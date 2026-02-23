Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Nejlépe placená úřednice EU pod palbou. Lagardeová dostala od BIS další odměnu

Nejlépe placená úřednice EU pod palbou. Lagardeová dostala od BIS další odměnu

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová
ČTK
nst
nst

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová obdržela loni od Banky pro mezinárodní platby (BIS) zhruba 140 tisíc eur, tedy asi 3,4 milionu korun. Informoval o tom deník Financial Times. Odměna přichází v době, kdy ECB svým zaměstnancům zakazuje přijímat platby od třetích stran za činnosti vykonávané v rámci jejich práce pro banku.

Právě tento rozpor vyvolal podle listu nespokojenost uvnitř instituce. Někteří zaměstnanci si na interních fórech stěžovali na zjevný dvojí metr. ECB potvrdila, že běžní zaměstnanci nesmějí přijímat odměny za práci související s jejich úkoly v bance. Prezidentka však není běžným zaměstnancem a vztahuje se na ni jiný kodex chování pro vysoké představitele ECB.

Podle zdroje obeznámeného se situací například pracovník ECB, který Lagardeovou doprovází na zasedání BIS, nesmí od této instituce přijímat žádnou odměnu. V případě Lagardeové je však situace odlišná – jako členka správní rady BIS nese rozhodovací a právní odpovědnost, kterou ostatní zaměstnanci nemají. Za tuto činnost jí BIS vyplácí odměnu. Podle zdrojů se přitom drží praxe svých předchůdců Maria Draghiho a Jeana-Clauda Tricheta, kteří si platby od BIS rovněž nárokovali.

Fabio Panetta

Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Money

Americká ekonomika nesla podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Fabia Panetty většinu nákladů cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem. Panetta to uvedl na výroční akci Assiom-Forex v Benátkách.

nst

Přečíst článek

Napětí v ECB

BIS jednotlivé odměny členů své správní rady nezveřejňuje. Lagardeová však v písemném prohlášení, které obdrželi dva europoslanci, uvedla, že v roce 2025 dostala od BIS 130 457 švýcarských franků, tedy přibližně 140 tisíc eur.

Základní plat Lagardeové za rok 2024 činil 466 tisíc eur, dalších 135 tisíc eur získala formou benefitů. Celková odměna tak dosáhla zhruba 741 tisíc eur, což z ní podle Financial Times činí nejlépe placeného úředníka Evropské unie.

Napětí v ECB přitom není nové. Zaměstnanci si podle listu dlouhodobě stěžují na neprůhledné vedení, špatné pracovní podmínky a nespravedlivé praktiky. Upozorňují také na vysoké riziko vyhoření. V říjnu situace vyústila v žalobu odborů, které banku obvinily z cenzury a zastrašování.

Lagardeová zvažuje dřívější konec v ECB, aby Macron stihl ovlivnit výběr jejího nástupce

Money

Předčasný odchod Lagardeové z čela ECB by umožnil, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron.

ČTK

Přečíst článek

Lagardeová je jednou z osmnácti centrálních bankéřů, kteří zasedají ve správní radě BIS. Členové mají nárok na pevný roční plat i variabilní odměny za účast na jednáních. Přístup jednotlivých centrálních bank k těmto platbám se liší. Šéf amerického Fedu ani guvernér Bank of England si odměny od BIS nenárokují. V případě USA to vyplývá z legislativy, která veřejným činitelům zakazuje přijímat peníze od zahraničních institucí. Francouzská centrální banka si například nárokuje polovinu pevné složky odměny svého guvernéra vyplácené BIS.

BIS, často označovaná jako „centrální banka centrálních bank“, sdružuje přibližně 140 členů z řad centrálních bank a měnových institucí po celém světě. Poskytuje jim finanční služby, analytické podklady a platformu pro koordinaci měnové politiky a finanční stability.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Aktualizováno

ECB opět snížila základní úroky. Sazba se nachází na dvouletém minimu

Money

ČTK

Přečíst článek

Přátelské prostředí před jistotou. Jak si studenti vybírají zaměstnavatele

Přátelské prostředí před jistotou. Jak si studenti vybírají zaměstnavatele
iStock
nst
nst

Stabilita zaměstnání zůstává pro mladé lidi důležitá, sama o sobě však už nestačí. Vyplývá to z 15. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé 2026, do které se zapojilo 14 404 vysokoškoláků a 9 110 středoškoláků z celé České republiky. Studenti dnes při výběru zaměstnavatele kladou důraz především na přátelské pracovní prostředí, smysluplnost práce a transparentní systém růstu.

Celkem 83 procent studentů sice dává přednost jistotě a stabilitě před změnou, v žebříčku nejdůležitějších charakteristik atraktivního zaměstnavatele se však na prvním místě umístilo přátelské pracovní prostředí. Následuje smysluplná práce a až třetí skončila jistota zaměstnání. Vysoko se umístily také transparentní komunikace, složení týmu či flexibilní pracovní doba – tedy faktory, které ovlivňují každodenní zkušenost ve firmě.

„Firmy, které budou spoléhat jen na stabilitu a silnou značku, mohou začít ztrácet. Autenticita je dnes zásadní – sliby musí odpovídat realitě,“ uvedl ředitel studie Daniel Novák. Podle něj mladí lidé rychle poznají, zda je pracovní prostředí skutečně rozvojové, nebo jen dobře odprezentované.

Aleš Juchelka

Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Politika

Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

nst

Přečíst článek

Kolik chtějí vydělávat

Očekávání nástupní mzdy se u vysokoškoláků nejčastěji pohybuje mezi 40 000 až 42 499 korunami a 45 000 až 47 499 korunami měsíčně. Minimální akceptovatelná hranice je však nižší – nejčastěji mezi 30 000 až 32 499 korunami a 35 000 až 37 499 korunami.

