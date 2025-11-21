Nový magazín právě vychází!

Zásilkovna atakuje půl miliardy. Loni zvýšila provozní zisk o 68 procent

Boxy Zásilkovny
Zásilkovna/užito se svolením
ČTK
ČTK

Logistická společnost Zásilkovna, která patří do skupiny Packeta Group, zvýšila v loňském roce provozní zisk o 68 procent na 427 milionů korun. Tržby vzrostly o pětinu na 5,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

"Zisk jsme směřovali zpět do rozvoje společnosti. V roce 2024 Zásilkovna investovala 447 milionů korun oproti 60 milionům v roce 2023. Nejvíce jsme investovali do rozšíření a modernizace výdejní sítě, zejména do Z-Boxů. Jejich počet jsme loni zvýšili z 3670 na 5200," uvedl finanční ředitel mateřské skupiny Packeta Petr Tomášek. Nyní je boxů přes 6000, spolu s kamennými výdejními místy má Zásilkovna v současnosti v Česku skoro 10 tisíc lokalit, kde si lidé mohou vyzvednout zásilku.

Společnost loni otevřela také novou halu o rozloze 7000 metrů čtverečních v Ostravě–Svinově, která nahradila původní depo a nyní slouží jako místo pro podání i vyzvednutí zásilek s prodlouženou otevírací dobou ve všední dny. Investice do výstavby sítě a technologií přesáhly 400 milionů korun. Firma také představila nový design svých Z-Boxů ‑ s tlumenějšími barvami, které lépe zapadají do okolního prostředí.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Zprávy z firem

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

nos

Přečíst článek

Packeta Group je mezinárodní logistický holding zaměřený na doručování zásilek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Německu a Rumunsku. V březnu 2024 došlo ke vzniku nové struktury Packeta Group poté, co společnost Packeta a její dceřiné firmy převzaly investiční skupiny CVC a Emma Capital. Následně loni v srpnu skupina rozšířila své působení akvizicí maďarské společnosti FoxPost.

Celá Packeta v minulém roce vykázala od březnových akvizic obrat 6,8 miliardy korun. Pokud by byl do výsledků započtený i výkon dceřiných společností za celý rok 2024 (bez FoxPost Zrt.), dosáhl by skupinový obrat podle společnosti přibližně 8,5 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 20 procent. Objem přepravených zásilek skupiny Packeta vzrostl za celý rok 2024 ze 106 milionů na 131 milionů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 24 procent.

Konkurenční Česká pošta v minulém roce zvýšila ztrátu o 502 milionů korun na 1,246 miliardy korun. Konsolidované provozní výnosy klesly o 872 milionů korun na 18,321 miliardy korun.

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

Cílem reformy nemá být vyhazování úředníků, ale to, aby konečně mohli dělat odbornou práci, kvůli které tam mají být. Cílem nemá být jen řezat stavy, redukovat počty a vyhazovat lidi, to za současného stavu agend situaci jen zhorší. Cílem je strategicky a domyšleně omezit zbytné agendy, optimalizovat je a využít dnešní technologie místo papírování. Kvalifikovaní úředníci pak mohou dělat skutečně kvalifikovanou práci a strategicky směřovat jednotlivé projekty, a ne se topit v nesmyslné vnitřní byrokracii. Z toho nakonec budou profitovat i politici, protože jejich priority, se kterými kandidují před voliče, se pak mohou skutečně mnohem lépe naplňovat do praxe.

Promyšleně a strtegicky ten proces řídit

Když se dnes mluví o digitalizaci a efektivitě, máme tady americký příklad DOGE (Department of Government Efficiency). Excentrik Musk sehrál v tomhle směru jen roli chaotika s motorovou pilou. DOGE se mu rozpadlo dřív, než stihl dopsat další tweet. Český stát si nemůže dovolit postup „pokud to bouchne, tak to opravíme cestou“. Zároveň Česko má výhodu: agendy státu a státní správy jsou už poměrně podrobně zmapované, analýzy vnitřních bariér nadbytečných agend existují. Stačí začít. Ale prosím, ať už to tentokrát není další parodie a „antibyrokratická komise“ jako za Klause.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

A hlavně: žádný „Deloitte“, nebo jiný outsourcing na externí poradce. Fakt už nepotřebujeme tým čerstvých absolventů, kteří se úředníků chodí ptát, co to je dotace, zakázka nebo spisová košilka. Prostě nemají ani páru, napíšou generickou prezentaci, spousty nesmyslných, ale dobře vypadajících slidů. Celé to bude stát 10 milionů a bude to úplně k ničemu.

