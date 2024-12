Česko, Slovensko a Rakousko vyzvaly Berlín ke zrušení poplatku za plyn

Česká republika, Slovensko a Rakousko vyzvaly Berlín, aby tento měsíc schválil novelu zákona, která zruší poplatek za tranzit plynu přes jeho území. Informovala o tom agentura Reuters. Odvolává se přitom na dokument, ke kterému získala přístup.

Německo v květnu po kritice z České republiky a z dalších zemí slíbilo, že kontroverzní poplatek od ledna zruší. Připravilo kvůli tomu novelu, kterou v září Spolkový sněm schválil v prvním čtení. Na začátku listopadu se ovšem v Německu rozpadla vládní koalice, což další schvalování novely zkomplikovalo.

Česká republika, Slovensko a Rakousko v dokumentu upozornily, že potřebu zrušit poplatek podtrhuje skutečnost, že na konci roku vyprší smlouva o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, kterou Kyjev nehodlá prodloužit.

„Je nezbytné odstranit všechny překážky, které stojí v cestě naší snaze o diverzifikaci (dodávek plynu),“ píše se v dokumentu. Ten rovněž vyzývá k co nejrychlejšímu schválení novely, které by zajistilo zrušení poplatku od 1. ledna. Dokument byl rozeslán členským státům Evropské unie, jejichž ministři energetiky budou o poplatku jednat na pondělním zasedání v Bruselu, píše Reuters.

Německo poplatek zavedlo na podzim roku 2022, sloužit měl k pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících a na zajištění bezpečnosti dodávek. Poplatek se týká společností a spotřebitelů v Německu a dovozců v sousedních zemích, kteří nakupují plyn prostřednictvím německých plynovodů. Novela zákona omezuje platbu poplatku pouze na německé odběratele.

Společnost Trading Hub Europe GmbH (THE), která je správcem a koordinátorem německého trhu s plynem, v listopadu uvedla, že od ledna poplatek zvýší z nynějších 2,50 na 2,99 eura (zhruba 75 korun) za každou megawatthodinu (MWh). Toto zvýšení vychází z předpokladu, že poplatek bude omezen pouze na německé odběratele.

