Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra povede Ondřej Felix
Novým generálním ředitelem druhé největší zdravotní pojišťovny v tuzemsku, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), bude od května Ondřej Felix. Správní rada ho vybrala na svém mimořádném jednání ve středu, informovala pojišťovna v tiskové zprávě.
Zdeněk Kostka, který pojišťovnu se zhruba 1,3 milionu pojištěnců vedl od roku 2015, v únoru avizoval, že na konci dubna z osobních důvodů odejde.
Silná konkurence ve výběrovém řízení
„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 uchazečů, deset z nich splnilo podmínky a zúčastnilo se pohovorů před výběrovou komisí,“ uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.
Felix od ledna 2024 působil jako ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti. Předtím podle údajů na serveru LinkedIn pracoval jako ředitel nemocnice pro výkon zabezpečovací detence pankrácké věznice nebo lékař Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
Odchod provázely spory
Důvody Kostkova odchodu pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny ale výtky nesouvisely, sdělila tehdy rada.
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadanými podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
Změny napříč zdravotními pojišťovnami
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří v letošním roce s 560 miliardami korun, působí v něm sedm zdravotních pojišťoven. Změny na postu ředitelů jsou od začátku roku ve čtyřech z nich, včetně tří největších.
Správní rada největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jejíž složení se obměnilo po nástupu nové vlády, odvolala v únoru ředitele Zdeňka Kabátka, nahradil ho jeho náměstek Ivan Duškov.
V polovině března rezignoval ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Vladimír Matta, správní rada místo něj zvolila bývalého náměstka ředitele VZP a někdejšího poradce ministra Adama Vojtěcha (za ANO) Davida Šmehlíka.
Finanční tlak na celý systém
Novou ředitelku má po 33 letech také nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Darinu Ulmanovou na začátku letošního roku vystřídala vedoucí klientského centra pojišťovny Gabriela Kadlecová.
Ztrátově hospodařila v letech 2022 až 2024 každá ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví (MZd). Pojišťovny dosud čerpaly z rezerv z předchozích let.
Sněmovna vw středu projednává návrh ministra Vojtěcha na přerozdělení rezerv VZP, které vznikly po registraci ukrajinských uprchlíků. Rozdělit je chce menším zdravotním pojišťovnám, což má vést k jejich finanční stabilizaci.
