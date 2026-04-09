Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken

Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken

Holešovická tržnice
Petra Nehasilová/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.

Dveře se zavřely, světla zhasla a po letech zůstal jen prázdný prostor. Hala 18 v Holešovické tržnici, kde ještě nedávno fungoval erotický klub ShowPark, je po dlouholetých soudních sporech konečně prázdná.

Uvnitř se skrývá přibližně 55 malých místností. Nemají okna. Ta původní byla zazděná. Každá je vybavená postelí, někde zděnou, jinde jen jednoduchou dřevěnou konstrukcí, a vlastním sociálním zázemím. Celek působí jako uzavřený labyrint boxů propojených úzkými chodbami. Uprostřed haly zůstává bar, kdysi zřejmě centrum dění.

Historie schovaná pod podhledy

Samotná budova přitom patří k historickému jádru areálu. Její původní charakter je ale téměř nečitelný. Architektonické detaily zmizely pod vrstvami nevzhledných podhledů, příček a improvizovaných úprav. Otevřená industriální hala se během let proměnila v uzavřený, fragmentovaný prostor, který působí spíš jako provizorium než součást historického komplexu.

Po odchodu provozu nezůstala jen prázdnota. V prostoru je cítit tíha letitého fungování. Opotřebení, improvizace a absence systematické péče. Hala nepůsobí neutrálně, spíš smutně. Jako místo, které bylo dlouhodobě využívané, ale nikdy skutečně rozvíjené.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Spor, který skončil až letos

Praha se snažila halu získat zpět od roku 2012. Přestože soud pravomocně rozhodl o vyklizení už v roce 2019, provozovatel, společnost E.R.O.C., dokázal odchod roky oddalovat.

Zlom přišel až letos, kdy exekutor stanovil pevný termín nuceného vyklizení. Firma nakonec odešla ještě před jeho provedením. „Odevzdali klíče i elektroměry,“ přibližuje předseda městské společnosti Výstaviště Praha Holešovice Tomáš Hübl.

Podle dostupných informací se provoz přesunul jinam do centra města, konkrétně do oblasti kolem Pavlova náměstí.

Budoucnost je v rukou města

Hala je dnes prázdná a bez jasného využití. Existují studie. Budoucnost tohoto prostoru je nyní plně v rukou hlavního města, které musí rozhodnout nejen o jeho funkci, ale i o rozsahu investic. Rekonstrukce může přesáhnout 200 milionů korun a zabrat několik let.

„V ideálním případě bychom mohli začít rekonstruovat v roce 2031,“ přibližuje Hübl.

Než padne definitivní rozhodnutí, čeká budovu detailní technické posouzení. Ve hře je kombinace kanceláří, obchodů i veřejných služeb. Krátkodobě se nabízí i provizorní využití například pro ateliéry nebo dílny.

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo: monumentální sousoší Trh a jatka

OBRAZEM: Holešovická tržnice získala novou dominantu

Enjoy

Severní vstup do Holešovické tržnice zdobí nové sousoší nazvané Trh a jatka, které vytvořili Adam Trbušek a Artur Magrot z Akademie výtvarných umění (AVU). Nahradilo interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které zde bylo do letošního jara. Nynější umělecké dílo zůstane na místě jeden rok.

fry

Přečíst článek

Místo s těžkou historií

Příběh haly ale není jen o posledních letech. Celý areál Holešovické tržnice vznikl už v roce 1895 jako pražská ústřední jatka, jedno z nejmodernějších zařízení své doby v rámci Rakouska-Uherska. Komplex pavilonů sloužil jako klíčové centrum zpracování masa pro celou metropoli a fungoval jako soběstačný provoz s vlastní infrastrukturou.

Po roce 1989 ale původní funkce zanikla a areál začal postupně chátrat. V 90. letech se proměnil v tržnici bez jasné koncepce, s komplikovanými nájemními vztahy a dlouhodobými smlouvami. Právě tehdy vznikly i kontrakty, které později výrazně ztížily jeho proměnu.

Rekonstrukce jateční burzy v Holešovické tržnici

Holešovická tržnice otevře budovu jateční burzy. Areál potřebuje masivní investici

Zprávy z firem

Městská společnost Výstaviště Praha, která spravuje areály Výstaviště a Holešovické tržnice, letos otevře zrekonstruovanou budovu bývalé jateční burzy. Haly 27 a 28 představí jako obchody a již se připravuje na oslavy 130 let areálu Holešovické tržnice v podobě gurmánsko-kulturního festivalu. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Proměna, která ještě neskončila

V posledních letech se město snaží areál postupně revitalizovat a vrátit mu nový smysl. Návštěvnost roste, přibývají akce i nové podniky. Hala 18 ale dlouho zůstávala jedním z posledních problematických míst.

Na letošek jsou v Holešovické tržnici naplánovány rozsáhlé investice, kromě stavebních úprav za sedm milionů korun ve zmiňované hale 19, projdou stavebími úpravy v částce cca 20 milionů i haly 7, 8 a 9. Na přípravné práce pro kompletní rekonstrukci haly číslo 35 je alokováno cca 30 milionů korun.

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

OBRAZEM: Barokní obr se probouzí, Braunova socha v Kuksu prochází záchranou

Enjoy

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.

