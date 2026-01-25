Nový magazín právě vychází!

Drahota bez konkurence: Praha předčila Bratislavu i Varšavu

Praha a její aktualizovaný návrh nového územního plánu
ČTK
ČTK
ČTK

Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže. Vyplývá to z indexu databáze Numbeo. Zahrnuje jak běžné výdaje domácností, tak náklady na nájemní bydlení, a poskytuje tak komplexní srovnání finanční náročnosti života ve městech.

Kombinovaný index vychází z cen potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií a zároveň zohledňuje výši nájemného. Propojení každodenních výdajů a bydlení ukazuje, jak finančně náročné je ve městě dlouhodobě žít, nikoli pouze nakupovat nebo trávit volný čas.

"Hlavním dlouhodobým problémem je nedostatečná výstavba, která v Praze ani dalších velkých městech dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. To se promítá nejen do rostoucích cen vlastnického bydlení, ale zprostředkovaně i do vyššího zájmu o nájemní bydlení a růstu nájemného," uvedl analytik Gepard Finance David Eim.

"Výhra" s velkým odstupem

Za Prahou následují další metropole regionu s odstupem. Data ukazují na to, že rozdíly v běžných životních nákladech mezi městy nejsou extrémní, ale právě započtení bydlení posouvá Prahu jasně na vrchol regionu.

"Jedním z hlavních tahounů tohoto nelichotivého umístění je drahé bydlení a související položky, které tvoří významnou část rozpočtů domácností. Ceny nájmů i nemovitostí v Praze dlouhodobě rostou rychleji než mzdy a nabídka nových bytů zůstává omezená," uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Výsledkem je podle něj to, že i při relativně vyšších příjmech vydávají pražské domácnosti na bydlení nadprůměrně velkou část svých rozpočtů, což výrazně zvyšuje celkovou finanční zátěž.

ilustrační snímek

Náklady na hypotéku jsou už o devět tisíc vyšší než průměrné nájemné

Názory

Od jara 2022 se v Česku z čistě ekonomického hlediska více vyplatí nájem než vlastnické bydlení – a rozdíl je výrazný. Podle dat Asociace nájemního bydlení činil ve čtvrtém čtvrtletí 2024 rozdíl mezi průměrnou měsíční splátkou hypotéky a tržním nájmem 9 245 korun – ve prospěch nájemníků.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Brno, Ostrava a Plzeň se v kombinovaném žebříčku nacházejí výrazně níže než Praha. Ukazuje to podle analytika, že vysoké celkové náklady nejsou plošným českým jevem, ale soustředí se především do metropolitní oblasti.

"Praha je z pohledu nákladů na bydlení dlouhodobě na první příčce, a to jak u vlastnického, tak nájemního bydlení," doplnil analytik Bidli Daniel Horňák. Zajímavé je podle něj to, že mezi 12 nejdražšími městy regionu jsou čtyři z Česka, což podle něj potvrzuje silnou koncentraci cenového tlaku právě do velkých měst. "Zároveň je ale vidět, že nájemní bydlení v Praze už má jen omezený prostor pro další růst, zatímco v regionech zůstávají určité rezervy," dodal.

Numbeo je světová databáze životních nákladů a globální zdroj dat o kvalitě života. Poskytuje srovnání nákladů na život, cen bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, dopravy a dalších ukazatelů. Pracuje s více než 9,6 milionu cenových údajů z 12.608 měst, které zadalo 871.637 přispěvatelů z celého světa.

