Sólo cestovatelů přibývá. Čedok jim nově nabízí moře, wellness i exotiku
Sólo cestování přestává být okrajovou záležitostí. Čedok reaguje na rostoucí poptávku a jako první velká cestovní kancelář v Česku spouští samostatnou nabídku zájezdů pro lidi, kteří chtějí cestovat bez doprovodu. Nová sekce má usnadnit výběr pobytů, poznávacích cest, wellness dovolených i exotiky.
Cestovat sám už dávno neznamená být výjimkou. Stále více lidí si chce dovolenou naplánovat podle sebe, bez kompromisů a bez čekání na to, až se přizpůsobí někdo další. Na tento trend nyní reaguje Čedok, který spouští samostatnou sekci zaměřenou na sólo cestovatele.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Nová nabídka je určena klientům, kteří chtějí vyrazit na dovolenou sami, ať už za odpočinkem u moře, poznáváním evropských měst, wellness pobytem, aktivní dovolenou nebo exotikou. U jednotlivých zájezdů se cena zobrazuje jako konečná částka za osobu podle vybraného termínu, dostupnosti a typu ubytování. V některých případech může odrážet také samostatné obsazení pokoje.
Nápad přišel od zaměstnanců
Za vznikem nové nabídky stál podle Čedoku i netradiční impuls zevnitř firmy. V interní soutěži, ve které zaměstnanci navrhovali nové produkty a služby, patřily koncepty zaměřené na samostatné cestování k nejúspěšnějším. Nápady poté prošly produktovým posouzením i analýzou zákaznického chování.
„Kolegové napříč firmou nás potěšili nejen množstvím nápadů, ale také tím, jak přesně dokázali pojmenovat trendy, které dnes ovlivňují cestovní ruch. Právě koncepty zaměřené na sólo cestování získaly v hlasování zaměstnanců největší podporu,“ uvedla Klára Divíšková, manažerka komunikace společnosti Čedok.
Podle ní se ukázalo, že téma rezonuje nejen mezi klienty, ale také mezi lidmi, kteří jsou s cestováním v každodenním kontaktu. Jeden z vítězných nápadů se tak nyní proměnil v konkrétní produkt.
Sólo cestovatelů přibývá
Klienti cestující samostatně dnes podle Čedoku tvoří necelá tři procenta všech zákazníků cestovní kanceláře. Jejich podíl ale meziročně roste. Nejčastěji si vybírají jednolůžkové pokoje, a to nejen u pobytových zájezdů, ale také u poznávacích okruhů.
Mezi sólo cestovateli jsou oblíbené klasické hotely, adults only resorty i ubytování zaměřené na aktivní životní styl. Čedok zmiňuje například hotely s nabídkou jógy, fitness nebo dalších sportovních aktivit. K nejvyhledávanějším destinacím patří Turecko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Egypt.
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„Počet klientů, kteří se rozhodnou cestovat sami, dlouhodobě roste a my vnímáme, že jejich potřeby se v řadě ohledů liší od ostatních cestovatelů,“ řekla Martina Havlová, ředitelka charterového a dynamického produktu společnosti Čedok.
Dovolená bez kompromisů
Nová sekce má podle Čedoku nabídnout inspiraci napříč různými typy cestování. Sólo cestovatelé v ní najdou pobytové zájezdy, poznávací okruhy, wellness pobyty, city breaky i exotické dovolené.
Významnou roli mají hrát také dynamické balíčky. Díky nim si klienti sami vybírají destinaci, termín i délku pobytu. Systém následně sestaví kompletní dovolenou z nabídky více než 2 000 hotelů, leteckého spojení z 18 letišť v Česku i okolních zemích a navazujících transferů.
Tento model má oslovit hlavně cestovatele, kteří chtějí větší flexibilitu, ale zároveň nechtějí přijít o výhody služeb cestovní kanceláře. Čedok u těchto balíčků zdůrazňuje pojištění proti úpadku, asistenci během pobytu i podporu v případě mimořádných událostí v destinaci.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.