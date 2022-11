Británie dál v problémech. Inflace je nejvyšší za čtyři desítky let

Spotřebitelské ceny v Británii v říjnu pokračovaly v růstu a míra inflace dosáhla maxima za 41 let. Dostala se na 11,1 ze zářijových 10,1 procenta a je vyšší, než se čekalo. Informoval o tom dnes britský statistický úřad. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že míra inflace vystoupí na 10,7 procenta.

Statistici uvedli, že inflace by v říjnu vzrostla asi na 13,8 procenta, pokud by vláda nezasáhla a neomezila růst účtů za energie pro domácnosti v průměru na 2500 liber (asi 69 tisíc korun) ročně.

Za prudkým růstem cen je především dražší energie. Výrazně se ale zvýšily i ceny potravin a nealkoholických nápojů, které vzrostly nejvíce od roku 1977, a také náklady na dopravu. Rostoucí životní náklady ohrožují rozpočty domácností. Britskou ekonomiku letos pravděpodobně přivedou do recese, uvedl server BBC.

Britský ministr financí Jeremy Hunt řekl, že k řešení rostoucích cen jsou nutná náročná, ale nezbytná opatření. „Je naší povinností pomoci britské centrální bance v jejím poslání vrátit inflaci ke stanovenému cíli tím, že budeme se státními financemi zacházet odpovědně," uvedl Hunt. „To vyžaduje některá těžká, ale nezbytná rozhodnutí o daních a výdajích, která pomohou vyvážit účetnictví," dodal.

Britská centrální banka začátkem listopadu zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na tři procenta. Přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků za 33 let. Základní sazba je teď v Británii na nejvyšší úrovni od roku 2008. Centrální banka zároveň uvedla, že britská ekonomika už vstoupila do recese, která by mohla trvat až do poloviny roku 2024.

