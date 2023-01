S blížícím se ročním výročím Putin mění rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku

Původně zamýšlená blesková válka a změna poměrů na Ukrajině se ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi vymkla z rukou. Příští měsíc to bude rok, co ruská armáda podnikla bezprecedentní útok na sousední suverénní stát s cílem ovládnout nejen proruské regiony, ale i hlavní město Kyjev. S blížícím se výročím ale Putin změnil rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku bez předstírání, že neovlivní běžný život v Rusku, uvedl v analýze deník The New York Times. Možná i proto, že konflikt potrvá až do příštích ruských prezidentských voleb v březnu 2024, dodal.

Ruský vůdce Vladimir Putin upustil od předstírání, že život v Rusku navzdory válce pokračuje normálně. To je patrné mimo jiné z toho, jak rychle Kreml uznal masové ztráty, které mu Ukrajina minulý víkend způsobila útokem na Makijivku v Rusy ovládaném Doněckém regionu, uvedl The New York Times.

Na oficiálních záběrech, které Kreml zveřejnil na Silvestra, je vidět Putin, jak si povídá s vojáky a nabádá je: „Nemůžeme nic vzdát. Musíme jen bojovat, jen stále pokračovat.“ A pak dodal: „Samozřejmě, je toho ještě hodně, co je potřeba udělat.“

Jak se blíží roční výročí invaze Ruska na Ukrajinu, Putin upustil od svých dřívějších snah chránit veřejnost před bolestí války a nyní se snaží připravit Rusy a armádu na dlouhý boj. „Je mnohem méně uvolněný, mnohem méně optimistický," řekla ruská analytička Tatiana Stanovaja, která studuje Putinovu osobnost pro analytickou společnost R.Politik. „Cítíte z něj určitou úzkost, touhu mobilizovat všechny možné síly k dosažení jeho cílů."

Putin se tento týden během prodloužených ruských novoročních svátků držel v pozoru a neučinil žádné prohlášení o ukrajinském raketovém útoku na město Makijivka minulý víkend. Výsledná vlna kritiky od proválečných bloggerů na sociálních sítích byla namířena proti ruským velitelům a ušetřila samotného Putina, což je vzor patrný po celé měsíce hrubých chyb ruské armády.

Neobvykle rychlé potvrzení ztrát

Ruské ministerstvo obrany úterním prohlášení uvedlo, počet obětí úderu je 89 vojáků včetně zástupce velitele pluku. Ukrajinští představitelé tvrdí, že počet obětí je mnohem vyšší. Ani jedno tvrzení však není možné nezávisle ověřit.

Úklid trosek budov ve městě Makijivka na Rusy kontrolovaném území Doněckého regionu po útoku ukrajinských raket. Rusko přiznalo ztrátu 90 vojáků. ČTK / AP

Neobvykle rychlá reakce ruského ministerstva obrany, které den po útoku uznalo masové ztráty v Makijivce a slíbilo poskytnout „veškerou nezbytnou pomoc a podporu“ rodinám obětí, ukázala, že Kreml se snaží být vůči veřejnosti otevřenější, než jak tomu bylo v prvních měsících války. To stojí v příkrém kontrastu s potopením vlajkové lodi ruské černomořské flotily Moskvy loni v dubnu. Kreml nikdy nepřiznal, že jej zasáhly ukrajinské rakety, ani neaktualizoval údaj o jednom zabitém námořníkovi a 27 nezvěstných, frustrujících rodinné příslušníky posádky.

Po většinu minulého roku Putin šířil atmosféru sebevědomí a zároveň dovolil, aby život v Rusku pokračoval jako obvykle. Jeho dohoda s veřejností byla přímočará: Nechte politiku a boj na nás a nebudete pociťovat výraznou bolest z naší oprávněné „zvláštní vojenské operace“ na Ukrajině. To skončilo v září, kdy ukrajinská protiofenzíva ohromila Kreml a Putin nařídil vojenskou odpověď, kterou ruští zastánci války označili za dlouho opožděnou. A nyní Putin zdvojnásobuje své úsilí zatáhnout ruskou společnost dále do válečného úsilí.

