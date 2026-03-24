Vychází jarní magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce. Tématem je soukromí

Soukromí je nový luxus. Nebo jinak. Soukromí přestává být samozřejmostí, vlastností, ale stává se dovedností, kterou je třeba posilovat. Právě na soukromí a jeho různé podoby se zaměřuje jarní vydání magazínu Newstream CLUB, v němž najdete mimo jiné rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem úspěšného Smarty.cz Petrem Syrůčkem.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Podívejte se na hvězdy jarního vydání magazínu Newstream CLUB
Své o tom vědí celebrity jako například Vendula Pizingerová z Kapky naděje, které se daří využívat popularity na sociálních sítích pro propagaci neziskovky. Zároveň si je vědoma toho, že se prostředí sociálních sítí stává čím dál problematičtějším. „Instagram je prostředí, které hodně lidí ovlivňuje. A mám někdy pocit, že už to není úplně dobré místo,“ přiznává Pizingerová.
O tom, jak se proměňuje sláva v digitálním světě, pak v aktuálním vydání magazínu Newstream CLUB mluví youtuber Tary. „Před devíti měsíci se mi narodila druhá dcera, víc se věnuji rodině. Trochu jsem se uklidnil, neženu se za většími čísly, příjmy,“ prozrazuje Tary.
Možnost odstřihnout se od okolí je pak podstatná třeba pro zakladatele úspěšného e-shopu Smarty.cz Petra Syrůčka. Ten podle svých slov nejraději relaxuje tak, že si objedná pivo, nasadí sluchátka a začte se do novin nebo časopisu. A také plave. „U toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.“
„Soukromí jsme za hlavní téma zvolili zcela cíleně, protože vidíme, jak se v diskusích s majiteli firem a vysokými manažery toto téma neustále vrací. V éře totální digitalizace se navíc schopnost odstřihnout se a být chvíli sám nebo se svými nejbližšími stává dovedností, kterou je potřeba trénovat. V jarním vydání magazínu Newstream CLUB tak nabízíme celou řadu receptů, jak to posilovat,“ říká šéfredaktor magazínu Stanislav Šulc.
Až na konec světa
V magazínu dále najdete například to, jak vznikala edice luxusních hodinek Laurin & Klement od tuzemské prestižní manufaktury Prokop & Brož, s módním guru Pavlem Králíčkem se naučíme stylově oblékat, Rey Koranteng prozradí, jak se mu daří být na vrcholu moderátorské scény u nás déle než dvě dekády a s cestovatelem Janem Hvízdalem se vydáme až na konec světa.
Magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem
Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?
Výčet úspěchů korejské skupiny BTS by vydal na několik stránek. Jsou nejprodávanější korejskou kapelou i interpretem všech dob. Jako první korejská kapela dokázali v USA prodat více než milion kusů jednoho alba, a získali tak prestižní platinovou desku. Jako prvním Korejcům se pak podobné certifikace dočkali také v Japonsku, Británii a na dalších velkých trzích. Po Beatles se stali první kapelou, které se povedlo ve Spojených státech dosáhnout první příčky žebříčku prodejů desek se čtyřmi alby za necelé dva roky.
V roce 2020 je magazín Time vyhlásil za entertainera roku. A ačkoli právě v prvním pandemickém roce spanilou jízdu BTS světem zbrzdila pandemie, na ustavení nových králů hudební branže to nic nezměnilo. Mimochodem BTS se v pandemickém roce povedlo prodat milion vstupenek na virtuální koncert.
K-pop pro každého
Byli to právě BTS, kdo přetvořil K-pop z regionálního trendu na globální fenomén šířící se sociálními sítěmi. A jim vděčí stovky interpretů za úspěch, slávu i miliony na kontě.
O to větší smutek přišel v roce 2022, kdy kapela oznámila časově neomezenou pauzu. Důvodem byla vojenská povinnost členů kapely, zároveň se věnovali sólovým projektům. Pauza nyní končí, BTS se vracejí a jde o návrat masivní: v pátek vyšlo nové album Arirang, v sobotu odehrají BTS živý koncert pro globální publikum největší streamovací služby světa Netflix, o několik dní později bude mít premiéru dokumentární seriál o BTS také na Netflixu.
Jak tedy fenomén BTS funguje? Co jsou základy tak masivního úspěchu, který v dějinách hudby nemá obdoby?
F1 ještě nedávno Američany nezajímala. Dnes je z ní miliardový byznys
Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.
Sedmičlenná formace (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V a Jungkook) debutovala v roce 2013 pod tehdy relativně malou agenturou Big Hit Entertainment. Na rozdíl od běžných K-popových projektů stavěla od začátku na autorském vkladu členů, tematizaci osobních i společenských problémů a intenzivní práci s komunitou fanoušků.
