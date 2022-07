Je ještě zábavnější než před pandemií, chválí Prahu The New York Times

Po dvouletých proticovidových omezeních a rapidním úbytku turistů se Praha změnila. Otevřela se více místním, zejména mladým lidem. Řada památek se dočkala opravy a otevřely se nové galerie v čele s Kunsthalle. Díky novým projektům, které byly spuštěny v letech 2020 a 2021, je město ještě zábavnější než dříve, vysekl poklonu českému hlavnímu městu prestižní deník The New York Times. A jaké jsou jeho tipy na nejzajímavější místa?

Praha se resetovala a začala klást důraz na místní obyvatele. Veřejná prostranství, provokativní výstavy, nové restaurace a neobjevené čtvrti nabízejí návštěvníkům hlubší pohled do české kultury, uvedl The New York Times.

Praha byla před pandemií mezi návštěvníky oprávněně oblíbená, ale život se zde před rokem 2020 často trochu vymykal. Jako malou protiváhu k obrovské covidové tragédii nabídla pandemie městu i šanci na tolik potřebný reset. Obyvatelé měli čas znovu objevit místa a čtvrti, které už dávno nechali turistům, podotkl deník.

Náhlý nedostatek zahraničních hostů donutil majitele restaurací přeorientovat se na zákazníky, kteří zde skutečně žijí. Historické památky prošly rekonstrukcí. A díky novým projektům, které byly otevřeny v roce 2020 a 2021, je město ještě zábavnější než dříve, dodal NYT.

Výsledkem je, že Praha je nyní místem s méně triky pro turisty a více chutěmi pro místní. „Má také mladší atmosféru, než by mnozí návštěvníci čekali,” vysvětluje Jan Valenta, který prostřednictvím své společnosti Taste of Prague bloguje o místních restauracích a nabízí „food tour" po městě.

Větší smysl pro komunitu

„Myslím, že největší rozdíl mezi západní zemí, jako jsou USA, a postkomunistickou zemí, jako jsme my, je rozdělení bohatství mezi generace,“ řekl Valenta. „Starší generace tady nemá peníze na utrácení v restauracích, kam chodí mladí,” míní. Město podle Valenty působí Praha mladistvěji než v předchozích letech, čehož může být příčinou nově nalezená popularita veřejných prostranství včetně nábřeží podél řeky Vltavy, ale i ostrovů na Vltavě a parků. „Je tu větší smysl pro komunitu, než tomu bylo před pěti lety,” míní Valenta. „Lidé jsou ochotnější se setkávat a trávit spolu čas venku. To je podle mě zcela nový vývoj a je to skvělé,“ dodal.

Mezi některé z těchto nových prostor patří Čapadlo, malebné, ale přehlížené místo na nábřeží Starého Města, které v polovině roku 2021 debutovalo jako koncertní místo pod širým nebem a víceúčelový podnik. I atrakce s trochou historie, jako je oblíbená promenáda na Rašínově nábřeží známá jako Náplavka, získala během pandemie nové prvky včetně nových kaváren a pop-up barů v bývalých ledových klenbách v opěrné zdi podél nábřežního chodníku.

Obnovená kultura

Na poli umění a kultury se největší debut odehrál v únoru, kdy se otevřel výstavní prostor Kunsthalle Praha v bývalé elektrorozvodně u paty zámeckých schodů. Národní muzeum i Státní opera znovu otevřely po rekonstrukcích v roce 2020, Salmův palác, významný výstavní prostor Národní galerie na Pražském hradě, byl po rekonstrukci znovu otevřen začátkem letošního roku. A dále třeba Clam-Gallasův palác, barokní mistrovské dílo naproti hlavní veřejné knihovně na Starém Městě, které by se mělo po kompletní rekonstrukci znovu otevřít ještě v letošním roce.

Méně honosné, ale bezprostřednější z hlediska místní paměti je Retro Muzeum, výstava předmětů každodenní potřeby z dob československé normalizace 70. a 80. let, která byla otevřena v obchodním domě Kotva na začátku tohoto roku. Kolekce oblečení, nábytku, interiérového designu, obalů a sběratelských předmětů se dokonale hodí k prostředí zrekonstruované, ale stále bizarní brutalistické budově z roku 1975.

Barbecue, pivo a pekárny

Řadu velkých nových taháků nabízí svět jídla – a mnoho z nich je daleko od centrálních čtvrtí Starého Města a Malé Strany. Může to znít pro zahraničního návštěvníka děsivě, ale pražské metro a rozsáhlá tramvajová síť usnadňují cestování napříč městem, jak návštěvníkům často říká Melissa Joulwan, obyvatelka Prahy a spolumoderátorka literárního cestovatelského podcastu Strongsenseofplace.com (Silný smysl místa).

