Výrobce stíhaček F35 těží ze zbrojení. Lockheed Martin zvýšil své tržby

Výrobce stíhaček F35 těží ze zbrojení. Lockheed Martin zvýšil své tržby

Airbus KC-30A se dvěma letouny Lockhead Martin F35-A a dvěma letouny F/18 Super Hornet
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Americká zbrojovka Lockheed Martin, která vyrábí například stíhačky F-35, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby a zlepšila celoroční výhled. Firma těží ze silné poptávky po svých stíhačkách a dalších produktech, která je důsledkem zvýšeného geopolitického napětí spojeného s konflikty na Blízkém východě a vleklou válkou mezi Ruskem a Ukrajinou.

Čistý zisk ve třetím čtvrtletí zůstal téměř beze změny zhruba na 34 miliardách korun, zatímco tržby se meziročně zvýšily téměř o devět procent na 18,61 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 6,95 dolaru.

Firma nyní předpokládá, že v celém letošním roce vykáže zisk na akcii od 22,15 do 22,35 dolaru při tržbách 74,25 až 74,75 miliardy dolarů. Dosud celoroční zisk na akcii odhadovala na 21,70 až 22,00 USD a tržby na 73,75 až 74,75 miliardy dolarů.

Česká vláda se od společnosti Lockheed Martin rozhodla pořídit pro armádu 24 letounů páté generace F-35. Za stíhačky zaplatí celkem 150 miliard korun, v Česku tak jde o nejdražší armádní nákup.

Eurofighter Typhoon

Němci dodají do Turecka čtyřicet stíhaček Eurofighter Typhoon

Zprávy z firem

Německá vláda umožní dodávku 40 stíhaček Eurofighter Typhoon do Turecka, uvedl s odvoláním na své zdroje magazín Der Spiegel, podle kterého už souhlas vyslovila bezpečnostní rada spolkové republiky. Turecko mělo o zmíněné letouny dlouhodobý zájem a prodej podporovala Británie, která stroje s německými díly sestaví. Hodnota kontraktu by mohla činit 4,75 miliardy eur (117 miliard korun).

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Mohutné zbrojení. Zelenskyj chce od Trumpa koupit zbraně za desítky miliard dolarů

Money

ČTK

Přečíst článek

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Popularizátor moderních technologií Petr Mára
Lukáš Procházka / Newstream
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

„Současný technologický vývoj ukazuje, že v nadcházejících pěti letech lidstvo vyřeší velkou část dnešních zdravotních problémů. Takže pokud to půjde v dalších pěti letech neumírejte,“ řekl populární YouTuber Petr Mára na třetím ročníku konference Good Company Circle, kterou pořádal newstream.cz. „Samozřejmě lze očekávat, že se objeví problémy, o kterých v současnosti ani nevíme,“ dodal již o poznání méně optimisticky.

Podívejte se na řečníky konference Good Company Circle

131 fotografií v galerii

Přednáška Petra Máry se věnovala dopadům technologií, které dříve byly považovány za sci-fi a dnes se blíží jejich realizace, na lidské životy i na společnost jako takovou. Mára sice je považován za technooptimistu, přesto i on vmímá, že řada dopadů bude z dnešního pohledu negativních.

Konference Good Company Circle 2025
Aktualizováno

Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC

Filantropie

Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.

nst

Přečíst článek

Můžete být kýmkoli

Nicméně pozitiva převažují. Díky AI a dalším technologiím se očekávají přelomové objevy v medicíně, fyzice i inženýrství. Brzy by mohla přestat být problémem výroba a skladování elektřiny.

Přestože se očekávají velké dopady na zaměstnanost, pro každého konkrétního člověka by AI měla přinést spíše řadu možností.

„Podívejte se na toto video,“ říká Mára a v sále Nové Spirály pouští video. V něm on sám pobíhá po pláži ve stylizovaném hiphopovém videoklipu. „Já bych se rapperem nikdy nestal, ale tohle video vytvořila Sora 2, novinka od OpenAI. Vidíte, jsem rapper. Každý bude moct být rapperem, nebo mít jakoukoli kariéru, o níž kdy snil. Tedy alespoň v digitálním světě,“ dodává Mára.

