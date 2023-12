Jak dostat dítě na Oxford? Vychází nový magazín Newstream CLUB

Jak dostat dítě na Oxford? To je podtitul druhého čísla magazínu Newstream CLUB, který právě vychází a je k dostání je v síti trafik Lagardère, online a předplatit si jej lze také přes službu SEND.

Připravit svým potomkům ty nejlepší nejlepší startovní podmínky pro život, kariéru a úspěch ve světě je snem každého rodiče. Stojí to však peníze a čas. A také je k tomu potřeba učinit celou řadu správných rozhodnutí od volby střední školy přes kroužky a další mimoškolní aktivity. Odměnou ale může být studium na některé z nejprestižnějších univerzit světa na obou březích Atlantiku i Pacifiku. Jak ta správná rozhodnutí skutečně učinit poradí nejpovolanější odborníci ve druhém čísle magazínu Newstream CLUB, který právě vychází a je k dostání v síti trafik Lagardère, online a předplatit si jej lze přes službu SEND.

Mimochodem věděli jste, že Karlova Univerzita patří v nejnovějším žebříčku 1000 nejlepších univerzit světa až do třetí stovky?

Martin Tolar: Amerika vám pomůže

Uspět ve světě se stává cílem všech. Digitalizace našich životů totiž s sebou vedle mnoha dalších efektů přinesla také globalizaci poptávky i nabídky. Díky tomu lze z Česka vybudovat firmu, která své služby může nabízet doslova celému světu. Má to ale svá úskalí. Ačkoli takové firmy již existují, zatím se více daří ve světě uspět zejména talentovaným jednotlivcům.

Proč tomu tak je? A lze se z jejich příběhu poučit?

Jedním z nich je i neurolog Martin Tolar. Jeho společnost Alzheon je nejblíž ze všech farmaceutických firem světa k dosažení schválení léku na Alzheimerovu nemoc. Co všechno musel obětovat a jak těžké bylo prosadit se v USA?

„Amerika je kouzelná v tom, že když máte chuť něco dělat, máte výdrž a nadšení, tak vám pomůže. Ona je to země plná lidí, kteří tam přišli s jedním kufrem a vybudovali si tam z ničeho, jen ze svých snů, celý život,“ říká Martin Tolar v hlavním rozhovoru magazínu Newstream CLUB.

Jak prodat Avast

A magazín dále přináší řadu příběhů osobností, kterým se ve světě podařilo uspět. Eduard Kučera například vypráví, jak těžké bylo hledat vhodného správce majetku a vysvětluje, proč se nakonec rozhodl většinu investic mít v USA.

Architekt Petr Štefek pracoval v Londýně u Normana Fostera a popisuje rozdíly mezi globální londýnskou scénou a Prahou.

Legendární investor Gabriel Eichler pak popisuje svou cestu z USA zpět do Československa a jak tu jeho know-how pomáhalo budovat svobodnou ekonomiku.

Další číslo v březnu

Příští číslo magazínu Newstream CLUB vyjde již v březnu. Předplatné lze objednat online přes službu SEND.

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů. Pořádá odborné a společenské eventy. Vydává tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast.