„Lidé, kteří nejsou zvyklí na veřejnou dopravu, nemusí pochopit, že je tak snadné se v Praze pohybovat a místa, která se mohou zdát vzdálená, ve skutečnosti vůbec nejsou daleko,“ říká. „Je tak zábavné dívat se na architekturu v jiných čtvrtích – vždy je něco krásného nebo zajímavého k vidění," říká.

Se 72hodinovou jízdenkou, která stojí 330 korun, nebo 30minutovou vstupenkou za 30 korun, se snadno člověk dostane do rozvíjejících se čtvrtí, jako jsou Holešovice, kde v podniku Big Smokers začali podávat grilované barbecue speciality jako v texaském Austinu. Je jen nedaleko oblíbené prodejny smashburgerů, která se otevřela pod „netisknutelným" názvem (The New York Times má na mysli podnik Fatfuck v Holešovicích, pozn. redakce) v roce 2021.

Jeďte dalším metrem a za pár minut se můžete podívat na novinky v kdysi zchátralé čtvrti Smíchov, jako je světový food court Manifesto Market. Jeho stylová pobočka Anděl byla otevřena v září 2021, krátce předtím, než zavřela své původní místo v blízkosti metra Florenc; mezi hlavní speciality patří tacos, italské sendviče s mořskými plody a brazilské barbecue speciality. Hned za rohem je další přírůstek z roku 2021, Bon Ramen, třetí pobočka místního mikrořetězce.

Dokonce i čtvrti s již tak záviděníhodným seznamem restaurací získaly několik zábavných novinek. Karlínská čtvrť byla cool už před půl dekádou, ale s příchodem neformálních restaurací, jako je Kro Bistro & Bar z roku 2021 inspirované domácí kuchyní, kde se podává grilované kuře, smažený květák a domácí zelí, se stala ještě více cool. Probíhají zde rozsáhlé developerské projekty proměňující nedaleké nábřeží, ale již nyní hostí několik nových kaváren, barů a restaurací, jako je Ye's Kafe Wine – denní kavárna se skvělým vínem, domácími limonádami, kreativními brunchovými jídly, koláči a koktejly.

Trendem jsou lepší pekárny a cukrárny

Jeden trend se šíří po celém městě: lepší pekárny a cukrárny. S otevřením její nejnovější, šesté pobočky na Smíchově v roce 2020 je snadné najít Antonínovo pekařství v Praze, i když se to jméno zahraničním návštěvníkům špatně vyslovuje; espresso s loupákem obloženým mákem nebo perník je ideálním odpoledním životabudičem.

Nyní také existují tři pobočky Islanďany vlastněné Artic Bakehouse, zdroj skvělých mandlových croissantů a islandského pečiva s vůní kardamomu – včetně smíchovské pobočky, která byla otevřena v roce 2021. A v Praze lze nalézt i pečivo zvané „crobliha“, křížence české koblihy a francouzského croissantu, a to ve čtyřech pobočkách Oh Deer Bakery, z nichž tři byly otevřeny v roce 2020 nebo později. Tradičnější sladkosti, včetně malých koláčů, které se v angličtině někdy nazývají „kolache", najdete ve čtvrti Vinohrady v podniku jménem Kus Koláče, který byl otevřen v polovině roku 2020 s nadšenými ohlasy.

Slavná pražská kultura pití zaznamenala kvůli nárůstu sociální distance a dalším omezením veřejného zdraví menší růst než v předchozích obdobích. Otevřela se však hrstka důležitých „nápojáren" včetně letošního slavnostního znovuotevření American Baru z roku 1912 v Obecním domu na náměstí Republiky po dlouhé uzavírce.

Mezi další novinky patří Pult, speciální pivní bar zaměřený na odborně čepované české ležáky, a Oh My Yalta, koktejlový bar provozovaný ve spolupráci s proslulým českým destilatérem Martinem Žufánkem, výrobcem skvělých absintů, neobvyklých ovocných destilátů a cenného místního ginu známého jako OMG.

Zdá se, že to stačí k ospravedlnění návštěvy Prahy. Aby toho ale nebylo málo, vedení města právě spustilo novou turistickou kartu Prague Visitor Pass. Kromě neomezeného cestování veřejnou dopravou nabízí bezplatný vstup do desítek muzeí, galerií, zahrad, věží a historických památek, uzavírá The New York Times.