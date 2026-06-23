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newstream.cz Enjoy Sólo cestovatelů přibývá. Čedok jim nově nabízí moře, wellness i exotiku

Sólo cestovatelů přibývá. Čedok jim nově nabízí moře, wellness i exotiku

Čedok nabízí nové možnosti cestování
iStock
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Sólo cestování přestává být okrajovou záležitostí. Čedok reaguje na rostoucí poptávku a jako první velká cestovní kancelář v Česku spouští samostatnou nabídku zájezdů pro lidi, kteří chtějí cestovat bez doprovodu. Nová sekce má usnadnit výběr pobytů, poznávacích cest, wellness dovolených i exotiky.

Cestovat sám už dávno neznamená být výjimkou. Stále více lidí si chce dovolenou naplánovat podle sebe, bez kompromisů a bez čekání na to, až se přizpůsobí někdo další. Na tento trend nyní reaguje Čedok, který spouští samostatnou sekci zaměřenou na sólo cestovatele.

Nová nabídka je určena klientům, kteří chtějí vyrazit na dovolenou sami, ať už za odpočinkem u moře, poznáváním evropských měst, wellness pobytem, aktivní dovolenou nebo exotikou. U jednotlivých zájezdů se cena zobrazuje jako konečná částka za osobu podle vybraného termínu, dostupnosti a typu ubytování. V některých případech může odrážet také samostatné obsazení pokoje.

Nápad přišel od zaměstnanců

Za vznikem nové nabídky stál podle Čedoku i netradiční impuls zevnitř firmy. V interní soutěži, ve které zaměstnanci navrhovali nové produkty a služby, patřily koncepty zaměřené na samostatné cestování k nejúspěšnějším. Nápady poté prošly produktovým posouzením i analýzou zákaznického chování.

Kolegové napříč firmou nás potěšili nejen množstvím nápadů, ale také tím, jak přesně dokázali pojmenovat trendy, které dnes ovlivňují cestovní ruch. Právě koncepty zaměřené na sólo cestování získaly v hlasování zaměstnanců největší podporu,“ uvedla Klára Divíšková, manažerka komunikace společnosti Čedok.

Podle ní se ukázalo, že téma rezonuje nejen mezi klienty, ale také mezi lidmi, kteří jsou s cestováním v každodenním kontaktu. Jeden z vítězných nápadů se tak nyní proměnil v konkrétní produkt.

Sólo cestovatelů přibývá

Klienti cestující samostatně dnes podle Čedoku tvoří necelá tři procenta všech zákazníků cestovní kanceláře. Jejich podíl ale meziročně roste. Nejčastěji si vybírají jednolůžkové pokoje, a to nejen u pobytových zájezdů, ale také u poznávacích okruhů.

Mezi sólo cestovateli jsou oblíbené klasické hotely, adults only resorty i ubytování zaměřené na aktivní životní styl. Čedok zmiňuje například hotely s nabídkou jógy, fitness nebo dalších sportovních aktivit. K nejvyhledávanějším destinacím patří Turecko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Egypt.

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nst

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Počet klientů, kteří se rozhodnou cestovat sami, dlouhodobě roste a my vnímáme, že jejich potřeby se v řadě ohledů liší od ostatních cestovatelů,“ řekla Martina Havlová, ředitelka charterového a dynamického produktu společnosti Čedok.

Dovolená bez kompromisů

Nová sekce má podle Čedoku nabídnout inspiraci napříč různými typy cestování. Sólo cestovatelé v ní najdou pobytové zájezdy, poznávací okruhy, wellness pobyty, city breaky i exotické dovolené.

Významnou roli mají hrát také dynamické balíčky. Díky nim si klienti sami vybírají destinaci, termín i délku pobytu. Systém následně sestaví kompletní dovolenou z nabídky více než 2 000 hotelů, leteckého spojení z 18 letišť v Česku i okolních zemích a navazujících transferů.

Tento model má oslovit hlavně cestovatele, kteří chtějí větší flexibilitu, ale zároveň nechtějí přijít o výhody služeb cestovní kanceláře. Čedok u těchto balíčků zdůrazňuje pojištění proti úpadku, asistenci během pobytu i podporu v případě mimořádných událostí v destinaci.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Vychází letní magazín Newstream CLUB se Sarou a Teem Sandevovými. Tématem je Česko jako investice

Vychází letní magazín Newstream CLUB se Sarou a Teem Sandevovými. Tématem je Česko jako investice
Newstream
nst
nst

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.

Sara a Teo Sandevovi patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů. Jejich příběh dobře reprezentuje myšlenku letního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je Česko jako investice.

Podívejte se na hvězdy aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB

16 fotografií v galerii

„Oba talentovaní lidé si mohli vybrat svůj domov a nabízel se jim doslova celý svět. Zvolili Českou republiku a měli k tomu řadu důvodů,“ vysvětluje šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc důvod, proč jsou Sara a Teo Sandevovi na obálce letního vydání magazínu. „Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva, jehož pohled na sbírání nejen českého umění v magazínu představíme,“ dodává Šulc.

 

Rostoucí zájem o Česko

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. „V Praze máme kolem 500 až 550 inženýrů a kvalita zdejších lidí je mimořádná. Výhodou Prahy je její poloha i schopnost přitahovat talenty z celé Evropy. Máme tu zaměstnance ze zhruba 55 zemí – Italy, Španěly, Nory, Francouze, Němce, Poláky, Ukrajince i mnoho dalších,“ říká v rozhovoru Giancarlo.

