Tokio či Londýn se nestačí divit. Praha má druhou nejlepší MHD na světě za Berlínem, říká průzkum

Nejlepší systém městské hromadné dopravy na světě má Berlín, na druhém místě je Praha. Pořadí je výsledkem průzkumu, který provedl vydavatel turistických průvodců Time Out. Ten se ptal obyvatel vybraných měst, jak jsou s veřejnou dopravou spokojení – a 96 procent Pražanů v něm odpovědělo pozitivně.

Do průzkumu se zapojilo 20 tisíc lidí v 50 městech a z nich Time Out vybral 19 nejlepších. Do první desítky se dostali pouze zástupci Evropy a Asie, Evropu kromě Berlína a Prahy zastupuje ještě Kodaň na čtvrtém místě, Stockholm na pátém a Amsterodam na desátém.

Esteticky pozoruhodné metro

"V našem průzkumu úctyhodných 96 procent obyvatel Prahy uvedlo, že v jejich městě se dá veřejnou dopravou snadno jezdit. A není to jen pohodlné, ale také velice působivé," napsal Time Out na svém webu. Upozornil na to, jak skvělý výhled na historické památky je z některých linek tramvaje a také na estetické kvality pražského metra.

Praha by podle Time Outu nebyla Prahou bez pohledu na tramvaj projíždějící před některým z gotických kostelů nebo renesančních skvostů. "Ale metro je ještě lepší, se třemi snadno dosažitelnými linkami pokrývajícími téměř každou část města. Každá řada má svůj vlastní estetický charakter, od fotogenických bublinkových fasád na trase A až po futuristický design nejnovějších stanic na konci trasy C," uvedli autoři průzkumu.

Šanghaji a Tchaj-peji nepomohla ani nadzemní dráha

Velkou chválu si vysloužila i asijská města - nejvýše na žebříčku skončilo Tokio na třetím místě. V první desítce je také Singapur, Hongkong, Tchaj-pej a Šanghaj.

Naopak mnoho ikonických sítí MHD se příliš neprosadilo. V Top 19 nezbylo místo pro trajekty křižující průliv mezi dvěma kontinenty v Istanbulu, pohádkově vypadající tramvaje v Lisabonu, Melbourne a Manchesteru nebo bangkokský nadzemní vlak Skytrain. Ale města, která byla zahrnuta do průzkumu, zahrnovala celý svět, od Montrealu po Bombaj a Stockholm po Šanghaj – a dokonce i USA, podotkl Time Out.

