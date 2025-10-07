Penta Hospitals sjednocuje značky Alzheimer Home a SeneCura pod novým názvem Senevida
Zdravotnická skupina Penta Hospitals představuje novou značku Senevida, pod kterou sjednocuje zařízení dosud fungující pod názvy ALZHEIMER HOME a SeneCura. Rebranding navazuje na loňské převzetí společnosti SeneCura a posiluje pozici Penta Hospitals jako největšího soukromého poskytovatele sociální a zdravotní péče v Česku.
Jednotná značka přinese větší srozumitelnost pro klienty a jejich rodiny, posílí důvěru odborné i laické veřejnosti a zefektivní marketing i nábor pracovníků. „Věříme, že jednotná značka nám umožní být srozumitelnější pro klienty a jejich rodiny. Propojení obou značek pro nás navíc znamená i lepší podmínky pro sdílení know-how napříč zařízeními, což nám umožní dále zvyšovat kvalitu péče. Slovo Senevida v sobě spojuje to, co nám bylo v zařízeních ALZHEIMER HOME i SeneCura vždy přirozené: „sene“ (senioři, seniorní péče) a „vida“ (život, vitalita), čímž vyjadřuje naši filozofii důstojné a kvalitní péče. Obě značky nám daly pevné základy a cenné zkušenosti, nyní však nastal čas posunout se společně dál – pod jednou silnou identitou,“ říká Ivan Černovský, dosavadní ředitel ALZHEIMER HOME a domácí zdravotní péče, který má novou entitu na starosti.
Nový název, vysoký standard péče
Jedním z důvodů pro vznik nového názvu Senevida bylo i postupné rozšíření nabízené péče v posledních letech. Domovy ALZHEIMER HOME se nadále specializují na péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, Domovy SeneCura nepečují pouze o klienty s demencí, ale o všechny seniory, kteří potřebují podporu – ať už jde o jiné typy demence, chronická onemocnění nebo potřebu dlouhodobé péče. Svým klientům nabízí komplexní zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči doplněnou o širokou škálu doplňkových služeb a volnočasových aktivit, které podporují soběstačnost, paměť, pohyb i celkovou kvalitu života.
„Naše poslání zůstává stále stejné. Poskytovat vysoce kvalitní péči s respektem k individuálním potřebám každého klienta. Senevida tento závazek jasně vyjadřuje. Spojuje to nejlepší z obou dosavadních značek a dává nám prostor k dalšímu růstu,“ doplňuje Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals CZ.
Od loga po oblečení pro zaměstnance
Nový název a vizuální identita se promítnou do komunikačních materiálů směrem dovnitř i vně společnosti. Celý proces rebrandingu bude probíhat do druhé poloviny roku 2026. Změna byla nejprve komunikována zaměstnancům, klientům a jejich rodinám. V blízké době začne probíhat úprava webu, aktualizaci sociálních sítí, výměna označení budov, navigace, obměna pracovních oděvů a komunikačního stylu.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.