Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra povede Ondřej Felix

ČTK

Novým generálním ředitelem druhé největší zdravotní pojišťovny v tuzemsku, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), bude od května Ondřej Felix. Správní rada ho vybrala na svém mimořádném jednání ve středu, informovala pojišťovna v tiskové zprávě.

Zdeněk Kostka, který pojišťovnu se zhruba 1,3 milionu pojištěnců vedl od roku 2015, v únoru avizoval, že na konci dubna z osobních důvodů odejde.

Silná konkurence ve výběrovém řízení

„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 uchazečů, deset z nich splnilo podmínky a zúčastnilo se pohovorů před výběrovou komisí,“ uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.

Felix od ledna 2024 působil jako ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti. Předtím podle údajů na serveru LinkedIn pracoval jako ředitel nemocnice pro výkon zabezpečovací detence pankrácké věznice nebo lékař Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Odchod provázely spory

Důvody Kostkova odchodu pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny ale výtky nesouvisely, sdělila tehdy rada.

Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadanými podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.

Leaders

Změny napříč zdravotními pojišťovnami

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří v letošním roce s 560 miliardami korun, působí v něm sedm zdravotních pojišťoven. Změny na postu ředitelů jsou od začátku roku ve čtyřech z nich, včetně tří největších.

Správní rada největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jejíž složení se obměnilo po nástupu nové vlády, odvolala v únoru ředitele Zdeňka Kabátka, nahradil ho jeho náměstek Ivan Duškov.

V polovině března rezignoval ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Vladimír Matta, správní rada místo něj zvolila bývalého náměstka ředitele VZP a někdejšího poradce ministra Adama Vojtěcha (za ANO) Davida Šmehlíka.

Finanční tlak na celý systém

Novou ředitelku má po 33 letech také nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Darinu Ulmanovou na začátku letošního roku vystřídala vedoucí klientského centra pojišťovny Gabriela Kadlecová.

Ztrátově hospodařila v letech 2022 až 2024 každá ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví (MZd). Pojišťovny dosud čerpaly z rezerv z předchozích let.

Sněmovna vw středu projednává návrh ministra Vojtěcha na přerozdělení rezerv VZP, které vznikly po registraci ukrajinských uprchlíků. Rozdělit je chce menším zdravotním pojišťovnám, což má vést k jejich finanční stabilizaci.

Lagardeová čte situaci. Sazby v eurozóně mohou jít nahoru už v dubnu

ČTK

Evropská centrální banka zvažuje zvýšení úrokových sazeb. Důvodem je riziko vyšší inflace kvůli válce na Blízkém východě. Podle Christine Lagardeové je banka připravena zasáhnout. Trhy očekávají první krok už v dubnu.

Evropská centrální banka (ECB) je připravena kdykoli zvýšit základní úrokové sazby, pokud by se inflace v důsledku války s Íránem vymkla kontrole. Než tak učiní, potřebuje ale čas na vyhodnocení příčin, rozsahu a trvání vyšších cen. Řekla to ve středu prezidentka ECB Christine Lagardeová, podle níž je nutné sledovat včasné varovné signály. Znamená to, že úroky v eurozóně by se mohly zvýšit už v dubnu, napsal server ekonomického listu Financial Times (FT).

Inflace zatím roste jen mírně

Lagardeová uvedla, že k určitému mírnému zpřísnění měnové politiky může být důvod i v situaci, kdy bude inflační cíl ECB v důsledku současného šoku na trhu s energiemi překročen jen kratší dobu.

V únoru byla v eurozóně míra inflace 1,9 procenta, a zvýšila se tak z lednové hodnoty 1,7 procenta. Válka na Blízkém východě začala poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán, první dopad na inflaci se tedy ukáže až v číslech za březen.

Obrat v měnové politice?

Evropská centrální banka předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června, kdy ji snížila na 2,00 procenta.

Minulý týden ponechala úrokové sazby beze změny, ale varovala před nadcházejícím růstem cen. V ECB se teď diskutuje o tom, za jakých okolností by bylo nutné sazby zvýšit, aby se zabránilo riziku rychlého a trvalého růstu cen.