Klíčovým momentem jejich vzestupu byla schopnost obejít tradiční mediální hráče. BTS systematicky využívali platformy jako Twitter či YouTube k přímé komunikaci s publikem. Tím vznikl unikátní vztah s fanouškovskou základnou označovanou jako ARMY, která funguje nejen jako publikum, ale i jako distribuční síť, marketingový nástroj a ekonomický akcelerátor.
Přestože první nahrávky z dnešního pohledu znějí velmi solidně a orientovaly se na emoce školních dětí, nešlo o komerční úspěch, jak si dnes všichni představují. Prodaly se desítky tisíc kusů, což na ambiciózní boyband působící v Koreji slabé. BTS a jejich tým na to reagoval postupnou proměnou, inspirovali se globálními hvězdami.
Zlomovým se tak pro BTS stává rok 2015. S novým přístupem a materiálem se začaly objevovat skutečné úspěchy. EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 se prodalo 415 tisíc kopií, singl I Need U se jako první nahrávka kapely dostala mezi Top 5 hitparády a také jako první jejich skladba překonala hranici 100 milionů zhlédnutí na YouTube.
Expanze BTS nabrala na neuvěřitelné akceleraci. Vyrazili na turné, postupně vystoupili na čtyřech kontinentech (vedle Asie ještě v severní a jižní Americe a v Oceánii), jejich nahrávky začaly mít úspěch v Japonsku, začala si jich všímat zahraniční média.
Netflix couvá ze spolupráce s Meghan Markle. Budoucnost její série je nejistá
Globální průlom představovalo jejich druhé korejské album Wings inspirované románem Hermana Hesseho Damian, které vyšlo v říjnu 2016. Stalo se nejprodávanější korejskou nahrávkou roku a tím, že se prodaly skoro dva miliony kopií, se BTS oficiálně dostali do milionového klubu. Co bylo neméně důležité, o album psala zahraniční média, a to ve značných superlativech. „Jedná se o jednu ze zvukově i koncepčně nejambicióznějších popových desek roku,“ napsal v Rolling Stone Nick Murray. Magazín Fuse album zařadil do svého žebříčku nejlepších nahrávek roku.
V únoru roku 2017 deska dostala nový název You Never Walk Alone a vyšla globálně. Předobjednávky patřily k nejvyšším toho měsíce na světě. Album dokonce vstoupilo do jedné z vedlejších hitparád společnosti Billboard. A kapela mohla vyrazit na své druhé světové turné, kde vystoupila před více než půl milionem fanoušků. Málo? Dokázali to bez podpory globálního promotéra.
Na čele hitparád
Definitivní potvrzení globálního úspěchu pak přinesly následující nahrávky. EP nazvané Love Yourself: Her vyšlo v září 2017 jako první deska z chystané pětidílné série Love Yourself. EP se dařilo doma i v zahraničí, skladby z něj se objevovaly také v prestižních hitparádách, deska samotná postupně rostla v rámci Billboard 200.
O pouhý rok později další díl série s podtitulem Tear již tuto hitparádu ovládl hned po vydání. Tím se BTS stali jednak prvními Korejci, kterým se nejslavnější hitparádu světa povedlo dobýt, ale také nezpochybnitelnou globální hvězdou, které již čeká jen růst. Nutno dodat, že během následujících necelých dvou let BTS na první příčku Billboard 200 vystřelí ještě třikrát, což se předtím podařilo jen Beatles v roce 1968.
Příběh BTS tak ukázal, že nejde jen o hudební úspěch, ale o strukturální posun v tom, kdo dnes určuje globální kulturní agendu.
Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer
Nelze přehlédnout ani geopolitický rozměr. BTS jsou jedním z nejviditelnějších nástrojů tzv. korejské „soft power“. Spolu s filmem (např. Parasite) či seriály (Squid Game) pomohli redefinovat vnímání Jižní Koreje jako kulturní velmoci.
Jejich úspěch zároveň ukazuje, že jazyk přestává být bariérou. V éře streamingu a sociálních sítí rozhoduje autenticita, vizuální identita a schopnost budovat komunitu – nikoli geografický původ.
I proto je aktuální návrat BTS na scénu důležitou globální událostí. Stvrzuje dominanci K-popu, která nemizí ani po letech na čele hitparád, dominanci Netflixu jako největšího hráče streamovacího světa, dominanci BTS jako popkulturního fenoménu, který v historii nemá obdoby. Korejská sedmička ukazuje, jak velcí by byli Beatles, kdyby působili v éře sociálních sítí a YouTube, ukazují, co znamená být největší kapelou světa.
David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?
V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Související
Bydlení u vody za dvě miliardy. Riva Rezidence promění jih Brna