Skutečná reforma musí být promyšlená a komplexní, a někdo ji musí celou dobu profesionálně řídit. Pokud by měl řídit ten proces navržený ministr vnitra Metnar, tak z toho bohužel nebude nic. Ten chlapík neví vůbec nic a je úplně prázdný, takže to bude zase na čtyři roky mrtvé téma.

A na okraj, pokud uslyšíte od politiků, že uděláme systemizaci a to bude ona reforma, tak prosím NE. To není cesta k efektivitě, ale nástroj na vyhazování úředníků, který reformu spíš ještě víc destabilizuje.

Potenciál AI ve státní správě

Potenciál AI i v této oblasti je neskutečný. Česko by mělo vymýšlet aplikace zaměřené právě na státní správu. AI může automatizovat rutinní úřední úkony, automatické vyžádání chybějících dokumentů, generování úředních šablon (výzvy, protokoly, oznámení), předvyplnění formulářů podle dostupných dat, nebo třeba vyhodnotit kompletnost žádosti. Personalizované instrukce přesně pro konkrétní případ.

Využití je velmi představitelně u prvních kol správních řízení, u stavebních řízení. Jasně odvolačky samozřejmě jsou jiná věc, správní uvážení je tam nutné. Nezmizí kontakt s lidmi – ale aby zmizela vnitřní byrokracie, která dnes zabíjí čas i energii.

Odpor bude vždy

Samozřejmě problémů, které bude nutné řešit, je mnohem víc. Třeba nedostatečná koordinace mezi úřady navzájem, resortimus a silná setrvačnost systému. A také každý řez vyvolává protitlak, odborům se to líbit nebude, odpor se zvedne okamžitě. Přesto je čas tento velký projekt začít. Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století.

Názory

David Ondráčka

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Karlín patří mezi nejživější pražské čtvrti. Místo, kde stále dýchá historie, ale současně bují kavárny, restaurace, galerie a moderní kanceláře. A právě tam, v místě bývalých průmyslových objektů v ulici Kollárova, vyrůstá dům, který do Karlína zapadá architekturou s industriálním charakterem.

Společnost CASPYAN dokončila demolici původních staveb i kompletní přípravu pozemku a zahajuje hlavní fázi výstavby projektu Konstanta Karlín. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích 1+kk až 3+kk a tři komerční jednotky v aktivním parteru. Dokončení je plánováno na 2. čtvrtletí 2027.

Dům s železnou fasádou

Dům stojí v lokalitě, která se vyznačuje unikátní vrstvou bývalé průmyslové zástavby, městských činžovních domů i novodobé architektury. Architektonické studio Karlínblok navrhlo dům tak, aby působil současně, ale zároveň respektoval industriální charakter Karlína. Dominantním prvkem je cortenová fasáda, jejíž ocelový povrch s patinou přirozeně odkazuje k historii místa k dílnám Františka Křižíka, k továrním halám i legendárním komínům, které dodnes tvoří nezaměnitelné panorama čtvrti.

Objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Tento městotvorný prvek podporuje přirozený pohyb lidí a posiluje charakter bloku s aktivním parterem, komercí a komunitním životem. „Nový objekt rozvíjí blokovou strukturu Karlína a současně reaguje na industriální minulost lokality. Pasáž otevírá dům směrem k ulici, propojuje jej se zelení vnitrobloku a přispívá k živému městskému prostředí,“ vysvětluje architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.

Střecha projektu nabídne penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním soukromým vstupem prostřednictvím výtahu. Velkorysé interiéry plynule navazují na venkovní terasu, která díky své výšce poskytne výhledy na městské střechy i tamní komíny.

Karlín dnes patří k nejžádanějším pražským lokalitám, což se odráží také v cenách bydlení. Nabídka bytů zde začíná přibližně na 7,5 milionech korun u menších jednotek a průměrná cena se pohybuje okolo 165 – 170 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb a architektonicky výraznějších projektů, jako je Konstanta Karlín, se ceny běžně dostávají do rozmezí 190 – 220 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž u penthousů či unikátních bytů s terasami mohou přesáhnout i 240 – 250 tisíc koun za metr čtvereční.