ČTK

Přečíst článek

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Zámek Veleslavín

Nová šance pro zámek Veleslavín? Praha 6 je po odkupu od státu připravena budovu převzít a opravit

Reality

ČTK

Přečíst článek

Nové centrum Špindlu získává podobu. Ve finále jsou tři návrhy

Centrum Špindlerova Mlýna se promění
Penta, užito se svolením
Dalibor Martínek
lib

Rýsuje se podoba chystaného nového centra Špindlerova Mlýna. Do finále postupují návrhy tří aktérů soutěže, českého ateliéru ADR, OV Architekti a slovenského studia Sadovsky&Architects. Jejich návrhy budou vystaveny a představeny obyvatelům i návštěvníkům Špindlerova Mlýna šestého června v centru města.

Koncem března se v hotelu Savoy uskutečnil druhý soutěžní workshop urbanisticko-architektonické soutěže Centrum Špindlerova Mlýna. Osm soutěžních týmů na něm představilo své koncepty budoucí podoby centra města.

Otevřenost procesu

Na prezentace navázalo jednání soutěžní poroty, která jednotlivé koncepty posoudila a rozhodla o postupu do finální fáze. „Soutěžící představili pestrou škálu přístupů k řešení centra Špindlerova Mlýna a odvedli velmi kvalitní práci. Porota ve spolupráci se zástupci města a investora formulovala doporučení pro další rozpracování návrhů. Nyní jsme zvědaví, jak tři postupující týmy své návrhy finálně rozvinou,“ okomentoval průběh Igor Marko, předseda soutěže.

„Druhý soutěžní workshop potvrdil vysokou kvalitu a různorodost návrhů a umožnil vybrat finálovou trojici. Jejich dopracované návrhy vystavíme přímo v centru města, kde o nich budeme společně s autory, odbornou porotou i zástupci města debatovat s veřejností. Ta bude mít možnost návrhy komentovat a dávat architektům i investorovi svá doporučení. Právě tato otevřenost je pro nás zásadní součástí celého procesu,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.

„Špindlerův Mlýn je pro nás srdcová záležitost a vnímáme ho jako symbolické centrum Krkonoš. V jeho středu dnes leží zdevastovaný brownfield s obrovským potenciálem. Chceme tu vytvořit živé, moderní a komunitní místo s bydlením, službami i kvalitním veřejným prostorem, které bude fungovat celoročně – nejen pro turisty, ale především pro místní,“ dodal Musil.

Termín odevzdání návrhů je stanoven na 22. května, následně budou návrhy představeny veřejnosti. Hodnocení poroty proběhne 19. června. „Jsem rád, že je postup soutěže transparentní a že se představení zúčastnila také většina kolegů ze zastupitelstva. Zejména bych ale chtěl pozvat všechny Špindleráky i návštěvníky Špindlerova Mlýna na první červnovou sobotu. Budou si moci během odpoledne prohlédnout jednotlivé návrhy, popovídat si s jejich autory a zanechat porotě své komentáře,“ uvedl Martin Jandura, starosta města Špindlerův Mlýn.

Související

Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

fry

Přečíst článek
Stacionář pro onkologické pacienty v Ostrově na Blanensku.

FOTOGALERIE: Architektura může pomáhat léčit. Jaké nemocnice by se měly stavět?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Bytový dům ze dřeva ve Žďáru nad Sázavou
BoysPlayNice, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Na severozápadním okraji Žďáru nad Sázavou stojí bytový blok, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně. Právě v tom ale spočívá jeho síla. Architekti ze studia Kuba & Pilař pracovali při jeho navrhování s klasickým principem městského bloku. To znamená, že řešili ulici, vnitroblok i soukromí obyvatel. Žádná architektonická exhibice, ale funkční model, který se dá navíc opakovat.

Zásadní rozdíl je skrytý v konstrukci. Domy jsou postavené převážně ze dřeva, konkrétně z CLT panelů, které se na stavbě pouze montují. V českém prostředí jde stále o výjimku, zvlášť u vícepodlažních bytových domů. Projekt tak testuje, jestli může dřevo konkurovat klasické betonové výstavbě i ve větším měřítku.

Konstrukce pavlačí je tvořena lepenými dřevěnými vazníky kotvenými do betonových jader, což umožňuje přesnou montáž a minimalizaci mokrých procesů. Nároží ulic Sázavská a K Milířům je definováno kompaktní hmotou domu, která uzavírá blok a chrání vnitroblok. Poloveřejný vnitroblok orientovaný na jih tvoří klidové těžiště celého souboru. 12 fotografií v galerii

Levnější a rychlejší výstavba?

Právě prefabrikace je jedním z klíčových argumentů. Díky ní se zkracuje doba výstavby a snižují se náklady. Celý projekt vyšel na zhruba 126 milionů korun. Pokud se podobný model osvědčí, může to být zajímavá cesta pro města, která hledají rychlé a relativně dostupné řešení bytové krize.

Za tímto konkrétním projektem stojí město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Českou spořitelnou a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. I to je důležitý signál, protože bez kombinace veřejných a soukromých peněz se dostupné nájemní bydlení v Česku zatím prosazuje jen těžko.

video

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Reality

Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Základní příjem

Peníze za nic. Můžeme se ještě vyhnout základnímu příjmu?

Názory

S plíživou, ale nevyhnutelnou vlnou propouštění v celé ekonomice zejména v důsledku zavádění umělé inteligence se do veřejného prostoru opět vrací diskuse o nepodmíněném základním příjmu. Mají lidé dostávat peníze za nic? Jakým způsobem by to bylo? Kde na to vzít a k čemu by to vedlo? Jaké jsou výhody a rizika takového opatření?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