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Názory

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vzhůru do neopravěku

Na závěr inspirativní přednášky Mára ukázal obrázek pravěké kresby v jeskyni. Připomněl, že na planetě dodnes žije část lidí jako v pravěku. „Nemají technologie, neznají koncept budoucnosti, žijí tady a teď. Zhruba tři až pět hodin denně pracují, pak se věnují tomu, čemu chtějí. Malují, vyprávějí si příběhy,“ začíná pointu svého vyprávění Mára. „Naproti tomu my osm i dvanáct hodin sedíme v kancelářích, pak si jdeme zacvičit, abychom se udrželi v jakés takés kondici. A přinejlepším se dostaneme na fyzičku, jakou mají ti lidé žijící v pravěku. Přitom oni makaj pět hodin, my víc než dvanáct. Možná si jednou řekneme, co je vlastně lepší,“ pokračuje Mára.

Jenomže je tu jeden rozdíl, říká Mára. Oni mají ten život výrazně tvrdší, mohou kdykoli zemřít. Ostatně i proto podle Máry nemají koncept budoucnosti. „Možná se za dvacet, třicet, padesát let dostaneme do fáze, že stejně jako tamti lidé budeme žít v blahobytu. A možná nám AI nabídne cestu zpátky k sobě samým a naučí nás opět přemýšlet nad tím, čemu chceme věnovat pozornost. Může to být scrollování na TikToku, nebo to bude naše tělo, mysl, vztahy, které budujeme, věci, které nám dávají smysl,“ uzavřel Petr Mára.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek
Miliardář Jeff Bezos s partnerkou Lauren Sánchez.

Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti

Leaders

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Popeláři na vodík. Tatra pracuje na novince pro komunální služby

Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností automatizovaného řízení a ovládáním na dálku má být dokončen v polovině roku 2028.
Tatra Trucks
ČTK
ČTK

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks zahájila s partnery vývoj vodíkového nákladního vozidla Tatra Force e-Drive FCEV 6x4.

Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností automatizovaného řízení a ovládáním na dálku má být dokončen v polovině roku 2028. Uvedl to mluvčí Tatry Trucks Andrej Čírtek. První auto s pohonem využívajícím vodíkové palivové články Tatra představila před dvěma lety.

Co vyrábí Tatra Truck

16 fotografií v galerii

Nové vozidlo má být ekologicky vhodným řešením pro provoz v nízkoemisních a bezemisních zónách. "Mezi typické příklady využití patří svoz komunálního odpadu přímo v centrech měst, ale také provoz na skládkách nebo v průmyslových areálech, kde se od komunálních a nákladních vozidel očekává vysoká spolehlivost a odolnost. Vůz může být osazen například i nástavbou pro úklid ulic, připraven bude i pro zimní údržbu silnic a nebo jako klasický sklápěč pro bezemisní provoz při stavebních pracích," uvedl Čírtek.

Automobil bude podle něj nejen šetrný k životnímu prostředí, ale zároveň nabídne nové možnosti a režimy provozu díky pokročilým elektronickým systémům i asistenčním a automatizovaným funkcím. Vozidlo zvládne stoupání přes 30 procent, dosáhne rychlosti až 85 kilometrů v hodině, jeho maximální hmotnost přesáhne 25 tun a předpokládaný dojezd bude více než 200 kilometrů.

Vybavení vozu vysoce výkonným řídicím počítačem otevře cestu k plně autonomnímu provozu. "Vozidlo bude schopno jezdit i bez přítomnosti řidiče v kabině a bude možné jej také ovládat bezdrátově na dálku," uvedl člen představenstva Tatry Trucks Radomír Smolka. Tatra chce na vozidle vyzkoušet také integraci dronu, jenž bude vůz doprovázet a monitorovat jeho provoz.

"Základ vozu bude tvořit podvozek v konfiguraci 6x4 se dvěma zadními hnanými nápravami a přední nehnanou lichoběžníkovou nápravou. Toto na Tatru netradiční konstrukční uspořádání umožní instalaci kabiny řidiče a posádky níže než u běžných vozů Tatra, to zlepší výhled z kabiny i komfort nastupování a vystupování do ní," uvedl technický ředitel Tatry Jakub Pončík.

