Američtí celníci mohou konečně číst čipy v pasech. Strávili nad tím šestnáct let

Ačkoliv Spojené státy od zemí s bezvízovým stykem včetně Česka vyžadují čipy v pasech od roku 2008, jejich celníci tyto čipy umí přečíst teprve od loňského léta. A oficiálně to potvrdili teprve minulý týden, napsal odborný server Wired.

Reklama

Vláda Spojených států je proslulá tím, že při zavádění svých technologií volí přístup „lepší pozdě než nikdy“. V duchu této tradice americká celní a pohraniční kontrola (CBP) potvrdila, že po 16 letech konečně provedla nezbytné upgrady softwaru pro ověření dat uložených v RFID čipech cestovních pasů, píše web Wired.

Opusťte Rusko, vyzvaly USA své občany. Můžou vás tam svévolně zatknout Politika Spojené státy doporučily svým občanům pobývajícím v Rusku, aby okamžitě opustili zemi. Jako důvod uvádějí válku na Ukrajině či možnost svévolného zatčení. Uvedlo to na svých webových stránkách americké velvyslanectví v Rusku. ČTK Přečíst článek

Od roku 2006 mají Spojené státy a většina dalších zemí tyto malé čipy zabudované do svých pasů, nazývaných také „e-pasy“. Čip digitálně ukládá osobní identifikační údaje vlastníka, včetně jména, data narození, čísla pasu a biometrických údajů, jako je vaše fotografie, spolu s kryptografickým podpisem, který má sloužit jako kontrola proti manipulaci nebo padělání.

Největší ironií celého příběhu je, že Spojené státy již zavedené programu ESTA pro bezvízový styk s vybranými zeměmi vyžadují, aby země bezvízového styku vydávaly svým občanům pasy s čipem. Kdo neměl pas čipem, musel žádat o klasické vízum na americkém zastupitelském úřadě. Přesto po celou tu dobu CBP neměla nástroje k ověření dat zapsaných na těchto čipech.

S padělaným pasem to nepůjde

Začátkem roku 2018 americký senátor Ron Wyden a – dnes již bývalá – senátorka Claire McCaskillová napsali dopis CBP, v němž celníky vyzvali, aby vylepšili své technologie vzhledem k tomu, že RFID čipy v pasech existují již roky. Minulý týden, tedy pět let po této žádosti, CBP informovala Wydenovu kancelář, že od června 2022 má systém ověřování e-pasů spuštěný.

Reklama

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily Reality Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik. Petra Jansová Přečíst článek

CBP dnes uvádí, že novým způsobem ověřování dosud zkontroloval více než tři miliony pasů cestujících v rámci programu bezvízového styku a vedl k zatčení 12 lidí, kteří se údajně pokoušeli vstoupit do Spojených států s padělaným dokladem. „Během primární kontroly upozornila čipová technologie na nesrovnalosti a cestující byli odesláni na sekundární kontrolu, kde pracovníci CBP zjistili, že cestující měli falešné cestovní doklady,“ uvádí se v prohlášení agentury.

„Vylepšení kontroly cestovních pasů je dobrým způsobem, jak zajistit, aby lidé vstupující do naší země byli tím, za koho se vydávají. Dělá Ameriku bezpečnější, aniž by se uchylovalo k nepříjemným kontrolám na letišti nebo shromažďování obřích databází soukromých dat,“ řekl Wyden v prohlášení pro WIRED. „Chválím CBP za to, že to dodržela a zajistila, že padělatelé a zločinci nebudou moci používat falešné pasy ke vstupu na země.“