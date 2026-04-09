Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken
Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.
Dveře se zavřely, světla zhasla a po letech zůstal jen prázdný prostor. Hala 18 v Holešovické tržnici, kde ještě nedávno fungoval erotický klub ShowPark, je po dlouholetých soudních sporech konečně prázdná.
Uvnitř se skrývá přibližně 55 malých místností. Nemají okna. Ta původní byla zazděná. Každá je vybavená postelí, někde zděnou, jinde jen jednoduchou dřevěnou konstrukcí, a vlastním sociálním zázemím. Celek působí jako uzavřený labyrint boxů propojených úzkými chodbami. Uprostřed haly zůstává bar, kdysi zřejmě centrum dění.
Historie schovaná pod podhledy
Samotná budova přitom patří k historickému jádru areálu. Její původní charakter je ale téměř nečitelný. Architektonické detaily zmizely pod vrstvami nevzhledných podhledů, příček a improvizovaných úprav. Otevřená industriální hala se během let proměnila v uzavřený, fragmentovaný prostor, který působí spíš jako provizorium než součást historického komplexu.
Po odchodu provozu nezůstala jen prázdnota. V prostoru je cítit tíha letitého fungování. Opotřebení, improvizace a absence systematické péče. Hala nepůsobí neutrálně, spíš smutně. Jako místo, které bylo dlouhodobě využívané, ale nikdy skutečně rozvíjené.
Spor, který skončil až letos
Praha se snažila halu získat zpět od roku 2012. Přestože soud pravomocně rozhodl o vyklizení už v roce 2019, provozovatel, společnost E.R.O.C., dokázal odchod roky oddalovat.
Zlom přišel až letos, kdy exekutor stanovil pevný termín nuceného vyklizení. Firma nakonec odešla ještě před jeho provedením. „Odevzdali klíče i elektroměry,“ přibližuje předseda městské společnosti Výstaviště Praha Holešovice Tomáš Hübl.
Podle dostupných informací se provoz přesunul jinam do centra města, konkrétně do oblasti kolem Pavlova náměstí.
Budoucnost je v rukou města
Hala je dnes prázdná a bez jasného využití. Existují studie. Budoucnost tohoto prostoru je nyní plně v rukou hlavního města, které musí rozhodnout nejen o jeho funkci, ale i o rozsahu investic. Rekonstrukce může přesáhnout 200 milionů korun a zabrat několik let.
„V ideálním případě bychom mohli začít rekonstruovat v roce 2031,“ přibližuje Hübl.
Než padne definitivní rozhodnutí, čeká budovu detailní technické posouzení. Ve hře je kombinace kanceláří, obchodů i veřejných služeb. Krátkodobě se nabízí i provizorní využití například pro ateliéry nebo dílny.
Místo s těžkou historií
Příběh haly ale není jen o posledních letech. Celý areál Holešovické tržnice vznikl už v roce 1895 jako pražská ústřední jatka, jedno z nejmodernějších zařízení své doby v rámci Rakouska-Uherska. Komplex pavilonů sloužil jako klíčové centrum zpracování masa pro celou metropoli a fungoval jako soběstačný provoz s vlastní infrastrukturou.
Po roce 1989 ale původní funkce zanikla a areál začal postupně chátrat. V 90. letech se proměnil v tržnici bez jasné koncepce, s komplikovanými nájemními vztahy a dlouhodobými smlouvami. Právě tehdy vznikly i kontrakty, které později výrazně ztížily jeho proměnu.
Městská společnost Výstaviště Praha, která spravuje areály Výstaviště a Holešovické tržnice, letos otevře zrekonstruovanou budovu bývalé jateční burzy. Haly 27 a 28 představí jako obchody a již se připravuje na oslavy 130 let areálu Holešovické tržnice v podobě gurmánsko-kulturního festivalu.
Proměna, která ještě neskončila
V posledních letech se město snaží areál postupně revitalizovat a vrátit mu nový smysl. Návštěvnost roste, přibývají akce i nové podniky. Hala 18 ale dlouho zůstávala jedním z posledních problematických míst.
Na letošek jsou v Holešovické tržnici naplánovány rozsáhlé investice, kromě stavebních úprav za sedm milionů korun ve zmiňované hale 19, projdou stavebími úpravy v částce cca 20 milionů i haly 7, 8 a 9. Na přípravné práce pro kompletní rekonstrukci haly číslo 35 je alokováno cca 30 milionů korun.
