Fiala: Reforma penzí už nemůže čekat, musíme udělat první krok

Neudržitelnost penzijního systému představuje podle premiéra Petra Fialy (ODS) zásadní zátěž pro Česko. Je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo, řekl ministerský předseda po zahájení mimořádné sněmovní schůze svolané z koaličního podnětu k úvodnímu kolu debaty o sporných širších změnách v penzích.

Dolní komora schválila návrh programu schůze hlasy zákonodárců vládního tábora hned po zahájení jednání. Řečníci s přednostním právem před hlasováním o programu nevystoupili. Sněmovna rozhodla podle návrhu předsedy poslanců ODS Marka Bendy také o tom, že dnes bude moci jednat i v noci.

Premiér Fiala vystoupil k vládní penzijní novele jako první. Poukázal na to, že česká společnost stárne, snižuje se porodnost a bude klesat podíl lidí v ekonomicky aktivním věku. Stárnutí společnosti pak vytváří velký tlak na sociální systém, když už nyní jde na důchody každá třetí koruna vydaná státem, uvedl premiér. „Reforma penzí už nemůže čekat. Musíme udělat první krok,“ zdůraznil Fiala.

„Hlavním cílem reformy je zajistit udržitelnost důchodového systému tak, aby fungoval i pro další generace,“ řekl premiér. Reforma jim podle něho přinese jistotu „důstojné penze“. „Pokud chceme našim dětem zanechat nejen funkční důchodový systém, ale také stabilní, prosperující a konkurenceschopný stát, tak musíme jednat,“ uvedl Fiala.

Ujišťoval, že navrhované změny nedopadnou na nynější penzisty ani na lidi, kteří se k důchodovému věku blíží, a budou pokračovat valorizace penzí. Průměrný důchod by měl v roce 2035 činit podle premiéra 30 700 korun, v současnosti je o 10 tisíc korun nižší. Navzdory navyšování penzí by se v dalších desetiletích měl podle ministerského předsedy udržet schodek důchodového systému na zhruba jednom procentu hrubého domácího produktu, což představuje 70 miliard korun. Při zachování nynějšího stavu by deficit v roce 2050 činil kolem pěti procent HDP, dodal.

Sněmovna bude dnes jednat podle informací z dopoledního jednání širšího vedení dolní komory do 23:00. Obdobný scénář se očekává také ve středu. Koalice by pak zřejmě nechala stanovit pevnou hodinu pro hlasování v prvním čtení, pokud by jednání mělo pokračovat i ve čtvrtek ve večerních hodinách.

