ukrajinská vlajka. Oznámila to mluvčí ministerstva obrany v Kyjevě Natalija Humenjuková. Ostrov se proslavil na začátku ruské invaze, kdy ukrajinští obránci reagovali na výzvu ke kapitulaci ze strany velení ruské útočící lodi nebojácným vzkazem „Ruská válečná lodi, jdi do pr...!“. ČTK Přečíst článek

Rusko obsadilo malý, ale strategicky významný Hadí ostrov v první den invaze na Ukrajinu, která začala loni 24. února. Ostrůvek ležící zhruba 150 kilometrů jižně od Oděsy se stal symbolem ukrajinského odporu, když tamní posádka nevybíravými slovy odmítla ruské výzvy ke složení zbraní.

Ruští námořníci, kteří z křižníku Moskva vyzývali Ukrajince, aby se vzdali, se představili jako „ruská válečná loď”. „Ruská válečná lodi, jdi do prdele (v ruském originále Русский военный корабль, иди нахуй!,” odvětil rusky ukrajinský pohraničník. Jeho slova se podle slovníku stala i heslem ukrajinského odporu proti ruské agresi, který trvá už téměř rok. Odvážlivec se zanedlouho dostal i na poštovní známky, zatímco křižník Moskva, vlajková loď ruské Černomořské flotily, skončil v polovině dubna na mořském dně.

S blížícím se ročním výročím Putin mění rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku Politika Původně zamýšlená blesková válka a změna poměrů na Ukrajině se ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi vymkla z rukou. Příští měsíc to bude rok, co ruská armáda podnikla bezprecedentní útok na sousední suverénní stát s cílem ovládnout nejen proruské regiony, ale i hlavní město Kyjev. S blížícím se výročím ale Putin změnil rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku bez předstírání, že neovlivní běžný život v Rusku, uvedl v analýze deník The New York Times. Možná i proto, že konflikt potrvá až do příštích ruských prezidentských voleb v březnu 2024, dodal. Dušan Kütner Přečíst článek

V Rusku se překvapivě vysoká politika a válka na Ukrajině v podobné anketě neprojevila. Slovem roku se stal výraz „nasledije", dědictví ve smyslu souboru kulturních hodnot, uvedl již dříve Státní ústav ruského jazyka A. S. Puškina. Institut na sociálních sítích uvedl, že v loňském roce bylo obzvlášť důležité „brát si příklad z minulosti se všemi jejími chybami a úspěchy“.

V Británii souvisí termín s krizí

Británie má rovnou dvě „slova roku“. Podle tvůrců výkladového Collinsova slovníku angličtiny termín „permacrisis“, který se používá k označení velmi dlouhého krizového období. Británie mimo jiné bojovala a bojuje s rapidní inflací, nejvyšší za 40 let.

V Británii se slovo permacrisis ujalo v souvislosti s dobou politické a společenské nestability a událostmi posledních let, jako byly a jsou brexit, pandemie COVID-19, válka na Ukrajině, energetická, hospodářská a klimatické krize. Podle jazykovědců termín permacrisis „výstižně shrnuje, že rok 2022 byl pro řadu lidí skutečně příšerný”.

Londýn už ví, jak zalepí díry v rozpočtu. Zvýší daně Politika Británie více zdaní dividendy a příjmy z kapitálu. Zvýší daň z mimořádných zisků energetických gigantů z 25 na 35 procent a prodlouží ji o tři roky do roku 2028. Zmrazí také slevu na dani z příjmu a sníží hranici, při které lidé začínají platit nejvyšší sazbu daně z příjmu. Uvedl to britský ministr financí Jeremy Hunt, když představoval aktualizovanou podobu rozpočtového plánu. ČTK Přečíst článek

Tím druhým je podle vydavatelů oxfordských slovníků stal výraz „goblin mode“. Označuje „typ chování, které je neomaleně požitkářské, líné, lajdácké nebo chamtivé, obvykle způsobem, který odmítá společenské normy nebo očekávání”, uvedla agentura AP. Termín se v poslední době často objevoval v souvislosti s nekončící pandemií COVID-19. Do češtiny by se dal přeložit jako „skřetí režim“.

A podle americké encyklopedické společnosti Merriam-Webster je loňským výrazem roku v anglicky mluvících zemích termín „gaslighting“. Ten se používá pro označení způsobu psychické manipulace nebo citového zneužívání, při kterém se pachatel snaží zasít pochybnosti ve vybraném jedinci. Americký slovník při výběru slova vychází z frekvence výrazů při vyhledávání, uvedla agentura AP.