Výrobce stíhaček F35 těží ze zbrojení. Lockheed Martin zvýšil své tržby
Americká zbrojovka Lockheed Martin, která vyrábí například stíhačky F-35, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby a zlepšila celoroční výhled. Firma těží ze silné poptávky po svých stíhačkách a dalších produktech, která je důsledkem zvýšeného geopolitického napětí spojeného s konflikty na Blízkém východě a vleklou válkou mezi Ruskem a Ukrajinou.
Čistý zisk ve třetím čtvrtletí zůstal téměř beze změny zhruba na 34 miliardách korun, zatímco tržby se meziročně zvýšily téměř o devět procent na 18,61 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 6,95 dolaru.
Firma nyní předpokládá, že v celém letošním roce vykáže zisk na akcii od 22,15 do 22,35 dolaru při tržbách 74,25 až 74,75 miliardy dolarů. Dosud celoroční zisk na akcii odhadovala na 21,70 až 22,00 USD a tržby na 73,75 až 74,75 miliardy dolarů.
Česká vláda se od společnosti Lockheed Martin rozhodla pořídit pro armádu 24 letounů páté generace F-35. Za stíhačky zaplatí celkem 150 miliard korun, v Česku tak jde o nejdražší armádní nákup.
Německá vláda umožní dodávku 40 stíhaček Eurofighter Typhoon do Turecka, uvedl s odvoláním na své zdroje magazín Der Spiegel, podle kterého už souhlas vyslovila bezpečnostní rada spolkové republiky. Turecko mělo o zmíněné letouny dlouhodobý zájem a prodej podporovala Británie, která stroje s německými díly sestaví. Hodnota kontraktu by mohla činit 4,75 miliardy eur (117 miliard korun).