Podle Nováka je z dat patrné, že nástupní mzda představuje jen část rozhodování. „Pro mnoho studentů je důležitější to, co přijde potom – jasná pravidla růstu, pravidelné navyšování a reálná podpora rozvoje,“ uvedl.

Nejžádanější zaměstnavatelé

Celkovým vítězem napříč obory se stala Skupina ČEZ, která obhájila první místo. Mezi studenty lékařských a farmaceutických fakult zvítězila Fakultní nemocnice v Motole a titul „Skokan roku“ získala společnost JABLOTRON. Mezi středoškoláky v kategorii „První volba“ opět uspěla Skupina ČEZ.

Podle Daniela Nováka o umístění v žebříčku často rozhoduje aktivita firem na školách a způsob práce s mladými talenty. Studenti si podle něj všímají, zda se o ně zaměstnavatel zajímá už během studia a zda nabízí promyšlený systém rozvoje.

Zástupci vítězných firem zdůrazňují přímý kontakt se studenty. Skupina ČEZ nabízí stáže, odborné praxe, exkurze do provozů či projekt Jaderná maturita, během něhož stovka středoškoláků každoročně stráví tři dny v jaderné elektrárně. Generali Česká pojišťovna láká na trainee programy, mentoring a zapojení do mezinárodních projektů. Společnost Valeo podporuje technické vzdělávání už na středních školách, nabízí traineeshipy i mezinárodní Young Talent Accelerator Program.

Podnikání s globální ambicí

Novinkou letošní studie je také žebříček českých firem, které studenti se zájmem o podnikání považují za inspiraci. Do TOP 10 se dostaly například Prusa Research, Rohlik Group, FTMO, Productboard, Mews, CDN77, Rossum, NOTINO, SatoshiLabs nebo Aisle.

Společným jmenovatelem těchto firem je globální produkt, silná technologická orientace a schopnost uspět na mezinárodním trhu. Výsledky podle autorů studie ukazují, že studenti dnes podnikání nevnímají jako lokální projekt, ale jako příležitost budovat firmy s globálním dosahem.

Studie tak potvrzuje, že stabilita se stává standardem. O tom, kde mladí lidé nakonec zakotví, však stále častěji rozhoduje to, jak firma skutečně funguje v praxi.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Olympijská vesnice v Miláně

Co zbyde po olympiádě? Milán se poučil z Londýna i Paříže a vsadil na studenty

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Babišův kabinet je kompletní. Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Igora Červeného (vlevo) ministrem životního prostředí
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Řízením ministerstva životního prostředí byl dosud pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Babiš následně uvedl Červeného do funkce.

Červený při příchodu na ministerstvo jen uvedl, že jeho prvním úkolem bude dotační program Nová zelená úsporám. Babiš přítomné novináře nabádal, aby počkali na tiskovou konferenci. Před ministerstvem čekali na Babiše a Červeného na zeleném koberci náměstek ministra Pavel Vlček a vládní zmocněnec pro klima Filip Turek (za Motoristy).

Náměstek Pavel Vlček, ministr životního prostředí Igor Červený, premiér Andrej Babiš a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek ČTK

„Resort ministerstva životního prostředí je poznamenám v poslední době řadou emocí, jako by veškerá problematika, kterou by se tento resort měl zabývat, byla zúžena na nějaký boj proti zeleným ideologiím. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom se vrátili k podstatě toho, k čemu tento resort slouží, a to znamená ochrana životního prostředí,“ řekl Pavel po jmenování Červeného.

Důležité je podle hlavy státu pracovat s daty, nikoli s emocemi. Pavel také upozornil na to, že ne všechny rozbory jsou objektivní a některé jsou menšinové. „Bude i úkolem pana ministra, aby pracoval s názory, které reprezentují většinové vidění expertů nejenom u nás, ale i v celém světě,“ uvedl prezident.

Ochrana životního prostředí podle něho není jen o emisních povolenkách nebo o programu zaměřeném na energetické úspory, ale také o kvalitě vzduchu, vody nebo půdy. V souvislosti s tím Pavel vyzval k debatě s odborníky, opozicí, občany i představiteli národních parků a organizací, které se ochranou životního prostředí věnují. „Absence debaty povede jen k dalším emocím,“ varoval prezident.

David Ondráčka: Svět hoří, my šetříme na hasičích

Názory

Česko omezuje diplomacii i rozvojovou pomoc s argumentem, že „doma máme dost starostí“. Takový přístup ale může být Davida Ondračky, autora komentáře, nejen necitlivý, ale i ekonomicky a bezpečnostně krátkozraký. V globalizovaném světě se prázdné místo rychle zaplní – a vliv i obchodní příležitosti převezmou jiní. Úspory dnes se tak mohou proměnit v mnohem vyšší náklady zítra. Otázkou není, zda si pomoc můžeme dovolit, ale kolik nás bude stát její absence.

David Ondráčka

Přečíst článek

Původního kandidáta Motoristů do čela úřadu Filipa Turka odmítal Pavel jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Motoristé původně uváděli, že jiného kandidáta na ministra nenavrhnou, minulé pondělí ale jako nominanta představili poslance Červeného. Podle Turka tak strana udělala ústupek Pražskému hradu.

„Malá svatá trojice“

Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, na ministerstvu bude fungovat malá svatá trojice, kterou nový ministr vytvoří společně s ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem a Turkem, který se v polovině ledna stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.

Informatik a specialista na digitalizaci Červený je poslancem za Motoristy od loňských říjnových voleb, zvolen byl z druhého místa kandidátky strany ve Středočeském kraji. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a místopředsedou výboru pro zdravotnictví, působí také v několika podvýborech, třeba pro energetiku.

Související

Doporučujeme