Nový přístup se projevil v sobotu, kdy Putin porušil tradici a pronesl svůj hojně sledovaný silvestrovský projev nikoli v Kremlu, ale na vojenské základně s lidmi v uniformách v pozadí (na hlavním snímku). Každý novoroční projev pro miliony ruských domácností je obvykle plný apolitických frází. Tentokrát Putin naservíroval svůj příběh o Západu usilujícím o zničení Ruska. „Západ lhal o míru, když se připravoval na agresi. Cynicky využívají Ukrajinu a její lid k oslabení a rozdělení Ruska," prohlásil. Byl to zatím poslední a možná nejpozoruhodnější případ, kdy se pan Putin snažil připravit Rusy na dlouhou válku.

Ruské ambice výrazně klesly

Američtí představitelé uvedli, že se Kreml konečně začíná učit ze svých chyb na bitevním poli. Rusko zlepšuje svou obranu a posílá více vojáků do předních linií. Řízením války pověřilo jediného generála, který dokázal v listopadu zorganizovat ústup z ukrajinského města Cherson s minimálními ztrátami. Ruští velitelé také veřejně oznamují, že drží na uzdě vojenské ambice. Generál Valerij Gerasimov, náčelník ruského generálního štábu, řekl 22. prosince, že „současné zaměření Ruska se omezuje na pokus o dobytí zbytku Doněcké oblasti na východní Ukrajině“.

„Je tu méně triumfalismu," řekl deníku Ruslan Levjev, ruský vojenský analytik z analytické skupiny Conflict Intelligence Team. Řekl, že ho překvapilo, jak rychle ruské ministerstvo obrany uznalo ztráty v Makijivce, a poznamenal, že ministerstvu obvykle trvá dny, než připustí velký počet obětí – pokud tak vůbec udělá.

Šíří se zvěsti o další mobilizaci

Zdá se, že sám Putin se znovu zaměřuje na domácí frontu: okamžitě se snaží odvrátit jakoukoli potenciální nespokojenost s hroznými následky války a snaží se mobilizovat Rusy, aby ji aktivněji podporovali. V Rusku se tak nyní šíří zvěsti, že Putin brzy nařídí novou vojenskou mobilizaci, aby dostal více lidí na frontu. Ta první, nařízená v září, se přitom u mnohých Rusů setkala s odporem a snažili se jí vyhnout.

Západní představitelé odhadují, že v bojích bylo zabito nebo zraněno více než 100 tisíc ruských vojáků a ruská centrální banka tvrdí, že ekonomika země se v roce 2022 propadla o tři procenta. Utrpení, které Rusku přinesla válka, se však prozatím nepřetavilo do rozšířené nespokojenosti. Ekonomika byla odolnější vůči západním sankcím, než mnozí očekávali, zatímco kremelská televizní propaganda účinně pomohla přesvědčit mnoho Rusů, že invaze na Ukrajinu je, jak tvrdí Putin, obranná válka vnucená Rusku Západem.

Čekání na masovější protesty

Zatímco na sociálních sítích panovalo všeobecné pobouření nad smrtí ruských vojáků v Makiivce, v Rusku samotného Putina ohledně incidentu kritizovali jen málo – a ve státní televizi to zůstalo z velké části nezmíněno. A i vojenští bloggeři uvedli, že vysoký počet obětí mohl být minimalizován, pokud by velící důstojníci dodržovali základní opatření, jako je rozmístění nedávno příchozích vojáků na bezpečnějších místech namísto jejich shlukování poblíž munice.

Někteří analytici se ale domnívají, že stále může přijít vlna protestů. Ruský politolog Michail Vinogradov poznamenal, že odpor veřejnosti k vojenským obětem při sovětské invazi do Afghánistánu v 80. letech „nenastal se hned v prvním roce války“. A to by se mohlo Putinovi vymstít – na březen roku 2024 jsou naplánovány další prezidentské volby a je velmi pravděpodobné, že nyní sedmdesátiletý Putin bude opět kandidovat.

„Rok 2023 bude do určité míry rozhodující a určí, jakým směrem se situace vychýlí," řekla Stanovaja z analytické společnosti R.Politik.

