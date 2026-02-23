Nejlépe placená úřednice EU pod palbou. Lagardeová dostala od BIS další odměnu
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová obdržela loni od Banky pro mezinárodní platby (BIS) zhruba 140 tisíc eur, tedy asi 3,4 milionu korun. Informoval o tom deník Financial Times. Odměna přichází v době, kdy ECB svým zaměstnancům zakazuje přijímat platby od třetích stran za činnosti vykonávané v rámci jejich práce pro banku.
Právě tento rozpor vyvolal podle listu nespokojenost uvnitř instituce. Někteří zaměstnanci si na interních fórech stěžovali na zjevný dvojí metr. ECB potvrdila, že běžní zaměstnanci nesmějí přijímat odměny za práci související s jejich úkoly v bance. Prezidentka však není běžným zaměstnancem a vztahuje se na ni jiný kodex chování pro vysoké představitele ECB.
Podle zdroje obeznámeného se situací například pracovník ECB, který Lagardeovou doprovází na zasedání BIS, nesmí od této instituce přijímat žádnou odměnu. V případě Lagardeové je však situace odlišná – jako členka správní rady BIS nese rozhodovací a právní odpovědnost, kterou ostatní zaměstnanci nemají. Za tuto činnost jí BIS vyplácí odměnu. Podle zdrojů se přitom drží praxe svých předchůdců Maria Draghiho a Jeana-Clauda Tricheta, kteří si platby od BIS rovněž nárokovali.
Napětí v ECB
BIS jednotlivé odměny členů své správní rady nezveřejňuje. Lagardeová však v písemném prohlášení, které obdrželi dva europoslanci, uvedla, že v roce 2025 dostala od BIS 130 457 švýcarských franků, tedy přibližně 140 tisíc eur.
Základní plat Lagardeové za rok 2024 činil 466 tisíc eur, dalších 135 tisíc eur získala formou benefitů. Celková odměna tak dosáhla zhruba 741 tisíc eur, což z ní podle Financial Times činí nejlépe placeného úředníka Evropské unie.
Napětí v ECB přitom není nové. Zaměstnanci si podle listu dlouhodobě stěžují na neprůhledné vedení, špatné pracovní podmínky a nespravedlivé praktiky. Upozorňují také na vysoké riziko vyhoření. V říjnu situace vyústila v žalobu odborů, které banku obvinily z cenzury a zastrašování.
Předčasný odchod Lagardeové z čela ECB by umožnil, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron.
Lagardeová je jednou z osmnácti centrálních bankéřů, kteří zasedají ve správní radě BIS. Členové mají nárok na pevný roční plat i variabilní odměny za účast na jednáních. Přístup jednotlivých centrálních bank k těmto platbám se liší. Šéf amerického Fedu ani guvernér Bank of England si odměny od BIS nenárokují. V případě USA to vyplývá z legislativy, která veřejným činitelům zakazuje přijímat peníze od zahraničních institucí. Francouzská centrální banka si například nárokuje polovinu pevné složky odměny svého guvernéra vyplácené BIS.
BIS, často označovaná jako „centrální banka centrálních bank“, sdružuje přibližně 140 členů z řad centrálních bank a měnových institucí po celém světě. Poskytuje jim finanční služby, analytické podklady a platformu pro koordinaci měnové politiky a finanční stability.
