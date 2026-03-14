Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami
Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí, která původně stísněnou dispozici proměnila v otevřený a vzdušný prostor pro mladou rodinu. Projekt studia B² Architecture architektek Barbary Bencové a Zuzany Bartasové pracuje s výraznou barevností, odkrytými konstrukcemi a centrálním obytným jádrem, které organizuje celý byt.
Velkorysá podlahová plocha a skeletová konstrukce umožnily zásadní změny v dispozici. Většina příček byla odstraněna a odhalený nosný systém se sloupy a průvlaky se stal přirozenou součástí interiéru.
Zelené jádro jako centrum bytu
Do středu bytu architektky vložily výraznou zelenou vestavbu, která ukrývá šatnu a hygienické zázemí. „Zelená centrální vestavba se šatnou a hygienickým zázemím určuje rytmus života v bytě,“ popisují autorky projektu. Kolem tohoto jádra se rozvíjí hlavní obytný prostor orientovaný k náměstí s výhledem na město, zatímco ložnice a dětský pokoj zůstávají v klidném vnitrobloku.
Interiér pracuje s jasně definovaným barevným konceptem. Barevné akcenty – především zelené jádro a modré vestavěné prvky pracovny a knihovny – pomáhají zónovat jednotlivé funkce bytu. „Barevné schéma interiéru stojí na trojici odstínů – zelené, modré a růžové – které se navzájem doplňují a v kombinaci s měděnými detaily vytvářejí harmonický celek,“ doplňují architektky.
Součástí návrhu je také pracovní kout oddělený transparentními příčkami z drátoskla. Bílé vestavěné skříně zároveň poskytují dostatek úložného prostoru a skrývají i druhou šatnu.
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.
Jak odlehčit betonové konstrukce
Materiálové řešení odkazuje k charakteru domu z poloviny minulého století. Beton doplňují cementové stěrky, dubové podlahy a výrazné barevné plochy. Měděné detaily se objevují na armaturách, klikách i zakázkových svítidlech.
Původní betonové trámy, které klientům nevyhovovaly svou robustností, architektky sjednotily cementovou stěrkou. Díky tomu působí subtilněji a opticky odlehčují relativně nízké stropy.
Výsledkem je interiér, který spojuje otevřenost dispozice s jasnou strukturou prostoru a výrazným barevným konceptem.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.