Šéfka Penta Hospitals Vaculíková: Rok 2024 byl rekordní. Letošní tržby překonají 11 miliard

Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Řada akvizicí, ale také vlastní růst. To představuje aktuální nastavení skupiny Penta Hospitals. Jen v letošním roce skupina koupila tři nová zařízení – Kliniku Dr. Pirka, řetězec poskytovalů dlouhodobé péče SeneCura a poskytovatele ambulantních služeb TP Santé. I díky těmto akvizicím skupina počítá s razantním nárůstem tržeb pro rok 2025.

„Plán je nyní 11 miliard korun. Největší měrou se na tom bude podílet právě společnost Alzheimer Home, kde pro rok 2025 počítáme s tržbami 5,5 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 70 procent,“ uvedla šéfka Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Nemocnice naproti tomu do celkových tržeb přispějí částkou 4,8 miliardy. Ještě v loňském roce přitom právě nemocnice byly největším zdrojem tržeb skupiny.

Nová poliklinika v centru Prahy

Velké plány má Penta Hospitals také s novými akvizicemi. Do konce roku chce dokončit nový pavilon Kliniky Dr. Pirka, v níž se chce zaměřit především na jednodenní chirurgii.

„Mělo by jít o velmi rychlou a komfortní péči, kdy pacient zaparkuje v podzemních garážích, vyjede výtahem, dostane veškerou péči a poté odjíždí domů,“ vysvětlil lékařský šéf Penta Hospitals Michal Bednář.

Ještě ambicióznějším projektem pak je klinika v centru Prahy, která roste poblíž autobusového nádraží Florenc. „Hrubá stavba by měla být dokončena do konce letošního roku, první pacienty by mohla přijmout do konce roku 2026,“ potvrdil Bednář. Nová poliklinika by se měla stát klíčovým projektem Penta Hospitals v segmentu ambulantní péče a ambicí je poskytovat co nejširší spektrum ambulantních úkonů.

Největší poskytovatel soukromé zdravotní péče

Skupina Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. V České republice provozuje 11 nemocnic, například v Sokolově, Vrchlabí či Roudnici nad Labem, domovy se zvláštním režimem Alzheimer Home, domovy pro seniory, desítky ambulancí různého typu a poskytovatele domácí péče. Skupina v současnosti zaměstnává téměř 6500 lidí.