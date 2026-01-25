Drahota bez konkurence: Praha předčila Bratislavu i Varšavu
Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže. Vyplývá to z indexu databáze Numbeo. Zahrnuje jak běžné výdaje domácností, tak náklady na nájemní bydlení, a poskytuje tak komplexní srovnání finanční náročnosti života ve městech.
Kombinovaný index vychází z cen potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií a zároveň zohledňuje výši nájemného. Propojení každodenních výdajů a bydlení ukazuje, jak finančně náročné je ve městě dlouhodobě žít, nikoli pouze nakupovat nebo trávit volný čas.
"Hlavním dlouhodobým problémem je nedostatečná výstavba, která v Praze ani dalších velkých městech dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. To se promítá nejen do rostoucích cen vlastnického bydlení, ale zprostředkovaně i do vyššího zájmu o nájemní bydlení a růstu nájemného," uvedl analytik Gepard Finance David Eim.
"Výhra" s velkým odstupem
Za Prahou následují další metropole regionu s odstupem. Data ukazují na to, že rozdíly v běžných životních nákladech mezi městy nejsou extrémní, ale právě započtení bydlení posouvá Prahu jasně na vrchol regionu.
"Jedním z hlavních tahounů tohoto nelichotivého umístění je drahé bydlení a související položky, které tvoří významnou část rozpočtů domácností. Ceny nájmů i nemovitostí v Praze dlouhodobě rostou rychleji než mzdy a nabídka nových bytů zůstává omezená," uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Výsledkem je podle něj to, že i při relativně vyšších příjmech vydávají pražské domácnosti na bydlení nadprůměrně velkou část svých rozpočtů, což výrazně zvyšuje celkovou finanční zátěž.
Od jara 2022 se v Česku z čistě ekonomického hlediska více vyplatí nájem než vlastnické bydlení – a rozdíl je výrazný. Podle dat Asociace nájemního bydlení činil ve čtvrtém čtvrtletí 2024 rozdíl mezi průměrnou měsíční splátkou hypotéky a tržním nájmem 9 245 korun – ve prospěch nájemníků.
Náklady na hypotéku jsou už o devět tisíc vyšší než průměrné nájemné
Názory
Od jara 2022 se v Česku z čistě ekonomického hlediska více vyplatí nájem než vlastnické bydlení – a rozdíl je výrazný. Podle dat Asociace nájemního bydlení činil ve čtvrtém čtvrtletí 2024 rozdíl mezi průměrnou měsíční splátkou hypotéky a tržním nájmem 9 245 korun – ve prospěch nájemníků.
Brno, Ostrava a Plzeň se v kombinovaném žebříčku nacházejí výrazně níže než Praha. Ukazuje to podle analytika, že vysoké celkové náklady nejsou plošným českým jevem, ale soustředí se především do metropolitní oblasti.
"Praha je z pohledu nákladů na bydlení dlouhodobě na první příčce, a to jak u vlastnického, tak nájemního bydlení," doplnil analytik Bidli Daniel Horňák. Zajímavé je podle něj to, že mezi 12 nejdražšími městy regionu jsou čtyři z Česka, což podle něj potvrzuje silnou koncentraci cenového tlaku právě do velkých měst. "Zároveň je ale vidět, že nájemní bydlení v Praze už má jen omezený prostor pro další růst, zatímco v regionech zůstávají určité rezervy," dodal.
Numbeo je světová databáze životních nákladů a globální zdroj dat o kvalitě života. Poskytuje srovnání nákladů na život, cen bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, dopravy a dalších ukazatelů. Pracuje s více než 9,6 milionu cenových údajů z 12.608 měst, které zadalo 871.637 přispěvatelů z celého světa.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.