Lagardeová: reagovat musíme

„Pokud by ten šok vedl k výraznému, i když ne k dlouhotrvajícímu překročení cíle, může být na místě, abychom naši měnovou politiku trochu přizpůsobili,“ řekla podle agentury Reuters Lagardeová v dnešním projevu ve Frankfurtu nad Mohanem. „Ponechat takové překročení zcela bez reakce by mohlo představovat komunikační riziko: veřejnost by mohla jen těžko chápat reakční funkci, která nereaguje,“ dodala šéfka ECB.

Scénáře: od mírného růstu po šest procent

Lagardeová výslovně neztotožnila svá kritéria s žádným ze scénářů, které ECB představila minulý týden. Nejsou však příliš odlišná od inflačního vývoje podle scénáře, který ECB považuje za nepříznivý. Podle základního scénáře letos inflace dosáhne v průměru 2,6 procenta, což by byl nárůst z přibližně dvou procent loni. V nepříznivém scénáři inflace ve druhé polovině letošního roku překročí čtyři procenta, ale do poloviny příštího roku se vrátí k dvouprocentnímu cíli. V nejhorší variantě přesáhne míra inflace začátkem příštího roku šest procent a k cíli se nevrátí několik let.

Trhy čekají růst sazeb

„Pokud očekáváme, že se inflace výrazně a trvale odchýlí od cíle, reakce musí být odpovídajícím způsobem razantní nebo dlouhodobá,“ uvedla Lagardeová. „Jinak by se spustily samoposilující mechanismy, riziko ztráty ukotvení inflačních očekávání by pak bylo akutní,“ dodala. Finanční trhy nyní očekávají, že ECB v letošním roce zvýší úrokové sazby dvakrát až třikrát. Předpokládají, že inflace zůstane nad dvouprocentním cílem ECB několik let.

Poučení z minulosti

Součástí argumentace pro dřívější, ale mírnější zásahy je i to, že ECB čelila kritice za příliš pozdní reakci na inflační vlnu v období let 2021 až 2022. Banka tehdy považovala růst cen za dočasný a nezačala zvyšovat úrokové sazby, dokud inflace nedosáhla zhruba osmi procent, tedy čtyřnásobku jejího cíle.

Tentokrát je situace jiná

Lagardeová uvedla, že současná situace je výrazně odlišná a že několik faktorů naznačuje menší míru přenosu nárůstu inflace do širší ekonomiky. Šok na trhu s energiemi je zatím slabší, hlavně u zemního plynu. Trh práce není tak napjatý, neexistuje odložená poptávka jako po pandemii covidu-19, fiskální politika je přísnější a základní úroková sazba centrální banky je vyšší. Historické zkušenosti podle Lagardeové naznačují, že široké přelévání růstu cen energií do celé ekonomiky je spíše výjimkou než pravidlem.

ČTK

Amerika předala Íránu plán na konec války. Jednání by mohla proběhnout už tento týden. Součástí návrhu jsou i citlivé požadavky na jaderný program.

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times (NYT) s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Íránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Za možné dějiště takového setkání označil Channel 12 pákistánské hlavní město Islámábád.

Nejistá reakce Íránu

Podle NYT není jasné, zda Teherán plán přijme jako základ pro jednání a zda je k celé věci přizván Izrael, který útoky na Írán podniká po boku USA. Stanice Channel 12 uvedla, že součástí plánu je požadavek, aby Teherán v blízkovýchodním regionu zastavil financování proíránských skupin a aby v Hormuzském průlivu, klíčové úžině pro dopravu ropy a plynu, vznikla volná námořní zóna.

O plánu s odvoláním na zdroje informovala také agentura Reuters, která zmínila bod požadující ukončení provozu íránských zařízení na obohacování uranu v Natanzu, Fordo a Isfahánu.

Obavy Izraele a role prostředníků

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle Channel 12 obává, že americký prezident Donald Trump podepíše s Íránem dohodu, která nebude chránit zájmy židovského státu. Stanice dále uvedla, že na přípravě možných mírových jednání se jako prostředníci vedle Pákistánu podílejí i Egypt a Turecko.

Trump v úterý prohlásil, že USA s Íránem vyjednávají a že do rozhovorů se na americké straně zapojili viceprezident J. D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff.

Právě Vance by se podle Channel 12 mohl případné mírové schůzky osobně zúčastnit. Islámská republika nicméně veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají.

