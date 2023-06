Lukáš Kovanda: Motoristé, radujte se. Čeká vás nečekaně levné léto

Motoristy čeká nečekaně levné léto, za benzín platí o 10 korun na litr méně než loni, za naftu o 15 korun. A ceny půjdou níž, v USA totiž roste riziko recese, i kvůli včerejším slovům tamní centrální banky, míní hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V uplynulém týdnu pohonné hmoty v ČR sice zdražily, v rozsahu patnácti až dvaceti haléřů na litr, ale v příštích sedmi dnech lze sázet spíše na jejich cenovou stagnaci. Ta předznamená zlevňování, jež by mělo nastat ještě před začátkem prázdnin.

Důvodem je vývoj na trhu s ropou. Lze očekávat další její zlevnění, a to i v důsledku včerejšího závěru měnověpolitického zasedání americké centrální banky. Ta sice úrokové sazby nezvýšila, což se poměrně široce čekalo, ale zároveň signalizovala, že po této „pauze“ bude sazby zvedat ještě výrazněji, než se dosud předpokládalo.

Recese v USA se blíží

Proto po včerejšku dále stoupá pravděpodobnost recese v USA, což vytváří tlak na pokles cen ropy. Slova a signály americké centrální banky potvrdila a umocnila obavu trhů, že zkrocení inflace se prostě bez recese neobejde a že jedinou otázkou tak je, jak hluboká bude.

Nijak oslnivý výkon nepodává ani čínská ekonomika, jejíž poptávka tak nemá a nebude mít sílu v nejbližší době cenu ropy citelněji zvýšit a Spojené státy tak svým způsobem „zastoupit“ coby stěžejní zdroj cenového růstu ropy.

Čekání na kroky Saúdské Arábie

Na stagnaci, ba dokonce pokles cen před vrcholnou motoristickou sezónou by nakonec ještě během léta mohl reagovat kartel OPEC, a zejména pak Saúdská Arábie, dalším omezením své těžby. Kartel sice na takové omezení už přistoupil a sama Saúdská Arábie ještě nad rámec toho, jednostranně, dodatečně také, ale zatím to růstu cen ropy nevede.

Rozpočet Saúdské Arábie se tak nedaří dostat do černých čísel, kvůli nízkými cenám ropy zůstává v deficitu. Což jen umocňuje spekulace o dalších letošních možných škrtech v těžbě nejen saúdské ropy.

Každopádně čeští motoristé se mohou radovat. Toto léto bude z hlediska cen pohonných hmot výrazně levnější než to loňské, a to jak v Česku, tak v převážné části Evropy. Vždyť v ČR je benzín nyní o zhruba 10 korun na litr levnější než před rokem touto dobou, nafta pak je levnější dokonce o přibližně 15 korun na litr.