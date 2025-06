Britové investují desítky miliard do výroby zbraní

Británie postaví nejméně šest nových továren vyrábějících zbraně a výbušniny. Jde o součást velké revize obranných schopností země, uvedla agentura Reuters.

Investice ve výši 1,5 miliardy liber (44,4 miliardy korun) bude zahrnuta ve Strategické revizi obrany, desetiletém plánu týkajícím se vojenského vybavení a služeb.

Ministerstvo obrany dodalo, že plánuje pořídit až 7000 zbraní dlouhého doletu vyrobených v Británii. Opatření vytvoří dohromady kolem 1800 pracovních míst, uvedl resort.

„Tvrdé lekce z nezákonné invaze (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajinu ukazují, že armáda je silná jen tak, jak silný je průmysl, který za ní stojí,“ sdělil v prohlášení ministr obrany John Healey. „Posilujeme průmyslovou základnu, abychom lépe odstrašili naše protivníky a zajistili bezpečnost Británie doma a její sílu v zahraničí,“ dodal.

Další výdaj znamená, že současná britská administrativa utratí za munici přibližně 6 miliard liber (177,6 miliardy korun), uvedlo ministerstvo. Už dříve oznámilo, že na řešení špatného stavu ubytovacích kapacit pro ozbrojené síly vynaloží dalších 1,5 miliardy liber.

