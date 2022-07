Netflix ukázal svou pražskou bondovku za 200 milionů dolarů. Stane se The Gray Man hitem?

Doposud nejdražší filmový projekt dnes na své platformě uvedl Netflix. A v jedné z klíčových rolí se ve snímku The Gray Man objeví Praha. Ta si tu zahraje Baku, Vídeň, Berlín, ale také samu sebe. Film za 200 milionů dolarů natočili režiséři Jay a Anthony Russoovi, kteří mají na kontě nejúspěšnější film historie – závěrečný díl ságy The Avengers. Aby se snímek vyplatil, museli by se na něj podívat skoro všichni předplatitelé Netflixu.

O snímku The Gray Man se bude hodně mluvit. Zejména v Česku a v souvislosti s ním také možná o Česku, respektive o Praze, která v něm hraje skutečně významnou roli. Snímek za 200 milionů dolarů, který nyní konečně uvedl Netflix, totiž na Praze stojí, mluví se tu česky a v závěrečných titulcích (15minutových!) zaznamenáte celou řadu jmen tuzemských filmových pracovníků.

Praha v The Gray Man nejprve předstírá Baku, což diváka trochu vyděsí, zvláště když za Žižkou na Vítkově vyrůstá postmoderní architektura. Nutno dodat, že zrovna toto úplně neladí.

Pak se ale začne Praha blížit skutečně Praze. Nejprve předstírá Vídeň podobně jako kdysi v Amadeovi, poté se bývalá budova Federálního shromáždění na moment změní v berlínskou buňku CIA. Ale pak už se Praha stane skutečně Prahou, a to na pěkně dlouho.

Právě v Praze se totiž odehraje klíčová část snímku včetně ústřední akční honičky, jež má jako jediná z celého snímku potenciál stát se proslulou a mohla by filmu přinést nějakou pozornost.

A je i docela možné, že právě The Gray Man přiláká do Prahy novou vlnu turistů, kteří na ni zapomněli. Je tu totiž vykreslená jako krásné, a docela fungující město.

Tvůrci miliardových hitů Avengers

O filmu se však jako o nějak zásadně funkčním mluvit nedá. A vlastně to ani není překvapení. Za snímkem totiž stojí bratrsko-autorská dvojice Jay a Anthoy Russoovi, kteří se stali klíčovými režiséry ságy Avengers. Právě oni mají na svědomí poslední trojici snímků, která dohromady vydělala přes pět miliard dolarů. Nicméně nyní se ukazuje, že výhodou byl předem připravený příběh, a hlavně postavy.

V The Gray Man nic takového není. Příběh takřka neexistuje a jde spíše o žánrové cvičení na hitchcockovské téma Na sever severozápadní linkou. Akorát tedy bez jakéhokoli tajemství či charismatu.

Russoovi tak na příběh zcela rezignují, točí jednu akční scénu za druhou (přičemž ta pražská je suverénně největší a nejlepší). A zbytek filmu jsou jen takové propojovací momenty. Zcela účelné, často upovídané a zcela bez humoru, který se v posledních letech stal hlavním kořením podobných snímků (vzpomeňme na bondovky nebo Mission: Impossible).

Bond poráží kapitána Ameriku

Vrchol scenáristických snah tak je vystavění hrdiny, jeho blízkých a pak záporáka a jeho loutkovodičů.

Ale ani tady to moc práce nedalo. Hrdina je verze Jamese Bonda (jeden podprůměrný vtip na to odkazuje), jeho okolí připomíná právě agenta Ethana Hunta (neboli Toma Cruise z Mission: Impossible), záporák je totálně komiksový a celý komplot se škodnou uvnitř CIA je jak ze špatné učebnice scenáristiky thrillerů na téma deep state.

Bohužel ani velmi dobrým hercům, jako jsou Ryan Gosling (hrdina), kapitán Amerika neboli Chris Evans (záporák) či Billy Bob Thorton se nedaří figurám vtělit jakoukoli hloubku, která by se diváka dotkla. Na druhou stranu to nejspíš skutečně nešlo, když motivace postav zůstaly někde v původní knižní předloze.

Hit malých obrazovek?

A pak tu je ještě jeden problém. Sourozenci Russoovi natočili tento spektákl, jako by měl jít do kin. Zejména v první části se vše odehrává večer, v interiérech, v dýmu od zábavné pyrotechniky. Takové filmy fungují dobře na plátně, kdy divák a autoři mohou hrát hru na pozornost – nic není vidět, ale když se pořádně podíváš, támhle se přeci něco děje.

Ale tuto hru nelze hrát na malých obrazovkách, které většina klientů Netflixu používá. Displeje notebooků, tabletů, dokonce mobilů, to je pole, kde musí The Gray Man fungovat. Obrazově o tom lze pochybovat.

Zároveň ale je pravda, že skákající struktura snímku (chvíli jsme v Bangkoku, pak v Turecku, z Prahy jedeme do Chorvatska) by mohla vyhovovat způsobu, kterým obsahy Netflixu sledují desítky milionů lidí na celém světě. Tedy že si epizodu seriálu nebo film nahrají na wi-fi do mobilu, a pak je sledují v metru, autobuse a zbytek dokoukají třeba doma v posteli.

Jak se měří úspěch Netflixu

Kritické ohlasy na snímek zatím příliš nadšeně nemluví. Bude zajímavé sledovat, jak moc uspěje The Gray Man u diváků. Netflix oficiálně neuvádí počty diváků, ale namísto toho měří, kolik hodin daný seriál či film diváci dohromady sledovali.

I v této statistice to bude mít The Gray Man těžké. Na první příčce mezi původními filmy zatím je akční komedie The Red Notice s 364 miliony hodin, následuje komedie K zemi hleď! (360 hodin) a post-apokalyptický snímek Bird Box (282 milionů hodin).

Když budeme počítat: Netflix má v současnosti 221 milionů předplatitelů. Pokud by všichni z nich zkoukli alespoň jednou celý snímek, má The Gray Man možnost dostat se na 1. příčku seznamu hitů Netflixu s nějakými 450 miliony hodin. Je otázka, zda to nejdražší projekt v historii globální televize dokáže.

