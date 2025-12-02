Inflace v eurozóně nečekaně vzrostla
Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta. V rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Pro trhy je to překvapivé, analytici totiž předpokládali, že se inflace nezmění. Za růstem je zejména Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně.
Údaje za celou Evropskou unii, a tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Zpřesněnou zprávu za celou EU zveřejní Eurostat 17. prosince.
Nejvíce k inflaci v eurozóně v listopadu přispěly služby, kde meziroční nárůst činí 3,5 procenta. Na druhém místě je kategorie potraviny, alkohol a tabák s růstem o 2,5 procenta. Naopak ceny energií jsou meziročně o půl procenta nižší, v říjnu vykázaly meziroční pokles o 0,9 procenta.
Míra inflace v eurozóně se tak opět vzdálila cíli Evropské centrální banky, který je na dvou procentech. Nad tímto cílem je inflace už třetí měsíc v řadě. Ekonomové zatím očekávají, že banka na svém nadcházejícím zasedání ponechá základní úrokové sazby beze změn.
V Německu se míra inflace v listopadu podle metodiky Eurostatu zvýšila na 2,6 procenta z tempa 2,3 procenta v říjnu.
Vanilkové rohlíčky jsou v obchodech až zhruba 11krát dražší, než na kolik vyjde jejich domácí příprava. Ta, včetně energií, letos meziročně reálně zlevnila o 2,5 procenta.
Domácí vanilkové rohlíčky stojí 136 korun za kilo. V obchodech jsou až jedenáctkrát dražší
Money
Vanilkové rohlíčky jsou v obchodech až zhruba 11krát dražší, než na kolik vyjde jejich domácí příprava. Ta, včetně energií, letos meziročně reálně zlevnila o 2,5 procenta.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.