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Magazín Newstream CLUB se Sarou a Teem Sandevovými na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

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Budějovická bude vypadat jinak. DBK zůstane, u metra se prověřuje i „mrakodrap“

Jak bude vypadat Budějovická?
Penta Residential, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Okolí metra Budějovická čeká velká proměna. Mezinárodní soutěž Nová Budějárna má z dnešního nepřehledného „bazénu“ vytvořit nové centrum Prahy 4 s bydlením, službami, zelení a veřejným prostorem. Obchodní dům DBK má zůstat součástí lokality, ve hře je ale i „mrakodrap“.

Budějovická se může v příštích letech výrazně proměnit. Společnosti Penta Real Estate a DBK Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 4 vyhlásily mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Nová Budějárna. Jejím cílem je najít budoucí podobu území o rozloze zhruba 40 tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Budějovická, Olbrachtova, Poláčkova a Antala Staška.

Dnes jde o jedno z nejdůležitějších míst jižní části Prahy. Je tu stanice metra C, obchodní centrum DBK, kancelářské budovy, autobusové vazby, pěší pohyb i silná automobilová doprava. Přesto lokalita dlouhodobě trpí tím, že se v ní špatně orientuje a chybí jí srozumitelné centrum. Symbolem tohoto stavu je takzvaný „bazén“, snížený prostor u metra Budějovická, který lidé využívají spíš jako průchod než jako náměstí.

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Petra Nehasilová

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Bydlení, služby, zeleň i výškové budovy

Zadání soutěže počítá s tím, že v území vznikne živější městská struktura. Přibýt má především bydlení, služby, obchody, lepší veřejné prostory a více zeleně. Důležitou součástí bude také řešení pěší prostupnosti, dopravy a mikroklimatu.

Budějovická zároveň patří k lokalitám, kde Praha připouští prověřování výškových budov. To z ní dělá jedno z citlivějších rozvojových území města. Nejde jen o to, kolik metrů čtverečních se zde postaví, ale jak se nová zástavba zapíše do panoramatu Prahy, jak naváže na DBK a jak bude fungovat parter u metra.

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Petra Nehasilová

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„Budějovická je jedním z nejvýznamnějších center jižní části Prahy a zároveň místem s mimořádným rozvojovým potenciálem. Patří navíc k několika málo lokalitám v Praze, kde je možné prověřovat výškové budovy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle šéfa Penta Real Estate Davida Musila je Budějovická dnes za svým potenciálem. Cílem podle něj není postavit pouze nové bydlení, ale zpřehlednit veřejný prostor a dopravu v okolí metra. Penta zároveň připouští, že by právě zde ráda prověřila i výškovou budovu, například na místě bývalé centrály České spořitelny v Olbrachtově ulici.

DBK má zůstat součástí nové Budějovické

Důležitou součástí zadání je zachování obchodního domu DBK. Ten je s Budějovickou spojený víc než čtyři dekády a patří k nejvýraznějším architektonickým stopám druhé poloviny 20. století v Praze 4. Dům bytové kultury navrhla architektka Věra Machoninová. První návrhy vznikaly už na konci 60. let, samotná výstavba začala v roce 1972 a obchodní dům byl otevřen v roce 1981. Budova je charakteristická masivní hmotou, výrazným pláštěm z předrezavělé oceli a členitým vnitřním prostorem s eskalátory a posunutými podlažími.

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„Důležitou součástí zadání je zachování obchodního domu DBK, který je již více než čtyřicet let přirozeným centrem Budějovické a významnou součástí identity tohoto místa,“ říká Jan Tlačbaba, předseda dozorčí rady DBK Praha.

Osm ateliérů, osm pohledů na město

Do soutěže bylo pozváno osm architektonických týmů, tři české a pět zahraničních. České prostředí zastupují A8000, UNIT architekti a Pavel Hnilička Architects+Planners. Všechny tři kanceláře mají zkušenosti s většími městskými projekty, urbanismem a prací s veřejným prostorem. A8000 patří k zavedeným tuzemským ateliérům s širokým záběrem od architektury po strategické plánování, UNIT architekti jsou silní v urbanismu a územním rozvoji a ateliér Pavla Hniličky dlouhodobě řeší vztah mezi zahušťováním města, regulací výstavby a kvalitou veřejného prostoru.

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Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.

Petra Nehasilová

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Zahraniční týmy přinášejí zkušenosti z velkých evropských transformací. Dánské COBE je známé rozvojem kodaňské čtvrti Nordhavn, ADEPT pracuje s dopravními uzly, veřejným prostorem a udržitelným městem, GINA Barcelona Architects navazuje na barcelonskou tradici práce s urbanismem a krajinou. Francouzské studio Hamonic + Masson & Associés má zkušenosti s bydlením, výškovou zástavbou a smíšenými městskými projekty, britské Howells zase s proměnou brownfieldů, například londýnským London City Island. Výběr týmů tak naznačuje, že Budějovická se nebude řešit jen jako soubor jednotlivých domů, ale jako nové městské centrum s dopravou, zelení, službami a veřejným prostorem.

Výsledek má být známý na konci roku

Soutěž proběhne formou dvoufázového soutěžního workshopu. První koncepty mají týmy odevzdat na konci léta. Do druhé fáze postoupí čtyři návrhy, které budou dále rozpracovány. Vítězný návrh má být známý na konci roku 2026. Do přípravy soutěže se zapojila také veřejnost. Obyvatelé okolí mohli předat podněty k dopravě, bezpečnosti, zeleni, veřejným prostorům i občanské vybavenosti. Tyto poznatky dostaly soutěžní týmy jako součást zadání. Začátek stavby se předpokládá v roce 2029.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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