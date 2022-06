Nejdražším městem pro práci expatů je Hongkong, Praha uzavírá šestou desítku

Titul nejdražšího města pro zahraniční pracovníky letos po dvouleté pauze získal Hongkong, další čtyři příčky patří švýcarským metropolím. České hlavní město se umístilo na 60. příčce, o dva roky dříve přitom byla až 97. Vyplývá to z aktuálního žebříčku životních nákladů pro expaty ve více než dvou stovkách měst ve světě, který sestavuje poradenská společnost Mercer.

Reklama

Aktuální žebříček indexu životních nákladů s Hongkongem v čele zdůrazňuje dopad rostoucích životních nákladů a zhoršujících se makroekonomických trendů na zahraničním trhu, uvedl server CNBC.

Hongkong čelí exodu. Prchají odtamtud jednotlivci i korporáty, nejčastěji na Singapur Politika Hongkong ve velkém opouští jeho obyvatelé. Vadí jim omezení spojená s covidem a potlačování demokracie, píše server CNBC. pej Přečíst článek

Hongkong oproti loňsku stoupl o jedno místo a získal tak zpět „pole position“ poté, co ho v roce 2021 na druhé místo odsunul Ašchabad v Turkmenistánu, který letos do žebříčku nebyl zařazen vůbec. Je to počtvrté za posledních pět let, kdy bylo východoasijské finanční centrum hodnoceno jako nejnákladnější místo pro zahraniční pracovníky.

Oživení Hongkongu bylo částečně způsobeno rostoucími inflačními tlaky, které celosvětově zvýšily životní náklady. Mezitím pokračující proticovidová omezení a zvýšená politická nejistota vyplývající z razantního přístupu Pekingu zdražily náklady zaměstnanců, které tam vyslaly firmy ze zahraničí, řekl partner společnosti Mercer Vince Cordova.

Dánsko je poprvé nejvíce konkurenceschopnou zemí, Česko na dosud nejlepším, 26. místě Money Švýcarsko přišlo o svůj léta nezpochybnitelný trůn nejvíce konkurenceschopné země světa a prvenství muselo letos přenechat Dánsku. Vyplývá to z nového, letošního žebříčku švýcarského institutu IMD. Česko si oproti loňsku polepšilo o osm pozic a zaujalo dosud svou nejlepší, 26. pozici. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Reklama

„Součástí průzkumu je trh s nemovitostmi. Potřebné ubytování pro pracovníky se nyní stalo dražším, což zvyšuje celkové náklady na expaty,” řekla Cordova. „Druhým důvodem jsou náklady na zboží a služby a také politická nejistota. Lidé, kteří tam pracují, budou muset utratit více, aby se jim dobře žilo,“ řekl.

Dominance švýcarských měst

Vrcholu žebříčku dominují švýcarská města, která se do první pětky po Hongkongu seřadila v pořadí Curych, Ženeva, Basilej a Bern. Cordova uvedla, že to bylo díky síle švýcarského franku, který se až donedávna držel stabilně vůči rostoucímu americkému dolaru.

Inflace dostihla i ty nejbohatší. Nejvíc si za luxus připlatí v Šanghaji Leaders Vůči inflaci není imunní nikdo, ani ti nejbohatší. Nejvíc zdražování luxusního zboží pociťují bohatí obyvatelé Hongkongu, naopak v New Yorku nárůst cen luxusního zboží není tak razantní, jak je tomu u toho běžného, píše server CNBC. pej Přečíst článek

Praha se umístila bez bližších podrobností na 60. místě žebříčku, předloni a v roce 2019 byla 97., což znamená, že v Praze náklady na práci expatů výrazně stouply. České hlavní město se přitom umístilo před takovými metropolemi, jako jsou například Abú Dhabí (61.), Barcelona (78.), Madrid (90.) či Bratislava (105.).

Jak to funguje

Roční index životních nákladů společnosti Mercer, který byl nyní sestaven po osmadvacáté, je navržen tak, aby pomáhal společnostem a vládám určovat platové balíčky pro zaměstnance v zahraničí měřením nákladů na ubytování a ceny zboží a služeb na místních trzích vzhledem k jejich relativním nákladům v New Yorku. Letošní index hodnotil 227 měst a zohlednil ceny více než 200 položek — z kategorií jako jídlo, doprava, bydlení a osobní péče — k březnu 2022.

Top 10 nejdražších měst pro expaty pro rok 2022:

město stát umístění 2022 umístění v TOP 10 v roce 2021 Hongkong Hongkong 1. 2. Curych Švýcarsko 2. 5. Ženeva Švýcarsko 3. 8. Basilej Švýcarsko 4. - Bern Švýcarsko 5. 10. Tel Aviv Izrael 6. - New York USA 7. - Singapur Singapur 8. 7. Tokio Japonsko 9. 4. Peking Čína 10. 9. Praha ČR 60. -

zdroj: CNBC, společnost Mercer